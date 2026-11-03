Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.

Kako pametni so droni v resnici? Oglejte si videointervju z raziskovalcem Yannickom Morelom in odkrijte, kaj zmorejo danes in kaj jih še čaka.

Predstavljajte si, da se v gorah izgubi pohodnik. Reševalci vedo, na katerem območju bi lahko bil, vendar je teren težko dostopen, vidljivost slaba, vsaka minuta pa dragocena. Kaj, če bi lahko na pomoč poslali dron, ki bi samostojno preiskal območje, poiskal pogrešano osebo in spremljal njeno gibanje, dokler ne bi prispeli reševalci? Brez človeka, ki bi ga moral ves čas usmerjati z daljinskim upravljalnikom, in brez zanašanja na satelitsko navigacijo.

Prav takšno tehnologijo razvijajo raziskovalci na Univerzi v Celovcu. Da bi videli, kako deluje, smo obiskali njihovo raziskovalno središče Dronehub, kjer so nam pokazali dve posebni infrastrukturi za razvoj in preizkušanje brezpilotnih letalnikov. V zunanji raziskovalni areni, veliki tisoč kvadratnih metrov, smo spremljali demonstracijo avtonomnega drona, ki je dobil nalogo poiskati človeka v oranžnem jopiču.

Scenarij je bil preprost. Eden od raziskovalcev je prevzel vlogo pogrešane osebe, brezpilotni letalnik pa jo je moral sam poiskati in nato spremljati. Čeprav je imel član ekipe v rokah daljinski upravljalnik, njegova naloga ni bila vodenje drona. Tam je bil zaradi varnosti, da bi lahko ob morebitnih težavah posegel v njegovo delovanje.

Dr. Yannick Morel se ukvarja z razvojem inteligentnih sistemov in avtonomnih dronov, ki se bodo v prihodnosti morali naučiti bolje razumeti okolico. FOTO: Leon Vidic

»Večina letalnikov, ki jih vidite, je daljinsko vodenih. Človek spremlja sliko, ki jo zajema dron, in ga upravlja. Mi pa se ukvarjamo z avtonomijo letalnikov. Zanima nas, kako narediti stroje inteligentne, da bodo lahko sami opravljali zahtevnejše naloge,« nam je med predstavitvijo pojasnil dr. Yannick Morel, višji raziskovalec na Univerzi v Celovcu.

Pri tem ne gre zgolj za to, da dron leti po vnaprej določeni poti. Takšno letenje je mogoče že danes, vendar se številni sistemi zanašajo na signal GPS. Težava nastane, kadar tega signala ni, denimo v zaprtih prostorih, predorih, rudnikih ali zahtevnih industrijskih objektih. Takrat mora letalnik sam ugotoviti, kje je, kaj ga obdaja in kako naj se varno premika. »Obstaja na desetine zelo uporabnih primerov, pri katerih bi industrija želela uporabljati brezpilotne letalnike v zaprtih prostorih. Toda brez ustrezne avtonomije potrebujete človeka, ki ves čas spremlja zaslon in upravlja letalnik. To je precejšnja omejitev,« je poudaril Morel.

»Letalniki in robotika na splošno so orodja za avtomatizacijo, ki omogočajo, da postanejo opravila, ki so danes zelo zahtevna ali jih sploh ne opravljamo, precej lažja in dostopnejša. Pomembno je predvsem to, da lahko z njihovo pomočjo ljudje svoje delo opravljajo udobneje, učinkoviteje in produktivneje.«

Od raziskovalne zamisli do drona, ki dejansko leti

Pri razvoju takšne tehnologije morajo raziskovalci svoje zamisli najprej preveriti v simulacijah, nato v nadzorovanem okolju in nazadnje v razmerah, ki so čim bolj podobne resničnemu svetu. Prav zato so na Univerzi v Celovcu vzpostavili posebno raziskovalno infrastrukturo. Njena pomembna prednost je, da lahko znanstveniki novo tehnologijo preizkušajo praktično vsak dan, hitro ugotovijo, kaj ne deluje, in jo sproti izboljšujejo. »Ena od stvari, zaradi katerih smo posebni, je, da smo na nekaterih področjih teorije sistemov prav v vrhu razvoja, hkrati pa smo zelo napredni tudi pri praktičnem vključevanju teh rešitev v tehnologijo dronov. Poskušamo početi oboje, kar je zelo zahtevno. Bolj ko si ambiciozen pri razvoju teorije, težje jo je prenesti v prakso,« je pojasnil Morel.

»Razlog, da imamo takšno infrastrukturo, je prav v tem, da nam pomaga pri prehodu od ambicioznih tehnoloških zamisli do rešitev, ki dejansko delujejo. Omogoča nam, da jih varno, učinkovito in hitro prenesemo v prakso ter razvijamo inovacije, ki so zanimive za družbo, industrijske partnerje in končne uporabnike,« je dodal.

Zunanji raziskovalni poligon Dronehub omogoča preizkušanje dronov v resničnih vremenskih razmerah, zaščitna mreža pa zagotavlja varno izvajanje poskusov. FOTO: Leon Vidic

Najprej smo si ogledali zunanjo areno ODSA, kjer raziskovalci brezpilotne letalnike preizkušajo v razmerah, ki jih v laboratoriju ni mogoče povsem poustvariti. Območje obdaja visoka zaščitna mreža, posebne kamere pa omogočajo natančno spremljanje gibanja letalnikov. Toda zakaj je tako pomembno, da dron leti na prostem, če ga lahko raziskovalci preizkusijo že v računalniški simulaciji? »Zamisel na papirju je lahko videti sijajna in v simulaciji lahko vse deluje odlično. Toda šele v resničnosti vidite, kaj se dejansko zgodi. In takrat se pravo delo šele začne,« je bil slikovit Morel.

Na prostem se pojavijo ovire, ki jih v laboratoriju ni. »Zunaj imamo veter, na katerega se dron odziva. Spreminjajo se svetloba in vremenske razmere, zato se spreminja tudi kakovost informacij, ki jih pridobivajo njegovi senzorji. Za nas je zelo pomembno, da tehnologijo preizkusimo v takšnih razmerah,« je razložil raziskovalec.

Le približno 150 metrov stran stoji notranja raziskovalna dvorana, kjer poteka zgodnejša faza razvoja. Opremljena je s 37 infrardečimi kamerami, ki lahko izjemno natančno spremljajo položaj letalnika. Raziskovalci lahko tako preverijo, kako dobro se sam znajde v prostoru, in primerjajo njegove izračune z dejanskim položajem. »V tej dvorani lahko položaj letalnika določimo z natančnostjo, manjšo od milimetra. Dron leti s pomočjo svojih senzorjev in sam ugotavlja, kje je. Mi pa lahko preverimo, kako natančna je njegova ocena,« je pojasnil Morel.

»Obe infrastrukturi sta namenjeni predvsem raziskovalcem brezpilotnih letalnikov na naši univerzi. Uporabljamo ju vsak dan in zelo intenzivno, redno pa sodelujemo tudi z zunanjimi partnerji, ki potrebujejo takšno infrastrukturo. Pomagamo jim pri preizkušanju njihovih tehnologij,« je pojasnil Morel.

Notranji raziskovalni prostor omogoča preizkušanje dronov v nadzorovanih razmerah, kjer lahko raziskovalci natančno spremljajo njihovo gibanje in delovanje. FOTO: Leon Vidic

»Na Univerzi v Celovcu imamo izjemno pomembno raziskovalno infrastrukturo. Ukvarjamo se z najsodobnejšimi raziskavami, vendar je zelo zahtevno tako ambiciozne znanstvene zamisli prenesti v resnični svet. Prav zato potrebujemo namensko in razmeroma drago infrastrukturo. Omogoča nam, da kompleksne, a potencialno zelo učinkovite zamisli in tehnološke rešitve varno in hitro preizkusimo v resničnih razmerah. Takšen prehod od teorije do prakse je na splošno zelo zahteven.«

Letalniki, ki pregledujejo elektrarne in spremljajo zrelost paradižnikov

Čeprav je bilo iskanje pogrešane osebe najbolj privlačen del predstavitve, so možnosti uporabe avtonomnih letalnikov precej širše. Raziskovalci v Celovcu sodelujejo s podjetji, ki iščejo rešitve za konkretne izzive v industriji, energetiki in kmetijstvu. Ena od pomembnih možnosti je pregledovanje zahtevnih industrijskih objektov. Predstavljajte si notranjost hidroelektrarne, kjer stroji povzročajo velik hrup, delavci pa morajo redno preverjati njihovo stanje, iskati morebitna puščanja in spremljati delovanje opreme. Takšno delo je lahko neprijetno, zamudno in v določenih okoliščinah tudi nevarno. »Danes morajo ljudje hoditi v takšne prostore in redno preverjati stanje strojev. Ideja je, da bi tja poslali dron, ki bi opravil zahtevnejši del dela, človek pa bi se lahko posvetil zbranim podatkom in presoji, kaj je treba storiti,« je pojasnil Morel.

Podobno velja za pregledovanje rudnikov, predorov in druge infrastrukture, kjer satelitska navigacija ni na voljo. Avtonomni letalniki bi lahko zbirali podatke, zaznavali spremembe in pomagali pri zgodnjem odkrivanju težav. Še bolj presenetljiv primer prihaja iz kmetijstva. Raziskovalci sodelujejo s podjetjem, ki razvija uporabo avtonomnih letalnikov v rastlinjakih. Ti lahko med rastlinami prepoznavajo paradižnike in ocenjujejo njihovo zrelost.

Prav sodelovanje s podjetji daje raziskavam dodatno vrednost. Podjetja tehnologijo uporabljajo v praksi in pri tem naletijo na težave, ki jih raziskovalci v laboratoriju morda sploh ne bi predvideli. Nato se skupaj lotijo iskanja rešitev. »Včasih jim lahko povemo, da rešitev že obstaja v znanstveni literaturi. Drugič pa ugotovimo, da tega problema še nihče ne zna rešiti. Takrat lahko začnemo raziskovati skupaj. In prav to je pot do novih inovacij,« je poudaril Morel.

Na Univerzi v Celovcu razvijajo avtonomne drone, ki lahko samostojno letijo in se orientirajo tudi brez signala GPS. FOTO: Leon Vidic

Raziskovalci in podjetja združujejo znanje

Raziskovalno središče Dronehub je del širšega inovacijskega okolja avstrijske Koroške, kjer se univerzitetne raziskave povezujejo s tehnološkimi podjetji in industrijo. Univerza v Celovcu deluje v neposredni bližini tehnološkega parka Lakeside Science & Technology Park, ki omogoča sodelovanje med raziskovalci, podjetniki in drugimi razvojnimi organizacijami. Za podjetja je takšna bližina pomembna predvsem zato, ker lahko hitreje pridejo do strokovnega znanja, raziskovalnih partnerjev in infrastrukture, ki je sama morda ne bi mogla vzpostaviti. Raziskovalna skupina v Celovcu sodeluje tudi s številnimi podjetji na avstrijskem Koroškem, ki potrebujejo posebne zmogljivosti za preizkušanje svojih tehnologij. »Posebej tesno sodelujemo s podjetjem Infineon, ki razvija tehnologijo, uporabno v naših sistemih. Hkrati jim pomagamo usmerjati razvoj njihovih instrumentov, saj jim lahko pokažemo, pred kakšne zahteve bodo prihodnji raziskovalni izzivi postavljali njihovo tehnologijo,« je pojasnil Morel.

S podjetjem se pogovarjajo tudi o razvoju novih rešitev za pregledovanje zahtevnih proizvodnih okolij, kjer je zaradi občutljivih procesov potrebno natančno in redno spremljanje delovanja opreme. »Z novimi tehnologijami bi lahko predvideli težave, preprečili drage vzdrževalne posege in poskrbeli za nemoteno delovanje proizvodnje,« je dodal raziskovalec.

Študenti Univerze v Celovcu lahko pridobljeno znanje neposredno uporabijo pri programiranju, razvoju in preizkušanju robotov. FOTO: Leon Vidic

»Življenje tukaj je razburljivo in zelo prijetno. Ljudje pravijo, da je podobno življenju v počitniškem kraju, kar vsaj deloma drži. Imamo jezero, gore in čudovito naravo. Če radi hodite v hribe, je to fantastičen kraj.«

V Celovcu vzgajajo novo generacijo raziskovalcev

Raziskovalno delo v Celovcu pa spodbuja tudi okolje, v katerem deluje univerza. »Raziskovalno okolje je izjemno dinamično. Tehnološki park, v katerem delujemo, povezuje akademski razvoj z industrijo. Razvoj je tako hiter, da novih stavb skoraj ne morejo graditi dovolj hitro. Trenutno nastaja še nekaj novih objektov,« je povedal Morel. Poudaril je tudi vzdušje, ki spodbuja sodelovanje in nove zamisli. »Veliko se dogaja, razvijajo se številne inovacije, med različnimi deležniki pa vlada spodbudno vzdušje, v katerem drug drugega motivirajo k napredku.«

Pomemben del zgodbe so tudi študenti. Mladi na Univerzi v Celovcu lahko znanje, ki ga pridobijo na predavanjih, neposredno uporabijo pri razvoju in preizkušanju robotov. »Študenti se ne ukvarjajo samo z enačbami na papirju ali simpatičnimi simulacijami na računalniku. Robote lahko dejansko programirajo, jih preizkusijo, opazujejo, kako letijo, in vidijo rezultate svojih zamisli. Tako veliko hitreje razumejo, o čem govorimo na predavanjih,« je povedal. Takšno okolje je po njegovih besedah pomembno tudi za razvoj novih generacij raziskovalcev in inženirjev. Število študentov, ki jih zanimata robotika in umetna inteligenca, narašča, neposreden stik s tehnologijo pa jim omogoča pridobivanje dragocenih praktičnih izkušenj.

Da raziskovalci v Celovcu sodijo med vidnejše evropske ekipe na področju avtonomnega letenja, potrjuje tudi njihov uspeh na tekmovanju SPRIND Fully Autonomous Flight Challenge 2.0, na katerem so avgusta 2026 osvojili prvo mesto. »Zelo smo bili veseli zmage, saj smo bili najboljši med približno 14 ekipami. Konkurenca je bila izjemno močna, sodelovale so vrhunske akademske raziskovalne skupine, odlična zagonska podjetja in predstavniki industrije,« je povedal dr. Yannick Morel.

Pomembno vlogo pri zmagi je imelo tudi to, da lahko raziskovalci svoje zamisli sproti preizkušajo in izpopolnjujejo. Pri razvoju novih tehnologij pa niso pomembni samo uspešni poskusi. Morel poudarja, da so prav napake pogosto tiste, iz katerih se raziskovalci največ naučijo. »Nove rešitve morate čim prej preizkusiti v resničnih razmerah, saj bo vedno šlo kaj narobe. Pravzaprav si želite, da bi čim več stvari šlo narobe čim prej, saj se tako lahko učite iz napak in neposredno ugotovite, kaj je potrebno, da bo tehnologija v resničnem svetu zanesljivo delovala,« je poudaril Morel.

Raziskovalci Univerze v Celovcu razvijajo tehnologije, ki omogočajo samostojno letenje tudi brez signala GPS. FOTO: Leon Vidic

Letalniki prihodnosti bodo morali razumeti svet okoli sebe

Droni danes že samostojno opravljajo zahtevne naloge, prepoznavajo objekte in se znajdejo v prostoru brez signala GPS. Kljub napredku pa ostaja velik izziv njihovo razumevanje okolice, od katerega bosta odvisni zanesljivost in širša uporabnost avtonomnih sistemov. »Česa danes še ne zmorejo? Stroji so večinoma še vedno neumni kot vreča zarjavelih kladiv,« se je nekoliko hudomušno izrazil Morel. »Veliko si prizadevamo za to, da bi postali pametnejši, vendar je pred nami še dolga pot.«

Pojasnjuje, da so lahko brezpilotni letalniki že danes izjemno uspešni pri natančno določenih nalogah in v okoljih, za katera so posebej razviti. »V zelo specifičnih okoljih in pri natančno določenih nalogah lahko že danes dosežemo izjemno dobre rezultate. Brez zadržkov lahko rečem, da smo na področju tehnologije dronov med vodilnimi raziskovalnimi skupinami v Evropi.«

Toda prihodnost avtonomnega letenja bo odvisna predvsem od tega, kako dobro bodo stroji sposobni razumeti fizični svet. Morel je pri tem potegnil zanimivo vzporednico z umetno inteligenco, ki jo danes uporablja že veliko ljudi. »Podobno kot ChatGPT oziroma veliki jezikovni modeli nimajo pravega razumevanja fizičnega sveta in se zato lahko hitro zmedejo, se dogaja tudi našim letalnikom. Tudi oni se lahko hitro izgubijo ali zmedejo, ker okolice še ne razumejo tako kot ljudje.«

Prav zato raziskovalci razvijajo tehnologije, s katerimi bodo droni bolje zaznavali in razumeli dogajanje okoli sebe ter se zanesljiveje odzivali na nepredvidljive okoliščine. »Ni nujno, da bodo morali postati tako inteligentni kot človek. Toda ko bodo bolje razumeli svet okoli sebe, se bosta njihova uporabnost in zanesljivost bistveno povečali. Takrat jih bomo lahko uporabljali za

»Veseli nas, da imamo na univerzi vse več študentov. Naš študijski program robotike in umetne inteligence postaja vse bolj prepoznaven, zato se zanj zanimajo vedno večje skupine mladih. Med njimi najdemo zelo dobre in motivirane študente, s katerimi lahko sodelujemo, jih usmerjamo in jim pomagamo pri razvoju. Navdušeni so nad možnostjo, da lahko tehnologijo tudi sami preizkusijo.«

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