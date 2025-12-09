Panika: So vse naredili po protokolu? Kaj, če gredo leta dela v nič?

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.

To je lahko tipična pripoved o dogodku, ki lahko prizadene katerokoli slovensko podjetje. To je zgodba, ki ima lahko dva zaključka: pri prvem so posledice manjše in podjetje lahko nadaljuje poslovanje, pri drugem pa so posledice lahko usodne.

Samo ena sama strateška odločitev vas lahko loči od tega, ali boste ohranili ugled ali pa vam bodo pomembni poslovni partnerji obrnili hrbet. In samo ena odločitev lahko vpliva na obstoj vašega podjetja. Vprašanje je jasno: boste še naprej vztrajali pri zastarelih rešitvah ali boste končno sprejeli dejstvo, da za zaščito pred kibernetskimi vdori potrebujete več. Ne zanašajte se več le na požarne zidove in protivirusne programe, to že dolgo ni več dovolj. Tako kot umetna inteligenca pomaga pri vsakdanjih nalogah, je postala odlično orodje napadalcev, s katerim pospešujejo in stopnjujejo napade. Temu novemu in učinkovitemu valu se lahko zoperstavite le z enako pametno in napredno obrambo. In to vodijo le najboljši strokovnjaki.

Sledite scenariju dogajanja v povprečnem podjetju, ki je pravkar postalo tarča napada: nekaj minut zmede, nato streznitev, potem disciplina. Tista, ki loči »incident« od »katastrofe«.

Napad danes ni več »IT-težava«, ampak poslovno tveganje, ki lahko v eni uri podre zaupanje partnerjev. FOTO: Depositphotos

7:00 – Alarm, ki ne zveni kot alarm

Videti je kot običajno jutro, vendar je v zraku nekaj zloveščega. Telefon zazvoni, še preden so vsi računalniki prižgani. Na drugi strani je sodelavec, ki običajno govori mirno, zdaj pa lovi zrak.

»Nekaj je narobe. Datoteke so se preimenovale, e-pošta ne dela. Računalnik se obnaša čisto drugače.«

Najprej torej zbeganost, potem preklop. Nekaj ni v redu. Kaj zdaj? Je čas za paniko ali preprosto zamahnemo z roko, češ da je spet nekaj narobe z mrežo? Kdaj moramo odreagirati takoj in s točno določenimi koraki?

Največja napaka v tej minuti je, da nekdo reče: »Verjetno je spet internet,« in začne reševati po svoje. Najboljši refleks je nasproten: ustaviti improvizacijo.

7:03 – Prva odločitev, ki je nerodna, a nujna

Nekdo mora prevzeti vodenje. Če tega ni, se poročila razpršijo, ukrepi se podvajajo, in napadalec medtem pridobi dragocene minute.

Zato je pametno, da so že vnaprej dogovorjene tri stvari: kdo odloča in potrjuje korake, kdo je tehnična povezava do IT-ja oziroma zunanjega partnerja, in kdo v imenu poslovanja pove, kaj je tisto, kar mora ostati pri življenju najprej. Ko so te vloge jasne, lahko zunanja ekipa strokovnjakov Telekoma Slovenije hitreje in natančneje pomaga, ker ne rešuje zmede, ampak incident.

7:07–7:15 – Ko je najpomembneje, da se ustavi improvizacija

Podjetje mora v nekaj minutah narediti dve stvari: umiriti notranjo komunikacijo in zamejiti dogajanje.

Kratko navodilo zaposlenim, en kanal za opažanja, nič samostojnega »reševanja« in nobenih sporočil navzven; hkrati pa izolacija tam, kjer je sum največji, tudi če to pomeni nadzorovan zastoj. In potem pride vprašanje, ki ga nihče ne želi slišati, a ga je treba izreči pravočasno: ali ustavljamo le posamezne dele ali širše okolje?

Odločitve se tu sprejemajo po principu tveganja, ne udobja. Incidentni odziv ni lov na krivca, temveč poskus, da se čim prej zbere resnica in ustavi širjenje.

MDR pomeni, da podjetje pri zaznavi in prvih korakih odziva ni odvisno od naključja, ampak ima 24/7 nadzor, hitro analizo in voden odziv, še preden se incident razširi. FOTO: Depositphotos

7:20 – Ko notranje znanje ni dovolj

Marsikatero podjetje nima lastne varnostne ekipe. Razlika med splošnim IT-znanjem in incidentnim odzivom je ogromna. Če v tej fazi naredite napako, je ta lahko usodna. Najhujši scenarij? Izguba dragocenih podatkov, ugleda, denarja in konec poslovanja. Zato je pomembno, da ste na tovrstne scenarije pripravljeni s strokovnjaki, ki bodo že od prve minute naprej vedeli, kaj storiti, da bo škoda čim manjša.

Zato je ključno, da je pomoč dogovorjena vnaprej. Ena od poti je upravljano zaznavanje in odzivanje (MDR). To je storitev, pri kateri zunanji strokovnjaki ne čakajo, da bo nekdo v podjetju opazil, da se »nekaj čudnega dogaja«, temveč imajo dogovorjen nadzor nad varnostnimi signali in ob sproženem alarmu pomagajo voditi prve korake odziva.

Telekom Slovenije v takih situacijah prek svojega Centra kibernetske varnosti in odpornosti zagotavlja stalno spremljanje, analizo varnostnih dogodkov in podporo pri odzivu, da se incident čim prej zameji in da podjetje pri tem ne izgubi glave.

7:21 – Ko se vklopi MDR, se vklopi ritem

V praksi MDR pomeni, da podjetje v kritičnem trenutku ni prepuščeno občutku. Nekdo spremlja drobne znake, ki jih v običajnem delovnem dnevu nihče ne vidi. Nekdo pomaga, da se iz zmede hitro sestavi vrstni red: kaj najprej ustaviti, kaj zaščititi, kaj ohraniti.

Hkrati MDR prinese še nekaj zelo človeškega: občutek, da situacija ima okvir. Da se ne lovi po tem, kdo zdaj kliče koga, ampak da se odziv odvija po dogovorjeni poti.

7:23 – Najprej sledi, nato »pospravljanje«

V prvih minutah je največja skušnjava »samo da spet dela«. A ravno takrat se največkrat izgubi tisto, kar kasneje odloča, ali bomo napad razumeli ali samo preživeli. Zato je pomembno, da se še pred velikimi posegi ohranijo sledi: kaj se je zgodilo, kdaj, kje se je začelo, kako se je premikalo. Brez tega se podjetje prehitro znajde v megli ugibanj.

Fokus se zoži na dejstva. Kateri sistemi kažejo znake kompromitacije? Ali se dogajanje širi ali je že zamejeno? Kaj je za poslovanje nujno, da ostane pri življenju danes? Kateri dostopi so lahko sporni in jih je treba takoj omejiti?

V tem koraku MDR pokaže svojo praktično vrednost: skrajša čas ugibanja in podaljša čas nadzora. Podjetju pomaga, da ne skače od težave do težave, ampak dela po vrstnem redu in na podlagi preverjenih informacij.

7:30 – Ko imaš partnerja, se pritisk razporedi

V tej točki se razlika med podjetjem, ki se zlomi, in podjetjem, ki zdrži, pogosto skrči na to, ali je jasno, kdo vodi in kaj je naslednji korak. S Telekomom Slovenije odziv dobi strukturo in jasen potek. Upravljano zaznavanje in odzivanje (MDR) pomeni, da podjetje pri zaznavi in prvih korakih zamejitve ni prepuščeno improvizaciji, zaposleni pa sledijo jasnim navodilom po enem kanalu.

Brez strokovnjakov iz Telekoma Slovenije bi se ista ura lahko odvila povsem drugače. Nekdo bi iz strahu lahko ugasnil računalnik, drugi bi v dobri veri pobrisal sledi, tretji bi pošiljal sporočila vsem po vrsti, vodstvo pa bi medtem poskušalo odločati brez realne slike. Minute bi odtekale v ponavljajoča se vprašanja, ne v ukrepe.

Največ škode nastane v prvih minutah, ko zaposleni »rešujejo po svoje« in nehote brišejo sledi ali širijo okužbo. FOTO: Depositphotos

7:45 – Vračanje, ki mora biti počasnejše, kot bi si želeli

Ko je prvi val pod nadzorom, se pojavi nova skušnjava: vse prižgati nazaj čim hitreje. A prav v tej fazi se incident rad vrne skozi stranska vrata. Zato je vračanje v delovanje premišljeno in po korakih.

Najprej se določi minimum, ki ga podjetje potrebuje, da sploh lahko dela: kateri proces mora teči danes, katera storitev je ključna za stranke, kateri podatki so nedotakljivi. Nato se dostopi zaostrijo, sistemi se preverjajo eden za drugim.

In ko se prva ura prevesi proti koncu, je jasno samo eno: zgodba se lahko konča na dva načina.

7:58 – Dva zaključka iste zgodbe

Ob 7:58 incident še zdaleč ni končan. Je pa podjetje do takrat že pokazalo, ali ima nadzor nad prvo uro ali ne. Scenarij današnje zgodbe ima lahko dva zaključka.

V prvem zaključku podjetje preživi prvi udarec z omejenimi posledicami. Ne zato, ker je imelo srečo, ampak ker je ustavilo improvizacijo, jasno določilo, kdo vodi in kdo potrjuje korake, hitro zamejilo dogajanje in se pravočasno oprlo na pomoč strokovnjakov iz Telekoma Slovenije. Sistem se vrača postopno, komunikacija ostaja enotna, škoda je obvladljiva in poslovanje se lahko nadaljuje.

V drugem zaključku se zdi, da vsi delajo, a nihče ne vodi. Zaposleni rešujejo po svoje, sledi se izgubijo, odločitve se sprejemajo brez realne slike, minute pa odtekajo v razlage namesto v ukrepe. Takrat incident ne ostane tehnična težava, ampak postane poslovna. In cena ni samo v podatkih, ampak v zaupanju.

Zato je najbolj trezna resnica kibernetske varnosti preprosta: incident se lahko zgodi tudi najboljšim, a z jasnim načrtom in zanesljivim partnerjem, ki pomaga že v prvih minutah, so možnosti za boljši izid bistveno večje.

Če želite, da vas prvi alarm ne ujame nepripravljene, naredite preprost test: ali v podjetju že danes veste, kdo vodi prvih 60 minut, po katerem kanalu se komunicira in koga pokličete, ko notranje znanje ni dovolj? Telekom Slovenije podjetjem pri tem pomaga z upravljanim zaznavanjem in odzivanjem (MDR) ter strokovnjaki Centra kibernetske varnosti in odpornosti, ki skrbijo za zaznavo in odziv 24/7.

