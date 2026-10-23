Pokukali smo v zakulisje: kako nastane steklenička z matičnim mlečkom (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.

Oglejte si zakulisje procesa, kjer iz ene najdragocenejših snovi iz čebeljega panja nastane dovršen izdelek:

Potrkali smo na vrata ljubljanskega laboratorija v Medexu, kjer sta za laboratorijskim pultom, med stekleničkami različnih sestavin, natančnimi merilnimi napravami, mešalniki in sveže pripravljenimi vzorci dr. Rok Kopinč, vodja razvoja in raziskav v Medexu, ter razvojna tehnologinja ravno preizkušala novo recepturo z matičnim mlečkom, ki mora prestati precej preverjanj, preden lahko pride v proizvodnjo in potem na prodajne police. »Preden lahko matični mleček napolnimo v stekleničke, moramo opraviti precej korakov. Najprej izberemo kakovostne surovine in preverimo, da niso onesnažene z antibiotiki, pesticidi ali drugimi neželenimi snovmi. Šele ko surovina izpolni naše zahteve, se začne razvoj oziroma priprava formulacije izdelka, nato pa lahko preidemo v proizvodnjo,« je povedal dr. Rok Kopinč. Celoten proces se začne že v čebelnjaku, kjer čebelarji »požanjejo« matični mleček, ki ga morajo zaradi izjemne občutljivosti hitro ohladiti. V proizvodnji nato mleček stabilizirajo, s čimer ohranijo ključne hranilne snovi.

Dr. Rok Kopinč, vodja razvoja in raziskav, Medex FOTO: Jože Suhadolnik

Sledijo postopki preverjanja kakovosti in pristnosti surovine, razvoj recepture, testiranje stabilnosti in okusa ter šele nato priprava večje proizvodne serije, polnjenje v stekleničke in končna kontrola. Vsak korak ima svoja pravila in meritve, saj mora izdelek tudi ob koncu roka uporabnosti vsebovati tisto, kar je navedeno na embalaži.

Če bi namreč za neko živilo lahko dejali, da je res kraljevsko, je to matični mleček, ki ga vse življenje uživa kraljica v čebelnjaku. Gre za enega najbolj cenjenih čebeljih pridelkov – kremasta snov, bogata z beljakovinami, ki jo izločajo mlade čebele delavke za hranjenje ličink matice in odrasle matice. Matični mleček, za katerega bi nekateri rekli, da ni najbolj prijetnega okusa, lahko uživamo tudi v tekoči obliki, v priročnih stekleničkah, kjer je premešan še z drugimi sestavinami, tako da je napitek zares slasten.

Pri razvoju recepture šteje natančnost: količine sestavin, čas mešanja, temperatura in drugi parametri so določeni za vsak korak posebej. FOTO: Jože Suhadolnik

Matični mleček, ki ne prestane kontrole, ne pride v izdelek

Kako preverjate njegovo pristnost in ali se zgodi, da kakšno surovino tudi zavrnete?

Pristnost matičnega mlečka preverjamo z analizami, pri katerih določamo vsebnost snovi, značilnih za matični mleček, med drugim ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Hkrati preverjamo morebitno prisotnost neželenih snovi, kot so pesticidi, težke kovine in antibiotiki. Če na vhodni kontroli ugotovimo neustreznost, surovino zavrnemo in je ne uporabimo v proizvodnji. Zelo veliko pozornosti namenjamo temu, da je matični mleček, ki ga uporabimo, avtentičen in čist.

Molekula 10-HDA velja za nekakšen kemijski podpis matičnega mlečka. Kaj nam njena vsebnost pove o kakovosti?

Najbolj znana molekula v matičnem mlečku je 10-HDA oziroma 10-hidroksi-2-decenojska kislina. Gre za eno njegovih najbolj značilnih bioaktivnih sestavin, zato njeno vsebnost preverjamo pri vsakem matičnem mlečku, ki pride v podjetje. Na 10-HDA so standardizirani tudi naši končni izdelki.

Zakaj se matični mleček različnih dobaviteljev ali posameznih serij razlikuje? Kaj najbolj vpliva na njegovo sestavo?

Sestava matičnega mlečka je precej odvisna od genetskih značilnosti čebel, čebelarske prakse, starosti in zdravja čebel, ki ga izločajo, pa tudi od geografskih in okoljskih dejavnikov ter načina shranjevanja. Ker se naravne surovine med seboj razlikujejo, je za zagotavljanje stabilne sestave zelo pomembna standardizacija. Pri nas je eden ključnih kriterijev vsebnost 10-HDA, najbolj značilne in ene najpomembnejših bioaktivnih sestavin matičnega mlečka. Ena najzanesljivejših metod predelave matičnega mlečka je liofilizacija, pri kateri pri zelo nizki temperaturi in v vakuumu odstranimo vodo. Tako dobimo matični mleček v prahu, ki je precej bolj obstojen in je ob ustreznem zapiranju ter temperaturi do 8 stopinj Celzija lahko stabilen tudi do dve leti.

Dr. Rok Kopinč: »Tradicionalno znanje o čebeljih pridelkih želimo vse bolj preverjati in pojasnjevati z metodami sodobne znanosti.«

Dober izdelek mora biti stabilen – in tudi dober po okusu

V Medexu učinke čebeljih pridelkov vse bolj preverjajo tudi s kliničnimi raziskavami. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako razvijete recepturo in pripravite izdelek, da se v njem ohranijo pomembne sestavine matičnega mlečka?

Pri razvoju recepture moramo upoštevati lastnosti posameznih sestavin in način, kako se med seboj obnašajo v končnem izdelku. Posebej zahtevne so tekoče formulacije, pri katerih moramo zagotoviti mikrobiološko ustreznost, stabilnost aktivnih snovi in čim manj nepotrebnih dodatkov. Veliko znanja na tem področju smo razvili skozi leta, vsako novo recepturo pa najprej preizkusimo v laboratorijskem merilu.

Kako poskrbite, da je izdelek tudi prijetnega okusa in ga ljudje radi uživajo?

Oddelek razvoja in raziskav v Medexu je precej interdisciplinaren. V njem se prepletajo znanja biokemikov, biologov, kemikov in živilskih tehnologov, zadnji pa imajo veliko izkušenj tudi z razvojem okusov, ki naredijo naravno formulacijo prijetnejšo za uživanje.

Pri formuliranju izdelka se lahko še tako potrudimo in pripravimo stabilno sestavo, vendar nam to ne pomaga veliko, če izdelek ljudem ni všeč. Zato že v podjetju preizkušamo okus laboratorijskih vzorcev in razvoj nadaljujemo šele, ko smo z njim zadovoljni. Včasih v senzorično ocenjevanje vključimo tudi zunanje osebe, ki nam pomagajo preveriti, kako izdelek sprejme kdo, ki ni sodeloval pri njegovem razvoju.

Naš mot je, da tisto, kar je zdravo, ni nujno tudi slabega okusa.

Kaj je najzahtevnejše, ko recepturo iz laboratorijske čaše prenesete v redno proizvodnjo?

Razlika je podobna kot pri kuhanju doma. Če pripravljate večerjo za dve ali štiri osebe, zelo dobro veste, koliko česa dodati, kako dolgo kuhati in kakšen bo rezultat. Ko na božično večerjo pride 20 sorodnikov, pa je zgodba nekoliko drugačna – nenadoma so pomembni večji lonci, drugačni časi priprave in vprašanje, ali bo okus na koncu res takšen, kot ste ga vajeni.

Podobno je pri prenosu recepture iz laboratorija v proizvodnjo. V laboratoriju na primer pripravljamo sirup v litrski čaši, v proizvodnji pa govorimo o bistveno večjih količinah, od 500 do 3000 litrov, in drugačni opremi. Procesa zato ne moremo samo matematično povečati. Preveriti moramo vrstni red dodajanja sestavin, čas in hitrost mešanja, temperaturo ter druge parametre in se prepričati, da dobimo enak rezultat kot v laboratoriju. Ta prenos oziroma povečanje proizvodnega merila je eden zahtevnejših korakov razvoja.

Od tradicionalnega znanja do kliničnih dokazov

FOTO: Jože Suhadolnik

Katere raziskave so vam doslej dale najpomembnejše odgovore o delovanju matičnega mlečka pri ljudeh in kako te ugotovitve uporabljate pri razvoju izdelkov?

Medexu je pomembno, da delovanje čebeljih pridelkov preverjamo tudi z metodami sodobne znanosti. Največ nam pri tem povedo klinične raziskave, saj učinek spremljajo neposredno pri ljudeh, rezultate laboratorijskih raziskav pa je težko neposredno prenesti na tako kompleksen sistem, kot je človeško telo.

Pri matičnem mlečku bi izpostavil dve klinični raziskavi, ki ju je Medex izvedel oziroma podprl v sodelovanju z neodvisnimi raziskovalnimi skupinami. Raziskava Petelinove in sodelavcev iz leta 2019 je pri odraslih s povečano telesno maso pokazala ugodne spremembe nekaterih kazalnikov sistemskega vnetja in antioksidativne zaščite. Druga, raziskava Yumola in sodelavcev iz leta 2026, pa je matični mleček proučevala v povezavi z okužbami zgornjih dihal. Rezultati so pokazali, da je uživanje matičnega mlečka pri ljudeh s hujšimi simptomi skrajšalo trajanje simptomov za 25 % in znižalo jakost simptomov za 36 %.

Takšne raziskave nam pomagajo bolje razumeti, kje ima matični mleček raziskovalni potencial in katera vprašanja je smiselno preverjati naprej. Medex zato iz leta v leto več vlaga v raziskave, v prihodnje pa nas poleg odpornosti zanimajo tudi kognitivne oziroma mentalne sposobnosti ter druga področja, kjer bi lahko učinke čebeljih pridelkov natančneje preverili pri ljudeh.

V obeh raziskavah so uporabljali praktično čisti matični mleček v liofilizirani obliki, v količini, ki je ustrezala približno dvema gramoma svežega matičnega mlečka dnevno.

Matični mleček na prestolu naravnih snovi za dolgoživost

Od surovine do končnega izdelka se zvrsti vrsta preverjanj, ki jih kupec ne vidi, a odločajo o kakovosti in okusu izdelka do konca roka trajanja. FOTO: Jože Suhadolnik

Katera ugotovitev pri raziskovanju čebeljih pridelkov vas je osebno najbolj presenetila?

Zelo zanimivo je bilo odkritje, da se je po uživanju matičnega mlečka povečala koncentracija adiponektina, hormona oziroma signalne beljakovine, ki nastaja predvsem v maščobnem tkivu in je povezana tudi z uravnavanjem vnetnih in presnovnih procesov. Sprva nam ta rezultat ni povedal veliko, po pregledu drugih raziskav pa smo začeli bolje razumeti, zakaj je zanimiv.

V eni od raziskav dolgoživosti so želeli preveriti, katere fiziološke značilnosti bi lahko bile povezane z izjemno dolgo življenjsko dobo. Primerjali so nekatere krvne kazalnike potomcev stoletnikov z rezultati ljudi, katerih starši niso dosegli tako visoke starosti. Med razlikami, ki so jih opazili, je bila tudi za 18 % višja koncentracija adiponektina pri potomcih stoletnikov, kar so avtorji povezovali tudi z genetskimi dejavniki.

V naši klinični raziskavi smo po večtedenskem uživanju matičnega mlečka zaznali 34-odstotni dvig koncentracije adiponektina. To seveda še ne pomeni, da lahko iz tega neposredno sklepamo na dolgoživost, odpira pa zelo zanimivo raziskovalno vprašanje, kakšno vlogo bi lahko imel matični mleček pri procesih, ki so povezani z zdravim staranjem.

Dr. Rok Kopinč: »Če surovina na vhodni kontroli ne ustreza našim zahtevam, jo zavrnemo in je ne uporabimo v proizvodnji.«

Iz laboratorijske čaše na proizvodno linijo

Ko je mešanica pripravljena in potrjena, jo polnilni stroj natančno odmeri v posamezne fiole, ki nato nadaljujejo pot proti pakiranju. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako poteka pot od pripravljene mešanice do napolnjene in zapakirane stekleničke?

Vse kakovostno potrjene surovine najprej natehtamo po natančno določeni recepturi. Proizvodni delavec nato dobi podroben postopek priprave – če uporabim nekoliko domačo primerjavo, je to podobno receptu za kosilo, le da je pri nas vsak korak natančno določen in dokumentiran.

V postopku je zapisano, v kakšnem vrstnem redu dodajamo posamezne sestavine, koliko časa jih mešamo, pri kakšni hitrosti, temperaturi in drugih pogojih. Če katero od teh stvari spremenimo, se lahko spremeni tudi končni izdelek, zato je pomembno, da je proces ponovljiv pri vsaki seriji.

Ko je mešanica pripravljena in potrjena, jo prenesemo do polnilne linije, kjer jo s črpalko dovajamo v polnilni stroj. Ta odmeri zahtevano količino v vsako stekleničko in jo zapre, nato pa fiole po tekočem traku nadaljujejo pot proti pakiranju. Kar je bilo še pred nekaj koraki mešanica v proizvodnem rezervoarju, tako postopoma postane končni izdelek.

Matični mleček je mogoče predelati na različne načine. Pri liofilizaciji mu pri nizki temperaturi in v vakuumu odstranijo vodo, zato postane obstojnejši. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj med polnjenjem nadzoruje oprema in kaj preverjajo zaposleni?

Polnjenje in pakiranje stekleničk sta večinoma avtomatizirana. Napolnjene fiole potujejo po liniji proti pakiranju, kjer jih robotska roka samodejno prestavi v škatlice, embalaža se zapre in pripravi za nadaljnji transport.

Avtomatizacija omogoča natančnost in ponovljivost, zaposleni pa skrbijo za pravilno delovanje opreme, spremljajo proces in izvajajo predpisane kontrole, s katerimi preverjajo, ali izdelek in embalaža ustrezata zahtevam.

Zakaj ste za ta izdelek izbrali stekleničko? Kaj takšna embalaža pomeni za ohranjanje kakovosti in kaj za uporabnika?

Fiola je izdelana iz tubularnega stekla farmacevtske kakovosti. Ena glavnih prednosti stekla je njegova zelo majhna prepustnost za kisik in vlago, poleg tega je kemijsko inertno, zato izdelek dobro ščiti pred oksidacijo, izgubo vlage, migracijo snovi in neželenimi interakcijami med izdelkom ter embalažo.

Za nas je pomembno predvsem to, da takšna embalaža pripomore k stabilnosti aktivnih snovi ter pomaga ohranjati njihove deklarirane vrednosti oziroma koncentracije do konca roka uporabnosti.

Steklene fiole izdelek zaščitijo pred vlago, kisikom in drugimi vplivi do konca roka uporabnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Od čebelarja do stekleničke: sledljivost vsake serije

Kako preverite, da posamezna serija ustreza vsem zahtevam in navedbam na embalaži, preden jo sprostite v prodajo?

Vsak izdelek pred sprostitvijo v prodajo testiramo glede na parametre, določene v njegovi specifikaciji. Preverimo vsebnost deklariranih aktivnih snovi ter druge kriterije kakovosti, ki so za posamezen izdelek predpisani. Dokler nimamo rezultatov in potrditve, da serija ustreza zahtevam, izdelek ne more na trg. Če rezultati pokažejo odstopanje oziroma serija ne izpolnjuje specifikacije, jo zadržimo v karanteni in ne gre v prodajo. Glede na ugotovitve se nato izvede predpisani postopek, ki lahko pomeni tudi uničenje serije. Pri končni kontroli torej ni prostora za logiko »dovolj dobro« – izdelek mora izpolniti določene kriterije, preden ga lahko sprostimo.

Receptura, ki v laboratoriju nastaja v litrski čaši, se mora pri prenosu v proizvodnjo enako dobro obnesti tudi v 500-litrskem kontejnerju za industrijsko proizvodnjo. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj vam številka serije na embalaži pove o poti izdelka in kako daleč nazaj lahko sledite posamezni surovini?

V Medexu imamo vzpostavljen sistem popolne sledljivosti od izvora surovine do končnega izdelka. Z malo detektivskega dela, danes pa predvsem s pomočjo digitalnih sistemov, lahko iz številke serije v zelo kratkem času pridemo do celotne zgodovine določenega izdelka.

Vidimo lahko, kdaj je bil izdelek proizveden, kdo je sodeloval pri izdelavi, katere surovine so bile uporabljene in v kakšnih količinah ter kdaj in od koga so bile dobavljene. Pri posameznih surovinah lahko pot spremljamo še dlje, saj tudi od svojih partnerjev pričakujemo ustrezno sledljivost. Tako lahko pridemo vse do konkretnega proizvajalca, kmeta oziroma čebelarja, ki je surovino pridelal.

Medex ima lastne analitske laboratorije in stabilnostne komore, kjer izdelke hranijo pri nadzorovanih pogojih in ob določenih časovnih točkah preverjajo vsebnost aktivnih snovi. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako določite rok uporabnosti in preverite, da izdelek svoje lastnosti ohrani tudi po tem, ko je že na trgu?

Medex ima lastne analitske laboratorije in stabilnostne komore, kjer izdelke hranimo pri nadzorovanih pogojih in ob določenih časovnih točkah preverjamo vsebnost aktivnih snovi. Preden nov izdelek pride na trg, najprej opravimo pospešeno stabilnostno študijo pri zahtevnejših pogojih, denimo pri povišani temperaturi in vlagi. Tako lahko v nekaj mesecih ocenimo, ali bo izdelek ob običajnem shranjevanju stabilen dve ali tri leta. Če rezultati niso ustrezni, recepturo prilagodimo in postopek ponovimo.

S prvo komercialno serijo se začne še dolgoročno spremljanje pri dejanskih pogojih shranjevanja. Tako preverjamo, ali izdelek skozi celoten rok uporabnosti res ohranja deklarirane lastnosti, po potrebi pa lahko rok na podlagi rezultatov tudi podaljšamo.

Kako prepoznati kakovosten matični mleček?

Pri izbiri izdelka z matičnim mlečkom se splača pogledati deklaracijo: poleg količine matičnega mlečka naj bo jasno navedena tudi vsebnost 10-HDA, ene njegovih najbolj značilnih spojin. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj naj kupec preveri na embalaži, ko izbira izdelek z matičnim mlečkom? Kateri podatki mu lahko pomagajo pri presoji kakovosti?

Veliko lahko preveri že na deklaraciji. Številni izdelki navajajo samo količino matičnega mlečka, pri naših izdelkih pa dodatno deklariramo tudi 10-HDA, eno najbolj značilnih bioaktivnih spojin tega čebeljega pridelka. Seveda sama navedba na embalaži še ni dovolj. Pomembno je, kaj proizvajalec s to deklaracijo dejansko zagotavlja. Pri Medexu želimo zagotoviti, da deklarirana količina aktivne snovi ni prisotna samo ob izdelavi, ampak da jo izdelek ob pravilnem shranjevanju ohrani v zahtevanih mejah do konca roka uporabnosti. In prav zato je za eno samo številko na embalaži v ozadju precej več dela, kot se zdi na prvi pogled.

V Medexu matični mleček vključujejo v različne izdelke in formulacije, od priročnih fiol do drugih oblik za vsakodnevno uporabo. FOTO: Medex

Ko spijemo matični mleček iz fiole, ne vidimo, kaj vse je ta napitek že prestal. Večina njegove poti je skrita: analize surovine, razvojni poskusi, laboratorijske meritve, preverjanje okusa, stabilnostne študije in podatki o sledljivosti posamezne serije. Kar lahko kupec preveri sam, je deklaracija – med drugim je na njej tudi podatek o vsebnosti 10-HDA. Medex, pionir razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov v Sloveniji, ima več kot 70-letno tradicijo in raziskovalne korenine, ki segajo v leto 1963, ko je odprl prvi tovrstni laboratorij pri nas.

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