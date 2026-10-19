Največje presenečenje? Kaj vse zmorejo zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?

Starejši vozniki imajo že desetletja izkušenj za volanom, a jih lahko nekateri manevri še vedno presenetijo, še posebej odziv njihovega avtomobila ob zaviranju v sili. Po usposabljanju se jih kar 80 odstotkov za volanom počuti bolj samozavestno in varno.

Za seboj imajo desetletja vožnje, na tisoče prevoženih kilometrov in nešteto prometnih izzivov. Poznajo svoje avtomobile, dobro vedo, kako se obnašati na cesti, in so se v vseh teh letih naučili marsičesa. Toda tudi najbolj izkušenega voznika lahko preseneti trenutek, ko mora nenadoma močno zavreti ali se izogniti nepričakovani oviri.

Te dni se v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem nadaljujejo brezplačne Osvežitvene vožnje Zavarovalnice Triglav in AMZS. Na poldnevnih usposabljanjih svoje znanje obnavljajo vozniki, starejši od 65 let, ki so jih izžrebali med avgusta prijavljenimi kandidati. Program bo potekal še do 5. novembra.

Za volanom so že 40 let. Kaj se še lahko naučijo?

Starejše voznike najbolj preseneti vaja zaviranja v sili, pri kateri spoznavajo odziv avtomobila na mokri in spolzki podlagi. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Marsikateri starejši voznik je vozniški izpit opravil pred štirimi ali celo petimi desetletji. V tem času se je spremenilo skoraj vse: od cest in prometnih predpisov do avtomobilov, ki so danes opremljeni s številnimi elektronskimi varnostnimi sistemi. Izkušnje, ki so jih vozniki pridobili v vseh teh letih, so neprecenljive, a tudi po desetletjih za volanom je vedno mogoče svoje vozniške spretnosti še izpopolniti, kar je bistvo delavnic na Vranskem. Inštruktorji varne vožnje pomagajo starejšim voznikom, da obogatijo svoje znanje, osvojijo tudi kaj novega in se pod vodstvom strokovnjakov preizkusijo v situacijah, ki jih na običajnih cestah ne bi želeli doživeti.

Zavarovalnica Triglav program osvežitvenih voženj izvaja že peto leto, letošnja izvedba pa je nekoliko drugačna. Namesto individualnih voženj po slovenskih mestih se udeleženci srečujejo na poldnevnih delavnicah na Vranskem, kjer najprej osvežijo poznavanje cestnoprometnih predpisov, nato pa se s svojimi avtomobili podajo na poligon.

Pri zaviranju šteje vsaka sekunda

Vojko Safran, inštruktor varne vožnje pri AMZS: »Na naših tečajih ugotavljamo, da starejši vozniki niso pozabili voziti, pogosto pa jim manjka izkušenj z odzivanjem vozila v kritičnih situacijah.« FOTO: Zavarovalnica Triglav

Ste že kdaj zares preizkusili, kako hitro se lahko vaš avtomobil ustavi na mokri ali spolzki podlagi, kako se odzove ob nenadnem zaviranju in kaj se zgodi, če morate med zaviranjem še obiti oviro? Večina voznikov takšnih situacij v vsakdanjem prometu nikoli ne preizkusi do skrajnih meja, in prav zato so praktične vaje na Vranskem tako dragocene. Udeleženci namreč v varnem okolju spoznavajo pravilno zaviranje v sili, vožnjo po spolzki podlagi, izogibanje oviram in vožnjo skozi ovinke. Ob tem lahko preverijo tudi odziv svojega avtomobila in varnostnih sistemov, ki jih sicer poznajo predvsem iz navodil za uporabo. Po besedah inštruktorja varne vožnje pri AMZS Vojka Safrana starejše voznike najbolj preseneti prav vaja zaviranja in spoznanje, v kakšnih situacijah lahko uporabijo zavoro.

»Na naših tečajih ugotavljamo, da starejši vozniki niso pozabili voziti, pogosto pa jim manjka izkušenj z odzivanjem vozila v kritičnih situacijah. Sodobni avtomobili sicer ponujajo številne varnostne sisteme, vendar njihovega delovanja v vsakdanjem prometu ne moremo varno preizkusiti, zato lahko nepoznavanje odziva vozila in lastnih reakcij v ključnem trenutku povzroči negotovost. Prav zato je pomembno, da takšne situacije vozniki izkusijo v varnem in nadzorovanem okolju,« je pojasnil Vojko Safran, inštruktor varne vožnje pri AMZS, in dodal, da jim na tečajih pokažejo, kako pomembne so tudi na videz majhne podrobnosti, od pravilnega sedežnega položaja do primerne hitrosti, saj lahko odločajo o tem, ali se bomo pred oviro pravočasno ustavili.

Štirje od petih odidejo z več samozavesti

Eden najzanimivejših rezultatov dosedanjih Osvežitvenih voženj je povezan s samozavestjo. Starejši vozniki namreč kljub dolgoletnim izkušnjam včasih začnejo dvomiti o svojih sposobnostih. Podatki programa razkrivajo tudi zanimivo razliko med spoloma. Med moškimi, starejšimi od 60 let, jih je 12 odstotkov navedlo, da zaznavajo upad svoje varnosti v prometu, delež pri ženskah pa je bil enkrat višji, o manjši samozavesti za volanom je poročala približno vsaka četrta starejša voznica.

Dosedanji odzivi udeležencev kažejo, da lahko že ena dobro zasnovana delavnica pomembno vpliva na njihov občutek varnosti. Kar štirje od petih se po usposabljanju počutijo bolj samozavestno in varno, skoraj devet od desetih jih je izkušnjo ocenilo kot zelo koristno, skoraj vsi pa bi jo priporočili prijateljem ali znancem.

Ana Cergolj Kebler, vodja oddelka za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav: »Vozniških izkušenj starejšim praviloma ne manjka, pogosto pa jim manjka priložnost, da bi v varnem okolju preverili, kako bi se odzvali v zahtevnih prometnih situacijah.« FOTO: Zavarovalnica Triglav

»Vozniških izkušenj starejšim praviloma ne manjka, pogosto pa jim manjka priložnost, da bi v varnem okolju preverili, kako bi se odzvali v zahtevnih prometnih situacijah. Prav zato smo letošnji program iz ulic in cest slovenskih mest preselili v center varne vožnje na Vranskem, kjer lahko udeleženci brez tveganja preizkusijo zaviranje v sili, izogibanje oviram in druge kritične situacije,« je poudarila Ana Cergolj Kebler, vodja oddelka za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav. Cilj programa je starejšim pomagati ohranjati mobilnost, ki je pomembna za njihovo samostojnost, aktivnost in kakovost življenja.

Skoraj 60.000 kilometrov in več kot 1900 voznikov Da starejše voznike zanima izpopolnjevanje, dokazuje tudi petletna tradicija programa. V prvih štirih letih je svoje znanje osvežilo več kot 1900 starejših voznikov, ki so skupaj prevozili skoraj 60.000 kilometrov. Letos se jim bo pridružilo še 320 voznikov. Udeleženci za vožnjo na poligonu uporabljajo svoje avtomobile, kar je velika prednost, saj lahko tako spoznajo tudi značilnosti vozila, s katerim se vsak dan odpravijo po opravkih. Na ta način nadgradijo svoje dolgoletne vozniške izkušnje, kar jim pomaga pri bolj suverenem odzivanju v nepričakovanih okoliščinah.

Več samozavesti za volanom – več svobode

Viktorija Muha, predstavnica Zlate mreže oziroma programa Prostofer: »Ko začnejo starejši izgubljati zaupanje v svoje vozniške sposobnosti, se postopoma odpovedujejo vožnjam in opravkom, ki so bili prej del njihovega vsakdana.« FOTO: Zavarovalnica Triglav

Sposobnost, da tudi v zrelih letih vozimo avtomobil, je še posebej dragocena, saj nam omogoča, da lahko sami poskrbimo za večino vsakodnevnih opravil, gremo po nakupih, obiščemo zdravnika, se družimo in hodimo na izlete. Za mnoge je avtomobil simbol samostojnosti in svobode.

Če začne starejši voznik dvomiti o svojih sposobnostih, lahko poti z avtomobilom tudi opusti. Najprej se odpove daljšim vožnjam, pozneje še povsem vsakodnevnim relacijam. Osvežitvene vožnje starejšim pomagajo ohranjati zaupanje v lastne vozniške sposobnosti, izpopolnjevati znanje, da čim dlje ostanejo samostojni in varni udeleženci v prometu.

Na pomen mobilnosti opozarjajo tudi v programu Prostofer, ki starejšim omogoča brezplačne prevoze, kadar sami ne morejo več voziti. Možnost samostojne vožnje jim namreč omogoča obisk zdravnika, trgovine, družine in prijateljev ter ohranjanje stikov s širšim okoljem. »Ko začnejo starejši izgubljati zaupanje v svoje vozniške sposobnosti, se postopoma odpovedujejo vožnjam in opravkom, ki so bili prej del njihovega vsakdana. Zato je pomembno, da starejšim omogočimo varno preverjanje sposobnosti in obnovo znanja, ko pa sami ne zmorejo več voziti, pa jim pomagamo s projekti, kot so brezplačni prevozi Prostofer. Tako jim omogočimo čim dlje ohranjati ne le mobilnost, ampak tudi občutek samostojnosti in vključenosti,« je povedala Viktorija Muha, predstavnica Zlate mreže oziroma programa Prostofer. V okviru nedavnega dogodka Najprostofer so na Vranskem ob podpori Zavarovalnice Triglav svoje vozniške veščine dodatno izpopolnjevali tudi prostovoljni vozniki in voznice iz vse Slovenije.

Za dobro vožnjo nikoli ne zmanjka priložnosti

Zavarovalnica Triglav in AMZS že peto leto pomagata starejšim voznikom ohranjati samozavest za volanom. Letos se bo brezplačnih usposabljanj udeležilo 320 voznikov, starejših od 65 let. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Starejši vozniki na poligon prihajajo z desetletji izkušenj, na usposabljanju pa svoje znanje osvežijo in bolje spoznajo odziv svojega avtomobila v zahtevnih prometnih situacijah. Če po nekaj urah vaj štirje od petih odidejo z večjim zaupanjem v svoje sposobnosti, je to dober razlog, da tudi po več desetletjih za volanom ostanemo odprti za nova znanja.

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