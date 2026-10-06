Kako lahko povečate vrednost 100 evrov?

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.

Če bi vsak mesec namenili 100 evrov in pri tem vztrajali 15 let, bi skupaj vplačali 18.000 evrov. Koliko bi lahko bilo vredno takšno varčevanje ob koncu tega obdobja, pa je odvisno od tega, kam denar usmerimo, kakšne stroške pri tem plačujemo in koliko časa pustimo naložbi, da raste.

Oktober, mesec varčevanja, je zato dobra priložnost za zelo praktično vprašanje: kaj lahko 100 evrov mesečno pomeni čez petnajst let?

Izračun: od 18.000 evrov vplačil do približno 29.000 evrov

Ena od možnosti za dolgoročno varčevanje je vlaganje na kapitalskih trgih. Za vlagatelje, ki ne želijo sami izbirati posameznih delnic, so lahko ena od poti skladi ETF, ki z eno naložbo omogočajo izpostavljenost širši košarici podjetij oziroma izbranemu borznemu indeksu. Vrednost takšnih naložb se v času spreminja in donos ni zagotovljen, pri daljšem obdobju vlaganja pa pride bolj do izraza tudi učinek reinvestiranja ustvarjenih donosov.

Takšno možnost ponuja tudi Ilirika, ki ima dva Ilirika ETF sklada. Ilirika SBITOP TR UCITS ETF sledi slovenskemu indeksu SBITOP TR, Ilirika WORLD UCITS ETF omogoča izpostavljenost razvitim svetovnim trgom, ponudbo pa bo kmalu dopolnil še Ilirika CROBEX10tr UCITS ETF, vezan na deset najbolj likvidnih hrvaških delnic. Tako lahko vlagatelj izbira med slovenskim, globalnim in hrvaškim trgom oziroma jih glede na svoje cilje tudi kombinira. Pri vseh treh se prejete dividende znova vložijo, kar pri dolgoročnem vlaganju dodatno podpira učinek plemenitenja naložbe.

Naredimo preprost izračun. Če bi 15 let vsak mesec v Ilirika ETF sklade vložili 100 evrov ter predpostavili sedemodstotno letno rast naložb pred stroški in upoštevali pričakovane stroške Ilirika ETF sklada, bi bila vrednost naložbe po 15 letih približno 29.000 evrov. Razlika med vplačanimi 18.000 evri in končno vrednostjo bi tako znašala približno 11.000 evrov.

Graf prikazuje, kako lahko pri enakih mesečnih vplačilih razlika v stroških skozi 15 let vpliva na končno vrednost naložbe. FOTO: Ilirika

Čas je eden najpomembnejših delov enačbe

Pri dolgoročnem vlaganju rezultat ne nastaja samo iz tega, koliko denarja vsak mesec namenimo naložbam. Pomembno je tudi, koliko časa denar ostane investiran. Prva vplačila imajo pred seboj skoraj celotno petnajstletno obdobje, poznejša nekoliko manj, vsa pa imajo možnost ustvarjati donos, ki se nato lahko znova plemeniti.

Prav ta učinek čez leta postaja vedno pomembnejši. Na začetku so večina vrednosti naložbe lastna vplačila, pozneje pa so vse večji delež tudi ustvarjeni donosi. Zato razlika med desetimi in petnajstimi leti ni zgolj še pet let dodatnih vplačil, temveč tudi pet dodatnih let, v katerih lahko že ustvarjeni donosi prispevajo k nadaljnji rasti naložbe.

Redno mesečno vlaganje ima še eno praktično prednost. Vlagatelju ni treba vsak mesec presojati, ali je prav zdaj najboljši trenutek za vstop na trg. Ko vlaga enak znesek v različnih obdobjih, ob višjih cenah kupi manj enot naložbe, ob nižjih pa več. Tako se učinek različnih nakupnih cen skozi čas izravnava, pomen posameznega vstopnega trenutka pa se zmanjša.

To seveda ne pomeni, da nihanj ni. Vrednost Ilirika ETF skladov lahko v posameznih obdobjih tudi občutno pade, zato so takšne naložbe primernejše za dolgoročnejše cilje in za denar, ki ga vlagatelj ne bo potreboval v bližnji prihodnosti.

Majhna razlika v stroških čez leta ni več majhna

Pri dolgoročnem vlaganju na končni rezultat ne vplivata samo donos in čas, temveč tudi stroški. Razlika med enim in tremi odstotki na leto se na prvi pogled morda ne zdi velika, vendar se pri rednih vplačilih v petnajstih ali več letih lahko nabere v več tisoč evrov.

Pri Ilirika ETF skladih znaša upravljavska provizija 0,6 odstotka na leto, pričakovani skupni letni stroški dolgoročnega vlagatelja pa približno 0,94 odstotka. Pri primerljivih vzajemnih skladih lahko skupni stroški dosežejo približno tri odstotke na leto.

Če spet vzamemo naš primer 100 evrov mesečnega vplačila in predpostavimo enako rast naložb ter enako petnajstletno obdobje, bi bila ob nižjih stroških končna vrednost naložbe približno 29.000 evrov. Pri naložbi z višjimi stroški pa bi ob enakih predpostavkah znašala približno 25.000 evrov.

Razlika približno 4.000 evrov ne nastane zato, ker bi ena naložba nujno dosegala višjo rast trga od druge, temveč zato, ker pri nižjih stroških več ustvarjenega donosa ostane vlagatelju in se lahko naprej plemeniti. Daljše ko je obdobje vlaganja in višja ko so vplačila, pomembnejši postane ta učinek.

Za začetek dolgoročnega vlaganja ni potreben visok začetni znesek, pomembnejša sta rednost in dovolj dolgo obdobje.. FOTO: Depositphotos

Petnajst let prinese še eno prednost

Petnajstletno obdobje v našem primeru ni zanimivo samo zaradi učinka časa in rednega vlaganja. Pri vlaganju prek individualnega naložbenega računa oziroma INR ima lahko tudi davčno prednost. Če vlagatelj sredstva z INR prvič izplača šele po najmanj 15 letih od odprtja računa in pred tem z računa ni opravil nobenega izplačila, je donos ob tem prvem izplačilu oproščen davka. V našem primeru bi tako ob izpolnjenih pogojih ustvarjeni donos ostal neobdavčen.

INR omogoča tudi, da vlagatelj znotraj računa spreminja naložbe, ne da bi moral ob vsaki prodaji in ponovnem nakupu sproti obračunavati davek na kapitalski dobiček. Davčna obravnava se praviloma uredi šele ob izplačilu sredstev z računa.

Za dolgoročnega vlagatelja zato kombinacija nizkih stroškov, rednega mesečnega vlaganja in davčne ugodnosti INR pomeni, da večji del ustvarjenega donosa lahko ostane naložen in se naprej plemeniti.

Kako začeti, če danes še ne vlagate

Najprej je smiselno določiti znesek, ki ga lahko namenjamo naložbam redno in brez poseganja v denar za tekoče stroške ali finančno rezervo. Za nekoga je to lahko 50 evrov na mesec, za drugega 100 ali več.

Naslednji korak je izbira načina vlaganja in naložb, ki ustrezajo časovnemu horizontu in odnosu do tveganja. Pri dolgoročnem varčevanju so lahko Ilirika ETF skladi ena od možnosti, saj omogočajo razpršitev že z enim nakupom, vlagatelju pa ni treba samemu izbirati posameznih delnic.

Pri Iliriki je mogoče INR ali trgovalni račun odpreti tudi digitalno prek spletne oziroma mobilne aplikacije ILIRIKA. Vlagatelj lahko nato na enem mestu prenaša sredstva, kupuje Ilirika ETF sklade in spremlja vrednost svojih naložb. Kdor želi osebni stik, lahko račun odpre tudi v poslovalnicah Ilirike oziroma na izbranih lokacijah Pošte Slovenije.

Sto evrov je lahko začetek Pri dolgoročnem vlaganju ni treba začeti z velikim zneskom. Pomembneje je, da začnemo z zneskom, ki ga lahko namenjamo redno, in da naložbi pustimo dovolj časa. Sto evrov na mesec v petnajstih letih pomeni 18.000 evrov lastnih vplačil. Ob dolgoročnem vlaganju na kapitalskih trgih pa lahko zaradi ustvarjenih donosov, nižjih stroškov in ob ustreznih pogojih tudi davčne ugodnosti INR končna vrednost zraste precej nad ta znesek. Če želite preveriti, kako lahko dolgoročno varčevanje z Ilirika ETF skladi vključite v svoj finančni načrt, lahko več informacij o Ilirika ETF skladih in odprtju INR poiščete pri Iliriki oziroma v njihovi spletni in mobilni aplikaciji ILIRIKA.

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