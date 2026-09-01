»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.

Slovenci se lahko pohvalimo s številnimi poslovnimi zgodbami o uspehu, ki segajo čez naše meje. Pri iskanju najboljše strategije za širitev na tuje trge je pomembnih več dejavnikov, med ključnimi pa so dobro poznavanje novega okolja, prava mreža stikov, dostop do podpornih institucij in izbira trga, ki podjetju omogoča dovolj varen prvi korak in hkrati odpira možnosti za nadaljnjo rast.

Kako pomembna je pri tem izbira pravega okolja, ki je dovolj blizu Sloveniji in hkrati dobro povezano z večjimi tujimi trgi, kažeta zgodbi dveh uspešnih slovenskih podjetij iz povsem različnih panog. Jezeršek gostinstvo in Reduxi sta pri iskanju možnosti za širitev zunaj Slovenije našla podobno odskočno desko: avstrijsko Koroško. Pri Jezeršek gostinstvu se je pot začela s konkretno poslovno priložnostjo na posestvu Tagenbrunn, Reduxi pa je Koroško izbral kot logičen prvi korak pri vstopu na avstrijski trg zaradi bližine, razvitega startup okolja in široke mreže poslovnih povezav.

Jezeršek: iz Avstrije do novih mednarodnih projektov

Jure Jezeršek

Za Jezerškove se je zgodba na avstrijskem Koroškem začela konec leta 2023, ko je z Juretom Jezerškom kontaktiral Benjamin Wakounig iz Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in mu predstavil poslovno priložnost na posestvu Tagenbrunn. Po srečanju z družino Riedl so hitro našli skupni interes in že 1. maja 2024, manj kot pol leta pozneje, prevzeli upravljanje gostinstva, prireditev in hotela na posestvu. »V Avstriji je velik potencial za catering, ki je za nas še vedno eno ključnih področij, predvsem pa ponuja možnost širitve na celotno regijo DACH,« je Jure Jezeršek povedal na poslovnem forumu o avstrijski Koroški, ki je bil pred časom v Ljubljani.

Hiter vstop na novi trg je spremljala pomoč ljudi in organizacij, ki lokalno poslovno okolje dobro poznajo. Jezeršek je posebej izpostavil Slovensko gospodarsko zvezo in Gospodarsko zbornico avstrijske Koroške, s katerima so bili v stiku pri ključnih korakih. »Velika prednost je servis, ki ga imaš, in zaradi tega nam je bilo veliko lažje,« je poudaril. Pri Slovenski gospodarski zvezi so jim pomagali tudi pri premagovanju jezikovne ovire in poenostavljanju prvih korakov na novem trgu.

Pri poslovanju čez mejo se je kot pomembna pokazala tudi bližina. Jezeršek jo opisuje zelo praktično: če je treba na banko, podpisati dokument ali opraviti sestanek, se lahko iz Slovenije odpeljejo na Koroško in se še isti dan vrnejo domov. Prisotnost podjetja v Avstriji je pozneje odprla tudi nove poslovne priložnosti. Jezeršek gostinstvo je sodelovalo pri projektih UEFA Champions League v Avstriji, Jezeršek pa je na forumu med projekti, ki so sledili, izpostavil tudi UEFA Super Cup v Vidmu. Podjetje ima ob tem že večletne izkušnje z velikimi mednarodnimi športnimi dogodki, med drugim z olimpijskimi igrami.

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej v dvanajstih ali trinajstih letih, odkar smo se odločili, da želimo postati mednarodno podjetje in delati velike projekte po Evropi ali širše, niso uspele,« je povedal Jezeršek. Njihova izkušnja kaže, kako lahko prvi projekt na bližnjem tujem trgu postane referenca za naslednje in podjetju postopoma odpre pot do večjih mednarodnih priložnosti.

Ob tem Jezeršek opozarja, da vstop na novi trg še vedno zahteva dobro pripravo in kakovostno izvedbo. Kot pravi, so poslovne navade na Koroškem nekoliko drugačne, vendar ljudje cenijo podjetje, ki ve, kaj dela in lahko pokaže svoje znanje. »Predvsem sta pomembna kakovost in pogum,« je strnil svojo izkušnjo.

Reduxi: avstrijska Koroška je bila logična odločitev

Dušan Lukič

Pri podjetju Reduxi je bila pot na avstrijsko Koroško bolj načrtna. Ko so razmišljali, kako narediti prvi korak na tuje trge, so se zaradi bližine najprej usmerili v Avstrijo, znotraj nje pa se je Koroška pokazala kot logična izbira. »Tudi zato, ker je tam izjemno dobro zasnovan ekosistem startupov,« je na forumu povedal Dušan Lukič, poslovni direktor podjetja Reduxi.

Ob prihodu so odkrili okolje z delovnimi prostori, poslovnimi dogodki, sejmi in številnimi možnostmi za povezovanje. Lukič priznava, da ob začetku niti sami niso vedeli, koliko priložnosti jih čaka. »Ko smo prihajali tja, si nismo predstavljali, kaj smo si nakopali, ker je toliko zanimivih stvari, kjer je dobro biti zraven in kjer lahko narediš posel,« je opisal prve izkušnje.

Tudi oni so dobili zelo koristno podporo Gospodarske zbornice avstrijske Koroške, ki so pristopili do njih, prepoznali novo podjetje v okolju in jih vprašali, ali potrebujejo podporo pri nadaljnjem vstopanju na tuje trge. To možnost so pozneje izkoristili tudi pri širjenju proti nordijskim državam in Italiji. »Skratka, veliko je podpore,« je svojo izkušnjo povzel Lukič.

Kam se lahko slovensko podjetje obrne, če želi vstopiti na avstrijsko Koroško?

Ena od prvih kontaktnih točk je BABEG, agencija za spodbujanje tujih investicij, ki mednarodnim podjetjem pomaga pri vzpostavitvi in širitvi poslovanja v regiji.

Mag. Andreas Hren iz agencije BABEG je na forumu pojasnil, da se njihov pristop začne s podjetjem in njegovimi konkretnimi načrti. Najprej preverijo njegove prednosti, morebitne ovire in področja, na katerih potrebuje podporo, nato pa skupaj poiščejo najprimernejšo pot za vstop na Koroško. »Univerzalnega odgovora ni. Vsak projekt je individualen,« je poudaril. Razlikujejo se tudi razlogi za prihod podjetij, od dostopa do novih trgov in iskanja primerne lokacije do drugih poslovnih okoliščin.

Andreas Hren FOTO: Martin Steinthaler

BABEG podjetja usmerja tudi do ustreznih možnosti financiranja, med drugim prek Austria Wirtschaftsservice (AWS), avstrijske razvojne banke za podporo podjetjem, Avstrijske agencije za spodbujanje raziskav (FFG) in Koroškega sklada za gospodarsko spodbujanje (KWF). Za večje naložbe ima BABEG na različnih lokacijah po Koroški na voljo tudi gospodarske cone z zemljišči za poslovne naložbe.

Za tehnološke startupe je ena od vstopnih točk koroški inkubator build!, kjer podjetjem pomagajo že od zgodnje faze razvoja ideje. Skupaj preverjajo njen tržni potencial, razvijajo poslovni model in ga preizkušajo s pilotnimi strankami, startupom pa omogočajo tudi dostop do raziskovalnih ustanov, poslovnih partnerjev in različnih virov financiranja. V programe se vključujejo tudi startupi iz Slovenije in Italije, večino delavnic pa izvajajo tudi v angleščini.

Pri prvih korakih pomagajo tudi čezmejne poslovne mreže. Slovenska gospodarska zveza v Celovcu slovenskim podjetjem pomaga pri povezovanju z lokalnim poslovnim okoljem, iskanju stikov in premagovanju jezikovnih ovir. Njeno pomoč je izpostavil tudi Jure Jezeršek, ki ga je prav stik prek zveze pripeljal do poslovne priložnosti na posestvu Tagenbrunn.

Gospodarska zbornica avstrijske Koroške pa podjetjem pomaga pri internacionalizaciji in jih povezuje s širšo mrežo avstrijske gospodarske zbornice, ki ima približno sto predstavništev po svetu. Kako lahko to deluje v praksi, kaže Reduxi: predstavniki zbornice so podjetju že ob prihodu na Koroško ponudili podporo, ki so jo pozneje izkoristili tudi pri nadaljnjem širjenju na druge trge.

Pred vstopom na trg je pomemben dober načrt

Ko se podjetje odloča za širitev v Avstrijo, se hitro odprejo tudi vprašanja o načinu poslovanja, pravni obliki in davčnih obveznostih. Dr. Martin Klokar, davčni svetovalec ter strokovnjak za nacionalno in mednarodno davčno pravo, zato kot enega najpomembnejših prvih korakov izpostavlja dobro načrtovanje. Pravne in davčne obveznosti so namreč povezane z načinom, kako bo podjetje na novem trgu dejansko poslovalo.

Dr. Martin Kloka FOTO: Primephoto

Ustanovitev avstrijske družbe pri tem ni vedno prvi ali nujen korak. Podjetje lahko izbere različne oblike prisotnosti na trgu, od ustanovitve avstrijske družbe do poslovanja prek stalne poslovne enote, pri kateri slovensko podjetje ostane matična družba. Katera možnost je najprimernejša, je odvisno od dejavnosti podjetja, njegovih ciljev in načrtovanega obsega poslovanja v Avstriji. »Pomembno je, da vnaprej poznamo celotno sliko: kakšne so vaše ideje, cilji in v kateri panogi delujete,« je na forumu poudaril Klokar.

Pri tem svetuje, da podjetniki pred odločitvijo pogledajo širše od samega poslovanja družbe. Če se bo na primer lastnik oziroma družbenik zaradi širitve preselil v Avstrijo, tam živel z družino ali se vključil v avstrijski sistem socialne varnosti, lahko tudi te okoliščine vplivajo na izbiro ustrezne poslovne in davčne strukture. Prav zato je takšna vprašanja smiselno razjasniti še pred začetkom poslovanja.

Avstrijska stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znaša 23 odstotkov, hkrati pa Klokar opozarja na različne investicijske olajšave in spodbude, med drugim na področju raziskav in razvoja. Za podjetje, ki razmišlja o vstopu na avstrijski trg, zato sama davčna stopnja ne pove celotne zgodbe. Pomembneje je pravočasno preveriti, katera struktura najbolj ustreza njegovim načrtom in katere možnosti lahko pri poslovanju v Avstriji izkoristi.

Avstrijska Koroška je zaradi bližine Slovenije zanimivo izhodišče za podjetja, ki želijo vstopiti na avstrijski in širši nemško govoreči trg. FOTO: Michael Stabentheiner

Razmišljate o širitvi na avstrijski trg? Če tudi v vašem podjetju razmišljate o vstopu na avstrijski ali širši trg DACH, je avstrijska Koroška zaradi bližine Slovenije in razvite mreže podpornih ustanov lahko dobro izhodišče. Prenesite brošuro Poslovne priložnosti na Koroškem Pridobite celovit vpogled v koroški inovacijski ekosistem, od strateškega sodelovanja do praktičnih informacij o financiranju, podpornih programih in tehnoloških priložnostih.

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