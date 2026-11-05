Matični mleček in dolgoživost: kaj danes raziskujejo v Sloveniji

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.

Matični mleček je edinstven čebelji pridelek, s katerim čebele hranijo ličinke, matica pa ga uživa vse življenje. Prav zaradi te posebne prehrane se od čebele delavke izrazito razlikuje po velikosti, plodnosti in življenjski dobi. Raziskovalce pri matičnem mlečku vse bolj zanimajo dolgoživost, izražanje genov, kognitivne funkcije, plodnost in mehanizmi njegovega delovanja, ki jih znanost še ne razume povsem. S temi temami se ukvarja tudi razvojno-raziskovalna skupina v Medexu, registrirana pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), ki jo vodi dr. Rok Kopinč, vodja razvoja in raziskav v Medexu.

Med odprtimi vprašanji ga eno še posebej zanima in bi se mu v prihodnjih letih rad posvetil podrobneje. »Vsekakor bi se rad bolj poglobil v morebitno vlogo matičnega mlečka v človeški dolgoživosti – kako oziroma ali vpliva na izražanje človeških genov in na osnovne mehanizme, pomembne za dolgoživost,« je povedal Kopinč in dodal, da ga zanimajo tudi procesi, ki jih znanost raziskuje v povezavi z rakom, ter možni vplivi na kognitivne sposobnosti in plodnost.

Dr. Rok Kopinč, vodja razvoja in raziskav v Medexu, bi se v prihodnjih letih rad podrobneje posvetil predvsem vprašanjem dolgoživosti in izražanja genov. FOTO: Jože Suhadolnik

Tako širok razpon raziskovalnih smeri je povezan tudi s samo sestavo matičnega mlečka, ki je kompleksna naravna snov z velikim številom različnih molekul. Raziskovalce zato zanima, kako te snovi delujejo posamično in skupaj ter na katere procese v telesu vplivajo. Eden od rezultatov, ki je vodjo razvoja v Medexu v zadnjih letih posebej presenetil, je povezan z adiponektinom. V klinični raziskavi matičnega mlečka pri odraslih s povečano telesno maso so po večtedenskem uživanju izmerili 34-odstotno povečanje njegove koncentracije. Adiponektin nastaja predvsem v maščobnem tkivu ter sodeluje pri uravnavanju presnovnih in vnetnih procesov. »Sprva nam ta rezultat ni kaj dosti povedal. Šele ko smo pregledali druge raziskave, smo začeli razumeti, zakaj bi lahko bil zanimiv,« pravi Kopinč.

Med študijami, na katere so naleteli, so bile tudi raziskave dolgoživosti. V eni od njih so pri potomcih stoletnikov izmerili višje koncentracije adiponektina kot pri primerjalni skupini. Podatek je bil zanimiv, vendar ga ne smemo jemati preširoko: dejstvo, da se je adiponektin po uživanju matičnega mlečka povečal, še ne pomeni, da matični mleček podaljšuje človekovo življenje. Rezultat je predvsem odprl novo vprašanje, ki ga je vredno raziskati bolj neposredno.

Matični mleček ima še veliko neznank

Matični mleček je kompleksna naravna snov z več kot 200 različnimi molekulami, zato raziskovalcem še vedno odpira številna vprašanja. FOTO: Pexels

Matični mleček proizvajajo čebele v svojih žlezah, njegova sestava pa vpliva na razvoj čebelje matice. Omogoča namreč epigenetsko reprogramiranje pri čebeljih ličinkah, to pomeni, da iz enega genskega zapisa lahko ustvari dva različna organizma – matico ali čebelo delavko. Prva je dvakrat večja, edina plodna v panju in živi do 20-krat dlje kot delavka. V raziskavah na modelnih organizmih, med drugim vinskih mušicah, glistah C. elegans in miših, so poročali tudi o podaljšanju življenjske dobe. Raziskovalce zanimajo mehanizmi, ki so v ozadju tega vpliva matičnega mlečka na podaljšanje življenjske dobe, toda prehod od laboratorijskega modela do človeka je velik. Kopinč zato poudarja, da je matični mleček, vsaj z vidika kakovostnih kliničnih raziskav pri ljudeh, še vedno razmeroma slabo raziskan.

V znanstveni literaturi se pojavljajo raziskave, povezane z menopavzo, kognitivnimi funkcijami, moško in žensko plodnostjo, imunskim sistemom in drugimi področji. Nekateri rezultati so spodbudni: »Prispeval naj bi k lajšanju simptomov menopavze, krepitvi razvoja novih živčnih povezav in izboljšanju kognitivnih funkcij, izboljšanju krvne slike, odpornosti in delovanju imunskega sistema,« pojasnjuje Kopinč in opozarja, da različne študije niso enako velike, enako dobro zasnovane ali dovolj potrjene, da bi iz njih lahko potegnili dokončne sklepe.

Zakaj je težko ugotoviti, kako matični mleček deluje

Matični mleček čebele izločajo v svojih žlezah, z njim hranijo ličinke, matica pa ga uživa vse življenje. FOTO: Medex

Pri zdravilu z eno izolirano molekulo je praviloma lažje spremljati njen mehanizem delovanja, pri matičnem mlečku pa imajo raziskovalci opravka z bistveno bolj kompleksno naravno snovjo. »Ko imaš opravka s kompleksno naravno snovjo, ki vsebuje 200 ali več različnih molekul, se stvari zapletejo,« pravi Kopinč. Težje je namreč določiti, katera sestavina je povezana z opaženim učinkom oziroma ali gre za delovanje več snovi hkrati. Z analitskimi raziskavami čebeljih pridelkov zato iščejo tudi nove spojine in preverjajo, kakšen bi lahko bil njihov biološki pomen.

Nova raziskovalna vprašanja največkrat izhajajo iz že objavljenih študij. Raziskovalci primerjajo njihove rezultate, spremljajo iste parametre v različnih raziskavah in iščejo povezave, ki morda na prvi pogled niso očitne. »Pregled nesorodnih raziskav na istih parametrih nam da širši vpogled v tematiko in ideje za nove raziskovalne smeri,« pojasnjuje Kopinč. Nekatere ugotovitve nato preverijo še z lastnimi analizami, kar jim pomaga oceniti, kateremu vprašanju se je smiselno posvetiti podrobneje.

Ko rezultat odpre novo raziskovalno smer

Raziskovanje matičnega mlečka zahteva znanja z različnih področij, od kemije in biokemije do biologije, farmacije in mikrobiologije. FOTO: Pexels

Raziskava lahko poleg odgovora na prvotno vprašanje prinese tudi rezultat, ki raziskovalce usmeri drugam. V klinične raziskave zato vključujejo tudi tako imenovane eksploratorne parametre, pri katerih vnaprej niso prepričani, ali bo matični mleček nanje vplival. Če se pri katerem pokaže sprememba, lahko postane izhodišče za novo raziskavo – laboratorijsko ali klinično –, s katero poskušajo mehanizem natančneje pojasniti.

»Ključna je širina razmišljanja in sposobnost lateralnega razmišljanja, kar intenzivno spodbujamo v naši raziskovalni skupini,« pravi Kopinč. Namesto da bi rezultat obravnavali samo v okviru prvotnega raziskovalnega vprašanja, preverjajo tudi, s katerimi drugimi fiziološkimi stanji je posamezen parameter povezan in kakšno vlogo ima pri drugih procesih v telesu.

Takšen pristop so uporabili tudi pri klinični raziskavi o vplivu matičnega mlečka na sistemsko vnetje nizke stopnje. Nekateri izmerjeni parametri so bili tesno povezani tudi s srčno-žilnim zdravjem, zato so ugotovitve postale eno od izhodišč za razvoj izdelka z matičnim mlečkom in podpornimi sestavinami za srce in ožilje. Med spremljanimi kazalniki je bil tudi adiponektin, povezan z raziskavami dolgoživosti, kar je pozneje prispevalo še k razvoju izdelka za podporo zdravju na celični ravni.

Posamezen rezultat torej ni nujno končna ugotovitev. Če odpre dovolj zanimivo vprašanje, ga raziskovalci primerjajo z obstoječo znanstveno literaturo in preverijo, ali ga je smiselno raziskati podrobneje ali uporabiti kot izhodišče za nadaljnji razvoj.

FOTO: Jože Suhadolnik

Kdaj je rezultat dovolj trden za nadaljnji razvoj?

»Trdnost ugotovitev raziskave je odvisna od zasnove raziskave in statistike,« poudarja Kopinč. Že pri načrtovanju zato ocenijo, kako veliko skupino ljudi potrebujejo, da bi lahko ob pričakovanem učinku zaznali statistično značilno razliko. Pri tem uporabljajo standardne izračune velikosti vzorca oziroma testirane populacije, ki pokažejo, koliko udeležencev mora raziskava vključiti glede na učinek, ki ga želijo zaznati, ker sama sprememba nekega parametra še ne pomeni, da je ugotovitev dovolj trdna za nadaljnji razvoj.

Če je skupina premajhna ali rezultat ne doseže vnaprej določenih statističnih kriterijev, ga ne morejo obravnavati enako kot rezultat, ki te kriterije izpolni. »Če rezultati ustrezajo statističnim kriterijem, jih obravnavamo kot trdne,« pojasnjuje Kopinč. Šele takšne ugotovitve lahko nato postanejo ena od podlag za nadaljnje raziskovanje ali razvoj izdelkov.

Dve klinični raziskavi, ki sta odprli nova vprašanja

V Medexovih laboratorijih lahko opravijo večino analiz sestave, mikrobiološke in del molekularno-bioloških analiz ter razvoj formulacij. FOTO: Jože Suhadolnik

Medex je v zadnjih letih sodeloval pri dveh kliničnih raziskavah matičnega mlečka pri ljudeh, ki smo ju v tej seriji že podrobneje predstavili. Prva, objavljena leta 2019, je pri odraslih s povečano telesno maso spremljala presnovne, vnetne in antioksidativne kazalnike. Med drugim so se pokazale spremembe pri nekaterih kazalnikih sistemskega vnetja in antioksidativne zaščite.

Druga raziskava, objavljena leta 2026, je matični mleček preverjala v povezavi z okužbami zgornjih dihal. Glavni izidi niso pokazali statistično značilnih razlik v pogostosti, trajanju ali skupni jakosti okužb, dodatne analize pa so pokazale zanimive rezultate pri številu dni slabega počutja in pri udeležencih z izrazitejšimi simptomi. »Za nas so najpomembnejše klinične raziskave, ker učinek preverjamo neposredno pri ljudeh. Iz laboratorijskega okolja je ugotovitve težko neposredno prenesti na tako kompleksen sistem, kot je človek,« pravi Kopinč. Prav zaradi tega je naslednji korak pri marsikaterem zanimivem laboratorijskem rezultatu precej zahtevnejši, saj gre za preverjanje pri ljudeh.

Za eno raziskavo je potrebnih več strok

Medex ima pri ARIS-u registrirano razvojno-raziskovalno skupino, v kateri sodelujejo strokovnjaki s področij kemije, živilske tehnologije, biokemije, biologije, farmacije in mikrobiologije. »Naša skupina je precej heterogena in interdisciplinarna. To nam omogoča, da isti problem pogledamo z različnih strani in tudi hitreje najdemo rešitve,« opisuje Kopinč.

V lastnih laboratorijih lahko opravijo večino analiz sestave, mikrobiološke in del molekularno-bioloških analiz, razvijajo formulacije in izvedejo pilotno proizvodnjo. Ko raziskovalno vprašanje zahteva zelo specifično opremo ali znanje, potrebujejo zunanje partnerje. Kliničnih raziskav pa brez širšega sodelovanja tako ali tako ni mogoče izvesti, saj vključujejo etično presojo, vključevanje udeležencev, organizacijo meritev in obdelavo podatkov.

Pri različnih projektih sodelujejo z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Nacionalnim inštitutom za biologijo, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, fakultetama za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in Mariboru ter Institutom Jožef Stefan.

Pri kliničnih raziskavah se Medex povezuje tudi z univerzami, inštituti in drugimi raziskovalnimi ustanovami, saj takšne študije zahtevajo več različnih strok. FOTO: Jože Suhadolnik

Veliko odgovorov še manjka

Čeprav se matični mleček uporablja že dolgo, je z vidika kakovostnih kliničnih raziskav pri ljudeh še vedno razmeroma slabo raziskan. Mnogo mehanizmov še ni dobro pojasnjenih, za nekatere potencialne učinke obstajajo šele prvi podatki, druge ugotovitve pa bo treba potrditi v večjih raziskavah.

»Biologija človeka je zelo obširna in kompleksna tematika, ki je kljub milijonom opravljenih raziskav še vedno polna lukenj,« pravi Kopinč. Pri kompleksni naravni snovi, kot je matični mleček, je teh vprašanj še več, saj raziskovalci ne spremljajo ene izolirane molekule, ampak veliko število snovi in procesov, ki se lahko med seboj prepletajo. Nekateri rezultati bodo zato zahtevali dodatno preverjanje, drugi bodo odprli nova vprašanja, tretji pa morda povsem novo raziskovalno smer.

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