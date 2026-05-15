Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.

Okvara vozila v tujini običajno ni največja težava, ki se voznikom zgodi na poti. Veliko več zapletov povzročijo organizacija pomoči, komunikacija v tujem jeziku, iskanje servisa in vprašanje, kako nadaljevati pot, ko družina obstane sredi avtoceste daleč od doma. Avtomobilska asistenca Zavarovalnice Triglav ponuja tehnično pomoč ob okvari in zanesljivo pomoč pri organizaciji prevoza in podpore v trenutkih, ko nepričakovano ostanete ujeti nekje sredi poti.

Vsi poznamo tipičen poletni prizor z evropskih avtocest proti morju – avtomobil na odstavnem pasu z odprtim pokrovom motorja. Nekateri vozniki čakajo vlečno službo, drugi iščejo servis, tretji po telefonu razlagajo svojo lokacijo v jeziku, ki ga ne govorijo najbolje. V takšnih primerih je pomembno, kdo pride na pomoč, kako hitro, kam odpeljejo vozilo in ali je mogoče pot nadaljevati z nadomestnim prevozom.

Pri daljših poteh po tujini vozniki običajno razmišljajo o gneči, vinjetah in času prihoda, precej redkeje pa o tem, kako bi ravnali, če bi vozilo obstalo več sto kilometrov od doma. Zato avtomobilska asistenca ni več omejena le na tehnično pomoč in vleko, ampak vključuje tudi komunikacijo s servisi, prevoz okvarjenega vozila in možnost nadomestnega prevoza.

Če gre za električno vozilo, je treba preveriti tudi dostopnost ustrezne polnilne infrastrukture ali servisa, usposobljenega za takšna popravila. Pomemben del organizacije pomoči je tudi natančna določitev lokacije vozila. Pri tem pomagajo lokacijske storitve in SMS lokator, prek katerega lahko asistenčni center hitreje določi položaj voznika in podatke posreduje izvajalcu na terenu. To je posebej pomembno na avtocestah, kjer lahko že napačno označen odsek pomeni precej daljši prihod pomoči.

Kako najhitreje naročiti pomoč na cesti? Asistenca je na voljo na brezplačni številki 080 28 64, iz tujine pokličite +386 2 222 28 64. Pomoč lahko vozniki prijavijo tudi brez telefonskega klica: v aplikaciji i.triglav,

v aplikaciji DRAJV,

prek WhatsAppa,

prek Vibra. Digitalna prijava omogoča hitrejše posredovanje lokacije, hkrati pa se voznik izogne čakanju na prostega operaterja in stroškom klica iz tujine. V aplikacijah je mogoče spremljati tudi prihod izvajalca pomoči v realnem času.

Vleka je pogosto šele prvi del težave

Avtomobilska asistenca voznikom in sopotnikom zagotavlja pomoč 24 ur na dan, tako v Sloveniji kot po evropskih cestah.

Če vozila ni mogoče popraviti isti dan, se težave praviloma ne končajo z vleko do servisa. Takrat postane pomembno predvsem vprašanje mobilnosti: kako nadaljevati pot, kje prespati in kako organizirati prevoz potnikov, medtem ko avto ostane na popravilu.

Pri daljših okvarah asistenca pogosto vključuje organizacijo nadomestnega vozila, s katerim lahko vozniki nadaljujejo pot ali se vrnejo domov. Če nadomestnega vozila ni mogoče zagotoviti dovolj hitro oziroma je kraj okvare precej oddaljen od bivališča, lahko zavarovalnica organizira tudi namestitev ali prevoz z javnim prevoznim sredstvom. V praksi je odločitev odvisna od vrste okvare, lokacije in možnosti servisa.

Električna vozila, avtodomi in prikolice zahtevajo drugačno organizacijo

Poseben primer so električna vozila. Če se baterija izprazni, pomoč ne pomeni nujno popravila, ampak organizacijo prevoza do najbližje ustrezne polnilne postaje. Nekateri servisi imajo omejene možnosti za popravila električnih vozil, zato je organizacija pogosto zahtevnejša kot pri klasičnih avtomobilih.

Dodatna vprašanja se pojavijo tudi pri avtodomih in prikolicah. Nadomestni avtodom praviloma ni na voljo, zato asistenca običajno zagotovi osebno vozilo, prikolica ali avtodom pa se prepelje do servisa oziroma v Slovenijo. Pri družinah, ki potujejo z veliko prtljage ali dodatno opremo, lahko takšna organizacija postane velik logistični izziv, še posebej sredi dopustniške sezone.

Pred daljšo potjo v tujino je smiselno preveriti obseg asistence, območje kritja in možnosti prijave pomoči.

Takšne situacije med poletnimi dopusti, ko je na cestah več vozil, niso redke, pa tudi servisi imajo omejene urnike. Družina na poti proti Toskani lahko zaradi okvare menjalnika obstane v severni Italiji, vozilo pa ostane na servisu več dni. V takšnem primeru je največ vprašanj povezanih z organizacijo vseh naslednjih korakov: kako priti do nastanitve, kdo poskrbi za prevoz prtljage, ali je mogoče dobiti nadomestni avto in ali lahko dopust sploh nadaljujejo po načrtih.

Podobno velja za voznike avtodomov ali prikolic, pri katerih je organizacija še zahtevnejša. Če vozilo ni več vozno, je treba ločeno urediti prevoz potnikov, vozila in dodatne opreme. Tukaj se jasno pokaže razlika med osnovno vleko in asistenco, ki vključuje širšo organizacijo poti. Vozniki namreč pogosto šele ob okvari ugotovijo, da največ časa ne vzame samo popravilo, ampak usklajevanje vseh spremljajočih podrobnosti, od servisa in prevoza do začasne mobilnosti.

Ko pomoč potrebujejo tudi potniki

Okvara vozila je lahko neprijetna že sama po sebi, položaj pa se hitro zaplete, če so v vozilu otroci, starejši potniki ali če se med nesrečo kdo poškoduje. Če voznik zaradi poškodbe ne more nadaljevati vožnje, sopotniki pa vozila ne morejo prevzeti, lahko asistenca pri določenih paketih organizira nadomestnega voznika, ki potnike in vozilo odpelje domov.

Kadar je potrebna hospitalizacija, zavarovalnica organizira tudi prevoz drugih potnikov do kraja bivanja ali nazaj v Slovenijo. Posebno pozornost namenjajo primerom, ko v vozilu potujejo mladoletni otroci in ni odrasle osebe, ki bi lahko poskrbela zanje.

Pri daljših popravilih ali večjih nesrečah je pogosto treba tudi organizirati prenočišče, kar je še posebej pomembno v turistični sezoni, ko so nastanitve ob prometnih koridorjih zelo zasedene.

Težave, zaradi katerih vozniki najpogosteje kličejo asistenco Med najpogostejšimi razlogi za klic asistence so prazna baterija, izgubljeni ali zaklenjeni ključi v vozilu in točenje napačnega goriva. Pogosti so tudi trki z divjadjo in težave električnih vozil, ko se baterija izprazni daleč od polnilne postaje.

Poleti je največ težav prav med dolgimi dopustniškimi potmi

Poleti so naše relacije daljše, več ur preživimo na avtocestah in še to v visoki vročini, ki dodatno obremenjuje vozilo. Prav med dopustniškimi »selitvami« se zato poveča število okvar, od pregrevanja motorjev in težav z baterijami do poškodb pnevmatik v zastojih ali počasni koloni. Poleg tehničnih težav so poleti večji izziv tudi odzivni časi. Na cestah je več vozil, servisi in vlečne službe pa imajo precej več intervencij kot v drugih delih leta. Stranke Zavarovalnice Triglav v tujini v povprečju čakajo približno 45 minut od prijave primera do prihoda izvajalca pomoči. Organizacija asistence je pri tem usmerjena predvsem v čim hitrejšo koordinacijo izvajalcev, servisov in nadaljnje mobilnosti potnikov.

Kaj preveriti še pred odhodom na daljšo pot

Ob okvari v tujini izvajalec avtovleke najprej oceni, ali je vozilo mogoče popraviti na bližnjem servisu ali ga je treba prepeljati v Slovenijo.

Pred odhodom v tujino naj vozniki preverijo prometne informacije, vinjete in stanje na cestah, ne smejo pa pozabiti na podrobnosti avtomobilske asistence. Pri daljših poteh je zato smiselno preveriti predvsem območje kritja in obseg storitev, ki jih vključuje zavarovanje, saj se možnosti pomoči med posameznimi paketi razlikujejo.

Praktično je tudi, da imajo vozniki pri sebi številko zavarovalne police oziroma da si pred potjo uredijo dostop do aplikacije, prek katere lahko v primeru okvare hitreje prijavijo asistenčni primer. V tujini lahko to prepreči dodatne zaplete pri komunikaciji in določanju lokacije.

Posebno pozornost zahtevajo tudi družinska potovanja. Če otroških sedežev ni mogoče prenesti iz okvarjenega vozila v nadomestni avto, je dobro preveriti, kakšne možnosti organizacije so sploh na voljo. Nekaj dodatne priprave je priporočljive tudi pri električnih vozilih, predvsem glede dosega, razpoložljivosti polnilnic in servisne mreže na poti.

Pri potovanju v tujino je smiselno razmisliti še o turističnem zavarovanju za primer zdravstvenih težav ali poškodbe, saj stroški zdravljenja niso vedno v celoti kriti z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Ko pride do težav na cesti in je treba reševati situacijo, je izjemnega pomena, da vas nekdo razume in prevzame organizacijo naslednjih korakov.

