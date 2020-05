Že en obrok vpliva na zbranost

To so ugotovili na Ohio State University, kjer so v raziskavo vključili 51 žensk. Ko so pojedle obrok, pripravljen na osnovi olja z veliko nasičenimi maščobami, so se na testu pozornosti izkazale 11 odstotkov slabše kot nekaj tednov kasneje, ko so test ponovile, pri čemer so zaužile obrok, pripravljen z nekoliko bolj zdravim sončničnim oljem, poroča Science Daily.



»Neverjetno je, da se takšna razlika pokaže samo po enem obroku,« je poudarila vodilna avtorica raziskave Annelise Madison in opozorila, da bi bil učinek verjetno še večji, če bi bil obrok pripravljen z manj maščobami.



Ženske so razdelili v dve skupini. Zjutraj sov laboratoriju opravile test pozornosti, nato pojedle obrok, ki je bil sestavljen iz jajc, peciva, puranje klobase in omake, ki je pri eni skupini vsebovala 60 gramov palmovega olja, pri drugi pa enako količino sončničnega olja (primerljivo s porcijo, ki jo zaužijemo v restavraciji s hitro prehrano). Po petih urah so ponovno opravile test, ki je pokazal slabšo sposobnost koncentracije. Čez nekaj tednov so poskus ponovili tako, da sta na koncu eksperimenta obe skupini jedli oba obroka.



Pretekle raziskave kažejo, da se zaskrbljeni in vznemirjeni ljudje ter tsti, ki so pod stresom, težje zberejo in da v takšnem stanju tudi pogosteje posegajo po hrani z več slabimi maščobami. Vpliv na koncentracijo je torej dvojen.