Si pri prehladih lahko pomagamo z matičnim mlečkom? Kaj kaže študija?

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.

Prehlad nas lahko samo malce upočasni ali pa nam za nekaj dni povsem spremeni načrte in nas prisili k počitku. Nova klinična raziskava je preverjala, ali lahko redno uživanje matičnega mlečka vpliva na to, kako hudo okužbo prebolimo in za koliko časa nas ustavi.

Včasih se začne skoraj neopazno, z rahlim praskanjem po grlu, popoldne se nas loti utrujenost, naslednji dan pa že preživimo v postelji. Prehlad je večinoma nekaj, kar mine samo od sebe, vendar vsi dobro vemo, da niso vsi prehladi enaki. Lahko nas spremlja le nekaj dni ali pa nas izčrpa, prinese trdovraten kašelj, bolečine v telesu in tisti neprijetni občutek, ko smo povsem brez energije, in lahko traja tudi ves teden ali več.

Raziskovalcev okužb zgornjih dihal zato ne zanima samo, ali človek zboli. Spremljajo tudi, kako močni so simptomi, koliko dni se človek počuti bolnega, kako hitro se vrne v svoj vsakdan in koliko zaradi težav posega po zdravilih. V eni novejših raziskav so pod drobnogled vzeli matični mleček.

Klinična študija z naslovom A Randomized, Triple-Blind, Placebo Controlled, Parallel Virtual Clinical Trial to Investigate the Efficacy of Royal Jelly Supplementation on Upper Respiratory Tract Infections in Healthy Adults, ki so jo opravili v Kanadi in je bila julija 2026 objavljena v strokovni reviji Nutrition and Dietary Supplements, je skoraj sto dni spremljala zdrave odrasle, ki so redno uživali matični mleček ali placebo.

Raziskavo je izvedel Medex v sodelovanju z neodvisno kanadsko raziskovalno organizacijo. Rezultati sicer niso pokazali, da bi ena snov preprečila vsak prehlad, pokazali pa so nekaj precej bolj življenjskega: pri delu udeležencev so se pojavile razlike v številu bolnih dni in jakosti simptomov, preverjali pa so tudi, koliko časa je matični mleček treba uživati, preden se pokaže učinek.

Prehlad ni samo vprašanje, ali zbolimo

V kanadski klinični študiji so 100 zdravih odraslih spremljali skoraj sto dni v sezoni prehladov in gripe. FOTO: Depositphotos

V raziskavo so vključili 100 zdravih odraslih, starih od 18 do 65 let, ki so v zadnjem letu poročali o najmanj dveh okužbah zgornjih dihal. Polovica je prejemala matični mleček, polovica placebo. Raziskava je bila randomizirana, s placebom nadzorovana in trojno slepa, kar pomeni, da razporeditve med skupinama niso poznali niti udeleženci, raziskovalno osebje in niti tisti, ki so ocenjevali rezultate.

Študija je potekala v času kanadske sezone prehladov in gripe 2024/2025. Udeleženci so najprej prestali 14-dnevno uvajalno obdobje, nato so jih spremljali še 84 dni, skupno pa so raziskovalni izdelek uživali 98 dni.

Vsako jutro so zaužili dve kapsuli, kar je ustrezalo 2000 miligramom svežega matičnega mlečka dnevno v liofilizirani obliki, standardiziranega na najmanj štiri odstotke 10-HDA. Udeleženci so vsak dan beležili svoje počutje z validiranim vprašalnikom WURSS-24, ki ne spremlja samo tega, ali je nekdo prehlajen, ampak tudi, koliko kašlja, kako razdraženo je grlo, kako utrujen je, ali ga boli telo in koliko simptomi posegajo v običajne aktivnosti.

Tak način spremljanja je raziskovalcem v veliko pomoč, saj beleži več kot le število okužb.

Več kot tri mesece rednega uživanja

Odpornost se gradi postopoma, zato je matični mleček treba vključiti v dolgoročno skrb za telo. FOTO: Depositphotos

Pri prehranskih dopolnilih najprej želimo vedeti, ali učinkujejo, klinična raziskava pa mora odgovoriti tudi na bolj temeljno vprašanje: ali je izdelek varen za redno uživanje. V kanadski študiji je bil matični mleček ocenjen kot varen, udeleženci pa so ga dobro prenašali. V 98 dneh uživanja niso poročali o niti enem resnem neželenem dogodku, skupno število prijavljenih neželenih dogodkov pa je bilo med skupinama zelo podobno.

Tudi ta del je pomemben, saj so udeleženci izdelek jemali več kot tri mesece, pri tem pa je bila doslednost jemanja zelo visoka. Pri Medexu imajo z raziskovanjem matičnega mlečka dolgoletne izkušnje in pri tem se opirajo tudi na lastno raziskovalno ekipo. Sodelovali so že pri slovenski klinični raziskavi iz leta 2019, v kateri so pri odraslih s čezmerno telesno maso spremljali spremembe lipidnega profila, vnetnih kazalnikov in antioksidativne kapacitete ter ugotovili, da matični mleček lahko ublaži vnetne procese v telesu v primeru povečane telesne mase. Kanadska raziskava se je oprla na izkušnje številnih ljudi, ki zbolijo v sezoni prehladov.

Razlika se je pokazala po šestih tednih rednega uživanja

Glavni rezultati raziskave na celotni testirani populaciji niso pokazali statistično značilnih razlik med skupinama v tem, kako pogosto so udeleženci zboleli, kako dolgo je posamezna okužba trajala ali kakšna je bila skupna jakost simptomov. Eden od razlogov je že sam potek sezone, saj je bilo okužb manj, kot so raziskovalci pričakovali ob načrtovanju študije. Skoraj tretjina udeležencev v obeh skupinah v 84 dneh sploh ni poročala o okužbi zgornjih dihal.

Za udeležence je to dobra novica, za raziskovalce pa pomeni, da ni bilo toliko dogodkov, pri katerih bi se lahko pokazala dovolj velika razlika med skupinama. Ko so rezultate pogledali podrobneje, se je vseeno izrisal zanimiv časovni vzorec.

Vir: Medex

V prvih 42 dneh je bila razlika med skupinama v prid matičnemu mlečku prisotna, vendar majhna in statistično neznačilna. V obdobju od 43. do 84. dneva pa so tisti, ki so uživali matični mleček, poročali povprečno o 2,98 dneva slabega počutja, v skupini s placebom pa o 3,98 dneva. V tem delu raziskave je bilo tako v skupini z matičnim mlečkom približno četrtino manj dni, ko so se udeleženci počutili bolne, razlika pa je bila statistično značilna.

Dan slabega počutja manj lahko pomeni dan manj bolniške odsotnosti in hitrejšo vrnitev k običajnemu tempu. Avtorji so zato ugotavljali, ali je pri matičnem mlečku pomembno daljše, redno uživanje, namesto da ga začnemo uživati ob prvih znakih prehlada.

Podoben časovni vzorec so opazili že v slovenski raziskavi Ane Petelin in sodelavcev, v kateri so se nekatere ugodne spremembe kot statistično značilne pokazale šele po osmih tednih, medtem ko se je po štirih šele nakazoval trend v pozitivno smer. To še ne pomeni, da obstaja natančno določeno število tednov, po katerem matični mleček »začne delovati«, nakazuje pa, da se učinki verjetno ne pokažejo čez noč.

Pri izrazitejšem prehladu je bila slika drugačna

Včasih prehlad preživimo skoraj brez težav, drugič pa nas za nekaj dni precej izčrpa in nas prisili k počitku. FOTO: Depositphotos

Še bolj zanimivi so bili rezultati pri udeležencih, ki so med raziskavo poročali o izrazitejših simptomih okužbe. V tej podskupini, ki je vključevala 32 ljudi, je bila skupna obremenitev s simptomi pri tistih, ki so uživali matični mleček, statistično značilno nižja kot pri placebu. Jakost simptomov je bila kar za 36 odstotkov nižja v skupini, ki je uživala matični mleček.

Razlika se ni pokazala samo v skupni oceni. Udeleženci iz skupine z matičnim mlečkom so poročali o manj izrazitem kašlju, utrujenosti, bolečinah v telesu in draženju oziroma praskanju v grlu. To so simptomi, ki jih dobro poznamo tudi brez laboratorijskih številk, saj prav utrujenost in kašelj pogosto vztrajata še takrat, ko je najbolj akutni del prehlada že mimo.

Pri mlajših od 45 let se je pokazala tudi statistično značilno manjša jakost kašlja, medtem ko pri starejših takšne razlike niso ugotovili. Ker gre za dodatne oziroma post-hoc analize podskupin, jih raziskovalci razumejo kot obetaven signal za nadaljnje študije, ne kot dokončen dokaz učinka za vse ljudi.

Kaj pa zdravila za lajšanje prehlada?

Pri okužbah ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, koliko nas simptomi utrudijo in kako hitro se vrnemo v svoje običajno življenje. FOTO: Depositphotos

Raziskovalci so spremljali tudi, koliko ljudi je med raziskavo posegalo po zdravilih na recept ali brez recepta za lajšanje simptomov prehlada in gripe. V skupini z matičnim mlečkom jih je takšna zdravila uporabilo 8,16 odstotka, v skupini s placebom pa 18,75 odstotka. Razlika statistično ni bila značilna, zato je ni mogoče predstavljati kot potrjen učinek, smer rezultata pa se vseeno ujema z ugotovitvami o blažjih simptomih pri delu udeležencev.

Rezultati kliničnih raziskav niso vedno črno-beli. Nekatere razlike statistično lahko potrdijo, druge označijo kot trend, tretje pa vodijo v nadaljnje raziskave.

Odpornost gradimo vsak dan V sezoni prehladov smo več v zaprtih prostorih, manj na soncu, pogosto tudi manj aktivni in bolj utrujeni. Takrat je pomembno, da dovolj spimo, uživamo raznovrstno prehrano, se redno gibamo, upoštevamo higieno rok in se ne izpostavljamo stresu. Matični mleček je v takem obdobju dodatna podpora, vendar ne nadomešča teh navad. Raziskave ga povezujejo z vnetnim ravnovesjem, antioksidativno zaščito, presnovo in obnovo telesa, zato ga je bolj smiselno razumeti kot del dolgoročnejše skrbi za odpornost kot rešitev v zadnjem trenutku. Že pri čebelah je matični mleček edina hrana čebelje matice skozi celo življenje, medtem ko ga ostale čebele (delavke) ne prejemajo. Če pomislimo, pod kakšnim stresom je čebelja matica, saj izleže tudi do 2.000 tisoč jajčec na dan, si lahko predstavljamo, da mora prejemati hrano, ki ji omogoča to neverjetno produktivnost in odpornost na fiziološki stres.

Zakaj so se rezultati pokazali šele pozneje

Matični mleček je kompleksna čebelja snov, ki jo danes vse pogosteje preučujejo tudi v kliničnih raziskavah pri ljudeh. FOTO: Medex

Pri izdelkih za odpornost smo vajeni, da o njih začnemo razmišljati, ko okoli nas vsi smrkajo ali ko sami začutimo tisto prvo neprijetno praskanje v grlu. Kanadska raziskava pa kaže nekoliko drugačno smer.

Najbolj jasna razlika v številu dni, ko se ne počutimo dobro, se je pokazala po šestih tednih rednega uživanja, v drugi polovici raziskave. Ta rezultat lahko razumemo kot smiselno praktično iztočnico: matični mleček je bolj smiselno vključiti v redno, dolgoročnejšo skrb za telo kot pa nanj gledati kot na pomoč v zadnjem trenutku.

Tudi za dobro telesno pripravljenost ne začnemo skrbeti dan pred pohodom in kondicije ne pridobimo z enim treningom. Enako je pri odpornosti, pri kateri je vključeno veliko kompleksnih procesov.

Vir:

Yumol J. L., Kopinč R., Al-Wahsh H., Crowley D. C., Guthrie N., Lewis E. D., Moulin M. A Randomized, Triple-Blind, Placebo Controlled, Parallel Virtual Clinical Trial to Investigate the Efficacy of Royal Jelly Supplementation on Upper Respiratory Tract Infections in Healthy Adults. Nutrition and Dietary Supplements, 2026.

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