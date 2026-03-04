Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.

To je 4,1 milijona potnikov več kot v letu 2024 (16,8 milijona potnikov), zato ni dvoma, da vlak postaja izbira, ki hkrati olajša vsakodnevno življenje in zmanjša vpliv na okolje. Cestni promet namreč močno obremenjuje podnebje in zrak v mestih, zato ima izbira prevoznega sredstva realen učinek.

Miha Butara, direktor SŽ–Potniški promet: »20,9 milijona potnikov pomeni, da ljudje tudi v času največjih vlaganj v infrastrukturo zaupajo železnici. Ta rast ni naključna. Je rezultat posodobitve voznega parka, širitve mednarodnih povezav, digitalnih rešitev in tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Naš cilj ostaja jasen – zanesljiv, dostopen in trajnostno naravnan javni potniški promet.«

Promet v Evropi ostaja med največjimi viri toplogrednih plinov. Evropska okoljska agencija poudarja, da promet prispeva približno četrtino izpustov, ob tem pa napredek pri zmanjševanju emisij poteka počasneje kot v številnih drugih sektorjih. V Sloveniji so izpusti iz prometa še posebej izpostavljena tema, saj podatki, ki jih v kazalcih okolja navaja ARSO, kažejo, da so se izpusti toplogrednih plinov iz prometa med letoma 1986 in 2022 skoraj potrojili, pri čemer cestni promet prispeva 99 % izpustov toplogrednih iz prometa (vir: ARSO).

Ta dejstva nas pripeljejo do preprostega vprašanja: »Kaj lahko naredim jaz?« Pri številnih vsakodnevnih poteh ima največjo težo prav izbira prevoznega sredstva, saj gre za odločitev, ki jo ponavljamo iz dneva v dan. Vlak pri tem izstopa kot varna in udobna možnost z manjšim okoljskim odtisom, ki hkrati razbremenjuje ceste in mestna središča. Ko iščemo spremembo, ki se pozna takoj, je pogosto dovolj ena preprosta odločitev: Grem z vlakom, če le obstaja na naši poti možnost uporabe tega javnega prevoza.

Steber mobilnosti in razvoja

Poti, povezovanje, doživetja, uporabniki, digitalizacija, kakovost, okolje, odgovornost, odločnost, prijaznost in razvoj so temelji, ki vodijo v zeleno prihodnost.

Slovenske železnice so danes več kot zgolj prevoznik potnikov in tovora, so nacionalni steber mobilnosti in logistike ter pomembna podpora slovenskemu gospodarstvu. Z razvejeno dejavnostjo povezujejo regije, odpirajo dostop do delovnih mest, izobraževanja in storitev ter omogočajo učinkovite logistične poti za podjetja doma in v tujini.

Železniški promet velja za energetsko in okoljsko najučinkovitejšo obliko kopenskega prevoza, zato ima v času razogljičenja prometa posebno vlogo. Skupina Slovenske železnice to razume kot dolgoročno odgovornost in priložnost, zato je v zadnjih letih izpeljala vrsto strateških in razvojnih projektov, s katerimi krepi svojo vlogo vodilnega ponudnika sodobnih in celovitih rešitev mobilnosti ter logistike v širši regiji.

Slovenske železnice letno prepeljejo več kot 20 milijonov potnikov. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Rast števila potnikov potrjuje, da se navade mobilnosti spreminjajo. Leta 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov, ob tem pa tudi 60.926 koles. Vlak postaja del širše trajnostne kombinacije mobilnosti, kjer se potovanje povezuje s kolesom in hojo. Za splošno javnost to pomeni dostopnejše in udobnejše poti, za poslovno javnost pa stabilen sistem, ki podpira mobilnost zaposlenih in razvoj regij.

Energija iz obnovljivih virov kot temelj prihodnosti

Trajnost železnice se meri tudi v tem, od kod prihaja energija, ki poganja vlake. Slovenske železnice so že leta 2024 za 70 % zmanjšale emisije pri vleki vlakov, kar je bilo sicer načrtovano do leta 2030. Za vleko električnih vlakov uporabljajo električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.

Vlaganja v posodobitev voznega parka, mednarodne povezave in stalne investicije utrjujejo položaj Skupine Slovenske železnice kot enega osrednjih logističnih stebrov v regiji. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Modernizacija voznega parka kot investicija v udobje in razvoj

Leto 2025 je bilo za Skupino Slovenske železnice pomembno razvojno obdobje, saj so nadaljevali obsežno posodobitev voznega parka v potniškem in tovornem prometu. S priključitvijo skupine Nomago pa so dodatno razvili celovite rešitve mobilnosti, ki povezujejo različne oblike prevoza.

Ena največjih investicij Slovenskih železnic v letu 2025 je bila nakup 30 novih električnih lokomotiv, potniki pa že danes potujejo z novimi garniturami Stadler. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Marca 2025 so opravili eno največjih investicij v zgodovini tovornega prometa pri nas, naročili so 30 novih večsistemskih električnih lokomotiv za tovorni promet, ki so v izdelavi in bodo omogočile učinkovitejše čezmejno poslovanje, večjo prilagodljivost, energetsko učinkovitost in nižje emisije pri prevozu blaga.

V teh dneh je bila dobavljena še zadnja Stadlerjeva garnitura FLIRT iz serije SŽ 610-100 od skupno 72 sodobnih potniških garnitur, s čimer se je uspešno zaključili prevzem vseh novih dizelmotornih garnitur za regionalni promet. Nove garniture so postale prepoznaven del slovenskega železniškega prostora in prinašajo višjo raven udobja, sodobne informacijske sisteme, več prostora za kolesa ter izboljšano dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo in invalidnostjo.

Sodoben logistični prevoznik v širši regiji

Preusmerjanje tovora s cest na železnico zmanjšuje emisije in stroške na dolgi rok. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Modernizacija prinaša boljšo dostopnost za vse, višjo kakovost storitve, večjo zanesljivost in korak bližje standardom, ki jih potniki pričakujejo. Za gospodarstvo pa pomeni sodoben logistični sistem, ki podpira konkurenčnost slovenskih podjetij na evropskih trgih. Skupina Slovenske železnice je največji železniški tovorni prevoznik v Sloveniji in med največjimi izvozniki storitev v Sloveniji. S svojo mrežo povezuje slovenska podjetja z evropskimi prometnimi koridorji in omogoča zanesljiv prevoz blaga na dolge razdalje.

Železniška logistika je ključen element trajnostne oskrbovalne verige, saj prenos tovora s cest na železnico zmanjšuje prometne obremenitve in emisije.

Vir infografike: Slovenske železnice

Zakaj izbrati vlak kot primarno prevozno sredstvo?

Ker železnica porabi le majhen delež energije v prometu.

Ker povzroča občutno manj emisij toplogrednih plinov.

Ker električni vlaki vozijo na energijo iz obnovljivih virov.

Ker vsako leto postaja še učinkovitejša.

Ker razbremenjuje ceste in izboljšuje kakovost zraka.

In ker omogoča, da ostanemo mobilni, brez dodatnega okoljskega bremena.

Trajnost kot sistem, ne kot projekt

Skupina Slovenske železnice je za upravljanje trajnosti ustanovila Odbor za trajnost in podnebne spremembe. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

V Skupini Slovenske železnice trajnost razvijajo kot trajen, premišljen sistem delovanja. Na ravni skupine deluje Odbor za trajnost in podnebne spremembe, v posameznih podjetjih pa koordinatorji trajnostnosti, ki skrbijo za izvajanje ciljev in spremljanje kazalnikov.

Skupina ima vzpostavljen certificiran sistem ravnanja z okoljem, ki zajema ključne dejavnosti in zagotavlja dosledno obvladovanje okoljskih vplivov. Prizadevanja za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050 vključujejo zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, učinkovito rabo energije, večji delež obnovljivih virov ter skrb za biotsko raznovrstnost. Okoljske pobude, kot je akcija Sejemo sončno prihodnost, potrjujejo, da trajnost presega operativne ukrepe in postaja del širše družbene odgovornosti.

Sedem ciljev trajnostnega razvoja Organizacija združenih narodov (OZN) je leta 2015 oblikovala 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG – Sustainability Development Goals). S sledenjem ciljem naj bi zaščitili planet, zagotavljali blaginjo za vse ljudi in odpravljali revščino. Ker ima promet pomemben vpliv na okolje, so cilji trajnostnega razvoja še posebej relevantni tudi za železniški sektor. Mednarodna železniška zveza (UIC – International Union of Railways) v okviru standarda Rail Sustainability Standard uporablja 7 od 17 ciljev, ki so za železniški sektor najbolj relevantni: SDG 5 – enakost spolov

SDG 7 – energija

SDG 8 – dostojno delo

SDG 9 – infrastruktura in inovacije

SDG 11 – trajnostna mobilnost/varnost

SDG 12 – ravnanje z viri

SDG 13 – podnebni ukrepi

Slovenske železnice nad povprečjem sektorja po mednarodnem indeksu trajnosti RSI

Napredek na področju trajnosti potrjujejo tudi mednarodne primerjave, kjer se Slovenske železnice po indeksu RSI uvrščajo nad povprečje železniškega sektorja. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Slovenske železnice so napredovale pri indeksu trajnosti železniškega sektorja (RSI – Rail Sustainability Index), ki ga Mednarodna železniška zveza uporablja za ocenjevanje in primerjanje uresničevanja trajnostnih ciljev železniških podjetij glede na sedem izbranih ciljev SDG. Podjetja so glede na točke razporejena v razrede od A do D, pri čemer je A najvišji razred in D najnižji. Skupina SŽ je napredovala iz razreda D v razred B in se uvrstila precej nad povprečje v železniškem sektorju. Rezultati potrjujejo izjemen napredek skupine SŽ pri podnebnih ukrepih, rabi obnovljivih virov energije in dostopnosti storitev za potnike.

Predanost trajnosti se začne pri vsakdanjih odločitvah in se pozna v prostoru, v katerem živimo. S trajnostno naravnanim delovanjem Skupina Slovenske železnice poudarja skrb za okolje in povezuje skupnosti. Svoj vpliv na naravno okolje zmanjšuje z okolju prijaznejšimi rešitvami, uvajanjem odgovorne rabe energije in s stalnimi izboljšavami. S tem ohranja tisto, kar je pri mobilnosti najpomembnejše, povezovanje ljudi, krajev in priložnosti. Podjetja v skupini to pot gradijo z jasnim poudarkom na družbeni odgovornosti in integriteti, z dejanji, ki vračajo skupnosti in krepijo zaupanje v dolgoročno, zanesljivo mobilnost.

