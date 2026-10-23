Slovenska podjetja imajo priložnost tik za mejo

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.

Imate idejo za nov izdelek, želite posodobiti proizvodnjo ali razviti tehnologijo, za katero v podjetju še nimate dovolj znanja? Morda razmišljate tudi o širitvi poslovanja čez mejo, vendar ne veste, kje poiskati strokovno pomoč ali finančno podporo?

Pri takšnih načrtih je lahko odločilno, kakšne možnosti za razvoj, sodelovanje in financiranje ponuja okolje, v katerem želi podjetje narediti naslednji korak. Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem odpira priložnosti za razvoj novih izdelkov in tehnologij, raziskovalno sodelovanje in nove naložbe. Pri tem se lahko oprejo na podporne ustanove, ki jih povezujejo z ustreznimi strokovnjaki, raziskovalnimi partnerji in programi spodbud.

Na koga se obrniti z novo poslovno idejo?

Slovensko podjetje, ki razmišlja o širitvi poslovanja, razvojnem projektu ali novi naložbi na avstrijskem Koroškem, se lahko najprej obrne na agencijo BABEG, ki tujim podjetjem pomaga pri vstopu v tamkajšnje poslovno okolje. Podjetnikom svetuje pri izbiri poslovne lokacije, vzpostavljanju stikov z ustreznimi ustanovami in iskanju možnosti za izvedbo njihovih načrtov.

Kot je na poslovnem forumu o avstrijski Koroški v Ljubljani pojasnil Andreas Hren iz agencije BABEG, je pristop odvisen od potreb posameznega podjetja. Nekatera iščejo primerne prostore za proizvodnjo, druga želijo vzpostaviti razvojno dejavnost, tretja potrebujejo povezave z raziskovalnimi ustanovami ali pomoč pri iskanju finančnih spodbud.

Zato se sodelovanje začne s pogovorom o podjetju, njegovih načrtih in morebitnih ovirah. BABEG nato pomaga poiskati ustrezne rešitve in podjetje povezati s pravimi sogovorniki. Med njimi je tudi Koroški sklad za spodbujanje gospodarstva (KWF), ki podpira inovacije, raziskovalno-razvojne projekte in naložbe podjetij.

Za slovenskega podjetnika je pomembno predvsem to, da mu ni treba že na začetku poznati vseh avstrijskih ustanov in podpornih programov. Svojo zamisel lahko najprej predstavi strokovnjakom, ki mu pomagajo ugotoviti, katere možnosti so primerne za njegov projekt in kaj mora storiti za njihovo uresničitev.

Podjetja lahko na avstrijskem Koroškem poiščejo strokovne partnerje in podporo pri uresničevanju svojih razvojnih načrtov. FOTO: Johannes Puch

Vaš razvojni projekt je morda že inovacija

Podjetja se pri vsakodnevnem delu srečujejo z izzivi, zaradi katerih razvijajo nove postopke, izboljšujejo izdelke ali iščejo učinkovitejše načine proizvodnje. Pri tem se marsikatero sploh ne zaveda, da njegove rešitve lahko sodijo na področje raziskav, razvoja in inovacij ter da bi zanje morda lahko pridobilo tudi ustrezno podporo.

Na to opozarja dr. Roland Waldner, član vodstva Koroškega sklada za spodbujanje gospodarstva (KWF). Spominja se primera obrtnega podjetja, ki je bilo prepričano, da raziskave in razvoj niso zanj. Med pogovorom pa se je izkazalo, da je pravkar začelo uporabljati posebej izdelan stroj, kakršnega do takrat na trgu še ni bilo. »Obstaja težava, ki jo želimo rešiti, pri tem pa nastane nekaj novega, česar prej še ni bilo. In v tem primeru gre za inovacijo,« pojasnjuje Waldner. Kot dodaja, se številna podjetja sploh ne zavedajo, kako inovativna so.

Prav zato pri KWF veliko pozornosti namenjajo neposrednemu stiku s podjetji. V okviru pobude KWF on the road | Kärnten ist unser Büro njihovi predstavniki obiskujejo koroška podjetja, spoznavajo njihove načrte in razvojne izzive ter iščejo možnosti za ustrezno podporo. »Vedeti želimo, kaj podjetja dejansko potrebujejo, ne pa razvijati ponudbe, po kateri sploh ni povpraševanja,« poudarja Waldner.

Takšen pristop je pomemben predvsem za manjša in srednje velika podjetja, ki imajo razvojne zamisli, vendar nimajo lastnih raziskovalnih oddelkov ali dovolj izkušenj s pripravo inovacijskih projektov. Če načrtujejo razvojne aktivnosti na avstrijskem Koroškem, lahko pri KWF preverijo, katere oblike strokovne in finančne podpore bi bile primerne za njihove načrte.

Kakšno podporo lahko pridobi podjetje?

Razvoj novega izdelka, izboljšanje proizvodnega postopka ali uvedba napredne tehnologije zahtevajo čas, strokovno znanje in finančna sredstva. Na avstrijskem Koroškem so podjetjem na voljo različni programi, ki jim lahko pomagajo od prvih raziskovalnih korakov do izvedbe zahtevnejših razvojnih in naložbenih projektov.

Podjetjem, ki šele raziskujejo možnosti za razvoj nove rešitve, so namenjene delavnice Fokus.F&E. Na njih podjetniki v sodelovanju z raziskovalci preverjajo, kako bi lahko nove tehnologije uporabili pri svojih izdelkih, storitvah ali proizvodnih postopkih. Tako lahko prepoznajo razvojne priložnosti, za katere v podjetju morda še nimajo ustreznega znanja.

Naslednji korak je lahko program Start.F&E&I, namenjen podjetjem, ki se prvič lotevajo raziskav in razvoja ali želijo začeti razvojne aktivnosti na novem področju. Po pogojih programa za leto 2026 lahko upravičena podjetja pridobijo do 60 odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov, največ 30.000 evrov.

Sodelovanje med podjetji in raziskovalnimi ustanovami omogoča razvoj novih tehnologij ter prenos znanja v prakso. FOTO Michael Stabentheiner

Za zahtevnejše inovacijske projekte je na voljo tudi Umsetzung.F&E&I, ki med drugim podpira preverjanje izvedljivosti novih rešitev in razvoj funkcionalnih prototipov. Upravičena podjetja lahko pridobijo do 50 odstotkov sofinanciranja, največ 50.000 evrov. Kot pojasnjuje Waldner, so finančne spodbude pomembne predvsem pri inovacijskih projektih, ki zahtevajo večja vlaganja in prinašajo določeno tveganje. Podjetjem omogočajo, da se lažje lotijo razvoja novih rešitev, preizkusijo njihove možnosti in jih postopoma pripravijo za vstop na trg.

Za slovenska podjetja, ki načrtujejo razvojno dejavnost ali naložbo na avstrijskem Koroškem, je zato smiselno, da možnosti podpore preverijo že med pripravo projekta. Regionalne spodbude niso samodejno na voljo vsem slovenskim podjetjem. Upravičenost je odvisna od posameznega programa, pri čemer je pomembno predvsem, kje podjetje izvaja projekt in kakšne koristi ta prinaša avstrijski Koroški. Pri številnih spodbudah mora podjetje vlogo oddati še pred začetkom projekta, zato je pravočasno svetovanje še posebej pomembno.

Pri načrtovanju poslovanja čez mejo je pomembno pravočasno preveriti možnosti financiranja, davčne obveznosti in potrebna dovoljenja. FOTO: Johannes Puch

Za razvoj so potrebni tudi pravi ljudje

Podjetja za razvoj novih izdelkov in tehnologij potrebujejo tudi ustrezno znanje. Še posebej manjša podjetja se lahko znajdejo pred izzivom, ko želijo uvesti novo tehnologijo ali razviti zahtevnejši izdelek, a za to nimajo dovolj usposobljenih sodelavcev.

Na avstrijskem Koroškem zato podpirajo tudi razvoj inovacijskih kadrov in sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in izobraževalnimi organizacijami. KWF spodbuja tudi razvoj kadrov in povezovanje med podjetji ter raziskovalnimi ustanovami. Med njegovimi pobudami sta programa Innovations.TALENT in Kooperations.TALENT, v okviru katerih se udeleženci usposabljajo za vodenje inovacijskih projektov in sodelovanje med organizacijami.

Dr. Roland Waldner poudarja, da takšno povezovanje omogoča hitrejši razvoj tehnologij in njihovo širšo uporabo v praksi. Podjetja lahko tako pridobijo dostop do strokovnega znanja, ki ga sama še nimajo, ter vzpostavijo sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami.

Za slovenska podjetja, ki razmišljajo o razvojnih projektih na avstrijskem Koroškem, je to lahko dodatna priložnost. Poleg možnosti financiranja lahko tam poiščejo tudi strokovne partnerje, s katerimi bodo lažje razvijala nove rešitve in jih prenesla v poslovno prakso.

Kaj mora slovensko podjetje vedeti pred vstopom na avstrijski trg? 1. Na koga se lahko najprej obrnem? Na agencijo BABEG, ki tujim podjetjem ponuja brezplačno svetovanje, tudi v slovenščini. Pomaga pri iskanju poslovnih lokacij, povezovanju s partnerji in usmerjanju do ustreznih podpornih ustanov. 2. Kdo mi pomaga pri ustanovitvi podjetja in urejanju formalnosti? Gospodarska zbornica avstrijske Koroške (Wirtschaftskammer Kärnten oziroma WKO Kärnten) prek službe Gründerservice ponuja brezplačno svetovanje o izbiri pravne oblike, registraciji dejavnosti, potrebnih dovoljenjih, davkih in drugih obveznostih. Pomaga tudi pri prijavi dejavnosti. Svetovanje je mogoče opraviti osebno ali po spletu. 3. Kakšni so davki v Avstriji? Davek od dohodkov pravnih oseb znaša 23 odstotkov, splošna stopnja DDV pa 20 odstotkov. Za upravičene raziskovalno-razvojne dejavnosti je na voljo tudi 14-odstotna davčna premija. Ker so davčne obveznosti odvisne od načina poslovanja, je priporočljiv posvet z davčnim svetovalcem, ki pozna slovensko in avstrijsko zakonodajo. 4. Kdo mi lahko pomaga pri čezmejnem poslovanju? Slovenska gospodarska zveza (SGZ) v Celovcu povezuje podjetja na obeh straneh meje ter ponuja informacije o vstopu na avstrijski trg, davčnih vprašanjih in napotitvah delavcev. Podjetnikom je na voljo tudi svetovanje v slovenščini. 5. Kje lahko pridobim dodatna sredstva za razvoj ali naložbo? Poleg regionalnega sklada KWF lahko podjetja preverijo programe avstrijske razvojne banke aws, ki ponuja posojila, jamstva in druge spodbude, ter agencije FFG, ki podpira raziskovalno-razvojne projekte. Upravičenost je odvisna od posameznega programa. 6. Kaj potrebujem pred prvim pogovorom s svetovalci? Pripravite kratek opis poslovne zamisli, načrtovane dejavnosti, predvidene naložbe, potreb po prostorih in zaposlenih ter okvirni časovni načrt. Tako boste lažje ugotovili, katere postopke morate urediti in kakšne možnosti podpore so vam na voljo.

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