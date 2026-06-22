Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.

Ilirika z novima ETF skladoma vlagateljem odpira preprostejšo, bolj učinkovito in cenejšo pot pri upravljanju s prihranki na individualnih naložbenih računih (INR) in do razpršenega dolgoročnega varčevanja nasploh. INR račun pa je možno odpreti iz udobja svojega doma, preko mobilne aplikacije Ilirika v ne več, kot petih minutah.

Ameriška industrija skladov, največja in ena najbolj razvitih na svetu, ima v zadnjih letih rekordno rast. Njeno razsežnost potrjuje skoraj 45.000 milijard dolarjev sredstev v upravljanju, ki so bila ob koncu leta 2025 zbrana v vzajemnih skladih in ETF-jih (Exchange Traded Fund).

Ob tem se pomembno spreminja tudi struktura zbranega premoženja. ETF-ji, ki kotirajo na borzi, postajajo vse bolj priljubljeni med vlagatelji, kar potrjujejo visoki neto prilivi sredstev v zadnjem desetletju.

ETF skladi postajajo vse bolj priljubljena izbira vlagateljev zaradi preprostosti, preglednosti in široke razpršenosti naložb. FOTO: Ilirika

Ameriški skladi ETF so imeli v preteklem letu rekordno 30-odstotno rast premoženja, medtem ko so klasični vzajemni skladi v istem obdobju svoje premoženje povečali za le tri odstotke. Pričakovati je, da se bo zanimanje vlagateljev tudi v prihodnjih letih usmerjalo v sklade ETF, predvsem zaradi njihove preproste dostopnosti, preglednosti, ugodnih stroškov in široke razpršenosti naložb. Po ocenah svetovnih analitikov bodo skladi ETF ob takšnem razvoju že leta 2027 po obsegu sredstev prehiteli klasične vzajemne sklade v ZDA.

Razlogov za skokovito rast zanimanja malih vlagateljev v zadnjih letih ne gre iskati samo v preprostosti produkta in nizkih stroških upravljanja. Ena od prednosti ETF-ov je, da lahko vlagatelji že z razmeroma majhnimi zneski, tudi pod 100 evrov, gradijo razpršen naložbeni portfelj. Pri mlajši genereaciji je povpraševanje po skladih ETF povezano tudi z vse večjo uporabo mobilnih aplikacij za trgovanje na borzi. Te omogočajo hitro in enostavno odprtje trgovalnega računa na daljavo. Tudi mobilna aplikacija Ilirike omogoča, da uporabniki v nekaj minutah odprejo trgovalni račun na daljavo in sklade ETF preprosto vključijo v svoj naložbeni portfelj.

Mobilna aplikacija omogoča, da vlagatelji trgovalni račun odprejo hitro, na daljavo in sklade ETF preprosto vključijo v svoj portfelj. FOTO: Ilirika

Vplačila v ETF sklade prehitevajo vplačila v tradicionalne vzajemne sklade ETF skladi v ZDA po vrednosti premoženja v upravljanju že dosegajo 37 odstotkov celotnega trga skladov, ki vključuje ETF sklade in klasične vzajemne sklade. Njihovo premoženje znaša približno 13.400 milijard dolarjev. K tej rasti so pomembno prispevala rekordna vplačila vlagateljev v letu 2025, ki so dosegla 1.500 milijard dolarjev. Od tega so delniški ETF skladi zabeležili približno dve tretjini vseh prilivov.

Pri priljubljenosti ETF-ov je opazen še en pomemben trend: vlagatelji se vse pogosteje odločajo za sklade ETF, ki sledijo borznim indeksom. Takšni skladi so po svetu v zadnjem letu privabili več kot 1000 milijard dolarjev vplačil, kar je približno še enkrat več kot aktivno upravljani ETF-i. Razlog za večje zanimanje je tudi v tem, da imajo indeksni ETF-i povsem enakovredne donose kot aktivno upravljani skladi.

Novi skladi ETF tudi v Sloveniji

Tudi v Sloveniji postopoma sledimo globalnim trendom. Ilirika Skladi so prva slovenska družba, ki je začela upravljati sklade ETF, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. »Uvedba skladov Ilirika SLO ETF in Ilirika Global ETF bo vsekakor prispevala k dodatnemu razvoju slovenskega kapitalskega trga, saj bo posledično povečala zanimanje za odpiranje INR računov slovenskih državljanov,« je povedal Marko Garbajs iz Ilirike. Ob tem je pojasnil, da vlagatelji z nakupom Ilirikinih ETF skladov bistveno pocenijo in poenostavijo upravljanje prihrankov na svojih INR računih. »Zato bosta zagotovo oba nova Ilirikina ETF sklada v prihodnje bistveno vplivala na prihodnje varčevalne navade zainteresiranih strank.«

V začetni ponudbi sta dva sklada ETF: Ilirika SBITOP TR UCITS ETF oziroma »Slovenski ETF« in Ilirika GLOBAL UCITS ETF oziroma »Globalni ETF«. Nakup in prodaja delnic ETF-ov potekata na Ljubljanski borzi, vlagatelji pa lahko z naložbo v posamezni ETF preprosto, pregledno in varno razpršijo svoje prihranke.

Marko Garbajs, izvršni direktor, ILIRIKA SKLADI: »ETF skladi vlagateljem omogočajo preprostejše, preglednejše in stroškovno učinkovitejše dolgoročno varčevanje.« FOTO: Ilirika

Slovenski ETF sklad Ilirika v celoti sledi glavnemu slovenskemu borznemu indeksu SBITOP TR, v katerega je vključenih 11 najbolj likvidnih slovenskih delnic (Krka, Petrol, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav itd.). Oznaka »TR« v imenu indeksa pomeni Total Return oziroma celotni donos. Pri takšnem indeksu se dividende, ki jih izplačujejo vključena podjetja, redno reinvestirajo. Ker se ob tem ne obdavčijo sproti, lahko reinvestiranje dividend na dolgi rok pomembno prispeva k višjemu skupnemu donosu.

Globalni ETF sklad Ilirika pa sledi globalnemu indeksu MSCI world, ki vključuje vodilna podjetja z razvitih svetovnih trgov, torej ZDA, Evrope, Japonske (Apple, Meta, Microsoft, Allianz, Siemens itd.).

Vlagatelj lahko z uporabo Slovenskega in Globalnega ETF sklada oblikuje preprosto, razpršeno in dolgoročno naravnano varčevalno strategijo. Marko Garbajs pojasnjuje, da že z nakupom ene same delnice slovenskega sklada Ilirika ETF doseže razpršitev prihrankov med 11 najpomembnejših slovenskih družb, ki sestavljajo borzni indeks SBITOP. »S tem bo vlagatelj sledil osnovnim načelom investiranja, kot so razpršenost, varnost in dolgoročna strategija.«

Sklada Ilirika SLO ETF in Ilirika Global ETF izpolnjujeta pogoje za varčevanje prek INR računa, ki prinaša ugodnejšo davčno obravnavo dolgoročnih naložb. FOTO: Ilirika

Podobno velja za sklad Ilirika Global ETF, pri katerem je razpršenost naložb še širša, saj vključuje delnice velikih in uveljavljenih podjetij na tujih trgih, ki so slovenskim vlagateljem praviloma manj znani. »Zato je toliko bolj pomembno, da so v naš sklad vključene delnice velikih znanih podjetij in s tem je razpršenost naložb še večja.«

Oba Ilirikina ETF sta primerna za vlagatelje z dolgoročnim naložbenim horizontom, dodatno prednost pa prinaša možnost varčevanja prek individualnih naložbenih računov (INR). Gre za posebno obliko trgovalnih računov, ki so letos zaživeli v Sloveniji in vlagateljem omogočajo ugodnejšo davčno obravnavo.

Ilirikina ETF sklada izpolnjujeta zakonske pogoje za varčevanje prek INR računov. Trgovanje znotraj INR računa namreč ni obdavčeno, davčna obveznost pa nastane le, če vlagatelj sredstva z računa izplača pred potekom 15 let. V tem primeru znaša 15 odstotkov, kar je še vedno ugodneje od zdajšnje 25-odstotne obdavčitve trgovanja s finančnimi instrumenti. Varčevanje z dvema ETF-oma v okviru INR računa tako omogoča popolno davčno oprostitev, če sredstva na računu ostanejo neprekinjeno 15 let.

»Oba sklada ETF sta namenjna malim vlagateljem, podjetjem in tudi institucionalnim vlagateljem. Predvsem sta dobra kombinacija za kupce INR računov. Tako je Ilirika Global ETF primeren za stranke, ki kupujejo tuje delnice, Ilirika SLO ETF pa v primeru, ko lastnik INR računa kupuje slovenske delnice. Prav s tem namenom smo pripravili in zainteresiranem strankam ponudili Ilirikina ETF sklada, saj gre za naravnost odlično kombinacijo z INR računi in minimalnimi stroški upravljanja.«

Za več informacij o nakupu ETF skladov obiščite spletno strani borznoposredniške hiše ilirika, pokličete na 01 3002250 ali se oglasite v eni izmed Ilirikinih poslovalnic po Sloveniji.

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