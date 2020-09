V prihodnosti bo dostop do zdravnika pomembnejši kot kadar koli

Na zdravstvene storitve bomo zdaj čakali še dlje

Spremembam se eni bolj, drugi manj uspešno prilagajamo, nihče izmed nas pa si v primeru poškodbe ali bolezni ne želi občutiti poslabšanja stanja oziroma nedostopnosti storitev v javnem zdravstvu. Za že tako obremenjen sistem se zdaj zdi, da zaradi dodatnih omejitev ne bo zmogel več zagotavljati nujnih storitev – preventivnih programov je vse manj, slabša se dostop do zdravstvenih storitev in daljšajo se čakalne dobe.Spremenjeni pogoji dela v javnih zdravstvenih zavodih, ob in po razglasitvi epidemije, so po mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) povzročili podaljšanje čakalnih dob, saj izvajalci zdravstvene dejavnosti v času epidemije veliko zdravstvenih storitev niso izvajali.Zdravstvene težave so same po sebi stres tako za bolnika kot njegove najbližje, položaj pa se dodatno poslabša, če hitra razrešitev zaradi dolgih čakalnih vrst ni mogoča. S težavami se srečujejo tako bolniki, ki zaradi omejenega dostopa do osebnega zdravnika, nimajo možnosti pridobiti diagnoze, ker še niso vključeni v sistem specialistične obravnave, kot tudi bolniki, ki napotnico na specialistično obravnavo že imajo.Da bi pokrili svojo potrebo po zdravstveni varnosti, se lahko obrnemo na zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. V Sloveniji imamo dobro razvito zasebno, samoplačniško zdravstveno mrežo, vendar pa so njihove storitve za mnoge težje dostopne, saj predstavljajo finančno obremenitev posameznikovega razpoložljivega dohodka. Visoki stroški nastanejo predvsem v primerih, ko nam zdravje zagode toliko, da v kratkem časovnem obdobju potrebujemo različne specialistične preglede oziroma nam je določena vrsta zdravstvene storitve predpisana večkrat.Za hiter in pravočasen dostop do diagnoze in zdravljenja že danes lahko pravočasno poiščemo storitve, kakršno je. S sklenitvijo enega ali kombinacije več zavarovalnih kritij sebi in svojim najbližjim lahko bistveno olajšamo neprijetno situacijo za primer novonastale bolezni ali poškodbe,Dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ponuja celovito rešitev vsem od 15. leta do 64. leta starosti in je hkrati na voljo tudi otrokom od 5. leta starosti, je. Krije stroške specialističnih storitev s kar 22 področij, nenujnih ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi z 10 različnih področij medicine in rehabilitacijo po bolezni ali poškodbi (fizioterapija, delovna in protibolečinska terapija).Mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitevvključuje 340 uveljavljenih strokovnjakov na več kot 100 lokacijah po vsej Sloveniji. Naročanje je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu., medtem ko so vod aprila 2018 do maja 2020, imeliOb novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritjezagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev z 22 področij medicine.paket krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in preprostih ter nekaterih zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Z Nadstandardnim paketom je. V enem letu je možno izkoristiti 3–4 specialistične obravnave.Kritjepokriva stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. S tem se je možno izogniti stroškom v višini tisoč evrov in več, ki bi jih za opravljene posege plačali v zdravstvenih ustanovah, kjer posege opravljajo samoplačniško. Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine: očesna kirurgija, otorinolaringologija, gastroenterologija, proktologija, abdominalna kirurgija, urologija, žilna kirurgija, ortopedija, plastična in rekonstrukcijska kirurgija in ginekologija.S kritjemlahko v enem zavarovalnem letu izkoristite, ki pomenijo nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu (30, 45 ali 60 minut), 35 različnih postopkov 60-minutne delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.