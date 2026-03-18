Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?

V ponedeljek, 16. marca, se je začelo vpisovanje ljudskih obveznic, ki bo trajalo do 27. marca do 12. ure. Obrestna mera znaša 2,60 odstotka letno, kar je več kot pri večini bančnih depozitov. Minimalni znesek vpisa je 1000 evrov, maksimalni pa 250.000 evrov. Novost letošnje izdaje je, da jih lahko vpišejo tudi mladoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Nakup ljudskih obveznic lahko opravite pri Iliriki borznoposredniški hiši, in sicer preko spletne videoidentifikacije, aplikacije Ilirika in tudi v vseh njihovih poslovalnicah po Sloveniji (Celje, Domžale, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Sežana in Tolmin).

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice? Igor Štemberger, predsednik uprave borznoposredniške hiše Ilirika, pravi, da predvsem za varčevalce, ki imajo denar na bančnem računu in bi želeli del teh prihrankov naložiti bolj donosno, vendar še vedno razmeroma varno. Obrestna mera je privlačna, pravi, pomembno pa je tudi dejstvo, da gre za naložbo, za katero stoji tudi država.

»Po izdaji bodo obveznice uvrščene tudi na Ljubljansko borzo, kar pomeni, da jih je mogoče prodati tudi pred zapadlostjo, če vlagatelj denar potrebuje. Denar je po prodaji na računu v dveh dneh, zato je takšna naložba pogosto bolj fleksibilna kot vezani depozit.« Pri tem poudari, da je tovrstna naložba zanimiva predvsem za družine in ljudi, ki se s kapitalskim trgom srečujejo prvič in ne želijo takoj prevzemati tveganja delnic. »Ker lahko posameznik vpiše do 250.000 evrov, lahko več članov družine skupaj investira tudi večji znesek. Novost letos je tudi možnost vpisa za mladoletne, kar pomeni, da lahko obveznice postanejo tudi del dolgoročnega družinskega varčevanja.«

Tokratne obveznice je mogoče vpisati tudi prek individualnega naložbenega računa (INR), pri čemer so lahko prihodki za vlagatelja davčno ugodnejši. »Če vlagatelj sredstev z računa INR ne dvigne 15 let, ustvarjeni dobički niso obdavčeni. Če sredstva dvigne prej, pa se od donosa obračuna 15-odstotni davek. Zato se številnim vlagateljem kot smiselna rešitev kaže kombinacija računa INR in klasičnega trgovalnega računa, saj lahko na ta način izkoristijo davčne prednosti dolgoročnega vlaganja, obenem pa ohranijo tudi nekaj prožnosti pri upravljanju svojih naložb.«

Ob tem velja dodati, da je pri računu INR višina letnih vplačil omejena. V prvem koledarskem letu po odprtju računa lahko posameznik vloži do 20.000 evrov. V naslednjih letih znaša osnovna omejitev 5.000 evrov, dodatnih 5.000 evrov pa je namenjenih naložbam v finančne instrumente slovenskih izdajateljev.

Igor Štemberger poudarja, da so državne obveznice predvsem stabilnejši del portfelja, ne pa nujno edina naložba.

Kako varna je takšna naložba v primerjavi z denarjem na bančnem računu? Kakšno vlogo imajo pri tem računi INR? In katere zmote še vedno najbolj odvračajo ljudi od bolj razpršenega upravljanja kapitala? O teh in drugih vprašanjih smo se ob novem svežnju ljudskih obveznic pogovarjali z Igorjem Štembergerjem.

Kaj morate vedeti o ljudskih obveznicah Kdaj poteka vpis in kje je mogoče vpisati ljudske obveznice? Vpis ljudskih obveznic poteka od 16. marca 2026 od 9. ure do 27. marca 2026 do 12. ure. Vlagatelji jih lahko vpišejo pri štirih distributerjih, med njimi tudi pri Iliriki, kjer je postopek mogoče urediti prek spletne videoidentifikacije, v aplikaciji Ilirika ali osebno v poslovalnicah po Sloveniji. Kakšna je zagotovljena obrestna mera? Letošnja ljudska obveznica prinaša 2,60-odstotno letno obrestno mero, zato vlagatelj že ob vpisu ve, kakšen donos lahko pričakuje, če obveznico drži do zapadlosti. Koliko je treba vložiti? Minimalni znesek vpisa je 1000 evrov, največji znesek, ki ga lahko vpiše posameznik, pa je 250.000 evrov. Kakšni so stroški in kakšna je davčna obravnava? Pri vpisu je treba upoštevati stroške odprtja in vodenja trgovalnega računa oziroma nadomestila distributerja, pregled stroškov pa je del ponudbene dokumentacije. Obresti se obdavčujejo po pravilih za obresti, pri čemer se v Sloveniji dohodnina od obresti obračuna po 25-odstotni stopnji, pri obrestih iz depozitov in ljudskih obveznic pa velja skupna oprostitev do 1000 evrov. Ali jih je mogoče prodati pred zapadlostjo? Da. Po izdaji bodo obveznice uvrščene na Ljubljansko borzo, zato jih lahko vlagatelj proda tudi pred zapadlostjo. Pri tem pa je treba vedeti, da se tržna cena lahko spremeni, zato je lahko izkupiček ob prodaji višji ali nižji od prvotnega vložka.

Veliko ljudi zanima predvsem to, kako »varna« je takšna naložba v primerjavi z denarjem na banki. Kaj v praksi pomeni, da za obveznico stoji država, in kako naj si vlagatelj razlaga tudi vprašanje likvidnosti?

Državna obveznica je v bistvu posojilo državi. Oseba državi posodi denar, država pa se zaveže, da bo vsako leto izplačevala obresti in ob koncu vrnila celoten vloženi znesek. Ker za izplačili stoji država, takšne naložbe veljajo za ene varnejših v domačem finančnem okolju.

Pomembna razlika v primerjavi z bančnim depozitom pa je predvsem v fleksibilnosti. Pri vezanem depozitu je denar vezan do konca dogovorjenega obdobja. Obveznico pa je mogoče po izdaji prodati na borzi tudi prej, če vlagatelj denar potrebuje.

Treba pa je vedeti, da se cena obveznice na borzi lahko nekoliko spreminja. Če jo vlagatelj proda prej, lahko dobi malo več ali malo manj od prvotnega vložka. Če pa obveznico drži do konca zapadlosti, prejme dogovorjene obresti in na koncu tudi celoten vloženi znesek.

Vpis je mogoč tudi prek individualnega naložbenega računa, ki lahko ob daljšem obdobju prinese davčne ugodnosti.

Ali lahko letošnja možnost vpisa prek računa INR ljudske obveznice spremeni v prvi res preprost vstop na kapitalski trg za ljudi, ki so doslej denar puščali predvsem na bančnem računu?

Da, prav možnost vpisa prek individualnega naložbenega računa (INR) lahko pomembno zniža vstopne ovire za nove vlagatelje. Veliko ljudi se prvič sreča s kapitalskim trgom prav prek preproste in razumljive naložbe, kot je državna obveznica.

Ko posameznik enkrat odpre investicijski račun in spozna osnovne principe vlaganja, je naslednji korak pogosto lažji. Tako lahko ljudske obveznice postanejo prvi stik z vlaganjem, ki ga pozneje dopolnijo tudi druge naložbe, kot so skladi ali delnice.

»Državne obveznice veljajo za razmeroma stabilno naložbo, saj vlagatelj vnaprej pozna obrestno mero in čas zapadlosti. Za izpolnitev obveznosti jamči država, ki je najvišji standard varnosti v finančnem sistemu, praviloma celo višji kot pri posamezni banki ali podjetju. Če vlagatelj obveznico drži do zapadlosti, prejme dogovorjene obresti in na koncu tudi celoten vloženi znesek.«

Pri ljudeh, ki o ljudskih obveznicah razmišljajo prvič, se pogosto pojavi zelo praktično vprašanje: koliko denarja sploh vložiti, da je odločitev smiselna, in kako takšno naložbo umestiti v širši osebni portfelj?

Pri vlaganju je vedno dobro razmišljati o razpršitvi. Ljudske obveznice so lahko bolj stabilen del portfelja, ki dopolnjuje bolj tvegan del naložb, kot so delnice.

Za nekoga, ki šele začenja, je običajno smiselno vložiti le del prihrankov, ne pa vseh. Pomembno je, da ima posameznik vedno tudi nekaj denarja na voljo za nepričakovane stroške, preostanek pa lahko postopoma razporedi med različne vrste naložb.

Kaj je po vašem mnenju največja zmota, ki jo imajo ljudje o ljudskih obveznicah: da so enake depozitu, da so primerne za vsakogar ali da pri njih ni nobenega tržnega tveganja?

Najpogostejša zmota je, da ljudje ljudske obveznice razumejo kot nekaj podobnega vezanemu bančnemu depozitu. V resnici pa gre za finančni instrument, s katerim se po izdaji trguje na borzi. To pomeni, da se lahko cena obveznice skozi čas nekoliko spreminja, predvsem zaradi gibanja obrestnih mer in razmer na finančnih trgih.

Če vlagatelj obveznico proda pred zapadlostjo, lahko dobi nekoliko več ali nekoliko manj od prvotnega vložka, poleg tega pa prejme tudi natečene obresti za obdobje, v katerem je obveznico imel v lasti. Prednost pa je, da lahko vlagatelj obveznico kadar koli proda na borzi, denar pa praviloma prejme v dveh dneh.

Po drugi strani pa državne obveznice veljajo za razmeroma stabilno naložbo, saj vlagatelj vnaprej pozna obrestno mero in čas zapadlosti. Za izpolnitev obveznosti jamči država, ki je najvišji standard varnosti v finančnem sistemu, praviloma celo višji kot pri posamezni banki ali podjetju. Če vlagatelj obveznico drži do zapadlosti, prejme dogovorjene obresti in na koncu tudi celoten vloženi znesek.

Zato je pomembno razumeti, da ljudske obveznice niso nujno edina naložba za vsakogar. Pogosto so stabilnejši del portfelja, ki dopolnjuje druge naložbe, kot so delnice ali skladi, ki lahko na dolgi rok prinašajo višjo rast.

Ali lahko letošnjo možnost vpisa za mladoletne razumemo tudi kot priložnost za zgodnejše finančno opismenjevanje?

Da, to je lahko zelo pozitiven korak. Možnost vpisa za mladoletne pomeni, da se lahko otroci in mladi že zgodaj srečajo z osnovnimi finančnimi koncepti, kot so obrestovanje, varčevanje in investiranje. Tako lahko razvijejo bolj premišljen odnos do denarja in razumejo, da se premoženje praviloma gradi postopoma in skozi čas.

Hkrati je to dobra priložnost, da otrokom pokažemo tudi širšo sliko. Večina ljudi razume, da se denar zasluži z delom, precej manj pa, da lahko premoženje dolgoročno raste tudi z vlaganjem. Če mlade naučimo obeh principov, dela in investiranja, smo naredili zelo veliko za njihovo finančno prihodnost.

Ljudske obveznice bo mogoče vpisati tudi prek Ilirike. Kaj to v praksi pomeni za vlagatelje?

Za vlagatelje to pomeni predvsem zelo enostaven in dostopen način vpisa. Ljudske obveznice lahko vpišejo prek računov INR in klasičnih trgovalnih računov pri Iliriki. Celoten postopek je lahko tudi popolnoma digitalen, preko spletne aplikacije Ilirika lahko posameznik račun odpre praktično v nekaj minutah, nato pa na istem računu kupuje ne le ljudske obveznice, ampak tudi delnice in ETF sklade domačih in tujih podjetij.

Pomembna prednost je tudi kombinacija digitalnega dostopa in osebnega svetovanja. Vlagatelji lahko vse uredijo na daljavo prek spletne platforme ali mobilne aplikacije, hkrati pa imajo možnost osebnega obiska v 15 poslovalnicah Ilirike po Sloveniji, v Ljubljani, Domžalah, Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, na Jesenicah, v Kranju, Tolminu, Idriji, Škofji Loki, Postojni, Sežani, Ilirski Bistrici in Novi Gorici.

Ključno pri tem je, da lahko k nam pride vsak, mlajši ali starejši, brez občutka zadrege. Naš cilj je, da ljudem v miru razložimo delovanje kapitalskega trga, pomagamo pri odprtju računa, namestimo mobilno aplikacijo in jih vodimo skozi prve korake vlaganja, vse v skladu s pravili, regulativo in dobro prakso.

Dodatno je vlagateljem na voljo tudi zelo široka mreža 288 poslovalnic Pošte Slovenije, kjer lahko uredijo odprtje računa ali druge postopke, povezane z vlaganjem. Tako postane dostop do kapitalskega trga mogoč praktično po vsej Sloveniji, tudi za ljudi, ki se z vlaganjem srečujejo prvič.

»Pomembno je, da ima posameznik vedno tudi nekaj denarja na voljo za nepričakovane stroške, preostanek pa lahko postopoma razporedi med različne vrste naložb.«

Pri borznoposredniški hiši Ilirika ponujajo tudi rešitve za stranke, ki se s trgovanjem ne želijo ali ne znajo ukvarjati same. Na voljo imajo individualno upravljanje premoženja, in sicer prek Modrega varčevanja, ki omogoča vlaganje manjših zneskov z mesečnim vplačevanjem, ali prek storitve IUP, kjer se vložki začnejo pri približno 5.000 evrih za INR oziroma pri 50.000 evrih za klasično upravljanje.

