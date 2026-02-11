Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.

Pri najhitrejšem ekipnem športu na svetu tempo ne popusti niti za trenutek. Izjemna energija z ledene ploskve v hipu zajame tribune, z moštvom pa v tem silovitem ritmu diha zvesta skupnost. Podpora podjetij tudi pri hokeju omogoča stabilnost, razvoj in okolje, v katerem šport lahko raste tudi zunaj ledene ploskve. V ozadju velikih uspehov ljubljanskega hokejskega kluba Olimpija stoji partnerstvo s Slovenskimi železnicami, ki že skoraj desetletje gradi športno kulturo in edinstveno doživetje v živo.

Hokejisti z nabrušenimi drsalkami dosegajo neverjetno hitrost skoraj 50 km/h, plošček leti več kot 160 km/h, pri tem pa se odvija akcija, ki gledalce popolnoma posrka vase. Hokej je natančno usklajen sistem, v katerem vladajo divja akcija, neskončna energija in izjemen ekipni duh. V 60 minutah se preigra neskončno število kombinacij, pri čemer odločajo detajli, disciplina in zaupanje v ekipo.

Pri hitrostih skoraj 50 km/h in ploščku, ki lahko preseže 160 km/h, hokej ne dopušča predaha. FOTO: Slovenske železnice

Ko v Hali Tivoli ugasnejo luči in se pod reflektorji zablešči gladka ledena ploskev, vsak obiskovalec začuti, da je del nečesa večjega. Na semaforju zasveti ime najljubše ekipe, tribune prevzame navijaška strast, plemenite športne vrednote pa za nekaj ur zavladajo svetu. Nepozabni hokejski večeri so rezultat dolgoletnega partnerstva, ki ga s HK Olimpija že od leta 2017 vztrajno gradijo Slovenske železnice. Gre za močno zavezništvo partnerja, ki v hokeju vidi možnost za dolgoročni razvoj lokalnega okolja in prihodnjih generacij, predvsem pa je pomembno, da to partnerstvo vztraja skozi vzpone in padce.

Dolgoročna podpora Slovenskih železnic povezuje navijače in krepi razvoj mladih športnikov. FOTO: Slovenske železnice

Podpora športu se najbolje izkaže, če je dolgoročna in tako široka, da vključuje tudi mladinski pogon, športno kulturo ter doživetje, zaradi katerega se ljudje tako radi vračajo v dvorano in se povežejo tudi zunaj tribun. Tekme namreč združujejo različne generacije, navijaške skupnosti in lokalno okolje, ob tem pa je šport velik nosilec vrednot, kot so predanost, ekipni duh, vztrajnost in zdrav način življenja.

Tribune se spraznijo, luči ugasnejo, občutki pa ostanejo za vedno

Eden takšnih primerov je sodelovanje Slovenskih železnic in Hokejskega kluba Olimpija, ki že vrsto let raste na skupni viziji in podobnih vrednotah. Slovenske železnice kot generalni sponzor ljubljanske zmaje podpirajo že od leta 2017, partnerstvo pa se odtlej razvija skupaj s klubom, njegovimi navijači in širšim okoljem.

FOTO: Slovenske železnice

Pod vodstvom predsednika HK Olimpija, Mihe Butare, in z odlično ekipo sodelavcev v klubu so domače hokejske dvoboje povezali z dodatnimi aktivnostmi, ki omogočajo posebno doživetje obiskovalcem vseh generacij. Tekme so postale družabne prireditve, kjer šport v sinergiji s kulturo poskrbi za pravo navijaško vzdušje.

Obiskovalce vseh generacij na hokejskih tekmah HK Olimpija, ki je v tej sezoni v ligi ICEHL odigral že več kot 40 dvobojev, pričaka doživetje, kjer se šport prepleta z zabavo, glasbo in spremljevalnimi aktivnostmi v sproščenem navijaškem vzdušju. Navijaška cona pred tekmami, nastopi legendarne Godbe Slovenskih železnic, maskoti Paki in Vlaki ter dodatni program med odmori poskrbijo, da se obisk tekme spremeni v nepozabno izkušnjo, ki povezuje družine, prijatelje in zvesto navijaško skupnost. To so spomini in občutki, ki nas spremljajo še dolgo po tem, ko luči v dvorani ugasnejo.

Godba Slovenskih železnic je postala prepoznaven uvod v hokejske večere v Tivoliju. FOTO: Slovenske železnice

Tivoli v znamenju zmagovite energije Sezona v ligi ICEHL se preveša v odločilno fazo. Redni del se izteka, razlike med ekipami se manjšajo, vsaka tekma pa ima vse večjo težo. Boj za mesta, ki vodijo v končnico, se zaostruje, napetost na ledu in na tribunah raste iz kroga v krog. Letošnja sezona je v Tivoliju prinesla svežo energijo in več razlogov za optimizem. V petek, 30. januarja, sta se v Hali Tivoli pomerila domači HK Olimpija in Red Bull Salzburg. Dvorana je zaživela tudi v znamenju generalnega sponzorja Slovenskih železnic, ki je obiskovalcem vseh generacij omogočil pravo športno doživetje. Navijaška cona je pred začetkom tekme postregla z dodatnimi aktivnostmi, tako da so se obiskovalci lahko preizkusili v curlingu, hokeju, deskanju na snegu in smučarskih skokih. Za sproščeno vzdušje sta skrbeli tudi maskoti Paki in Vlaki. Glasbeni uvod v tekmo je pripravila Godba Slovenskih železnic, ki je stalnica domačih tekem, med odmori pa so obiskovalce navdušili umetnostni drsalci in številne nagradne igre. Zanesljiva zmaga HK Olimpija z izidom 5:1 pred polno dvorano Tivoli je bila obetavna popotnica pred najbolj napetim delom tekmovalnega leta. Zmaji so trenutno v boju za uvrstitev med TOP 4 v ligi ICEHL in ju čakata še zadnji dve domači tekmi rednega dela.

Jeklena podpora zmajskim legendam

»Slovenske železnice in HK Olimpija povezuje bogata tradicija, zmage in tudi kakšen poraz, ki pa je vedno vodil v napredek. Druži nas strast. Tako kot so strastni navijači na tribunah, je med nami lepo število strastnih navdušencev nad vlaki. Skupnega imamo bistveno več, kot bi si na prvi pogled mislili. Celo hokejske palice lahko postavimo v obliko znaka Slovenskih železnic,« poudarja mag. Tanja Rotovnik, direktorica sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose v Skupini Slovenske železnice, in dodaja, da Slovenske železnice svojo vlogo razumejo širše.

Slovenske železnice že skoraj desetletje podpirajo HK Olimpijo – ljubljanske zmaje, ki na vsaki tekmi ustvarijo nepozabno vzdušje. FOTO: Slovenske železnice

Podpora športu izhaja iz prepričanja, da je mladim na poti njihovega razvoja treba stati ob strani. Kot glavni sponzor aktivno prispevajo k razvoju hokeja, od najmlajših selekcij do ženske ekipe. Ta odnos do dediščine in prihodnosti so nedavno potrdili tudi najmlajši hokejisti (U6 in U8), ki so obiskali Muzej Slovenskih železnic in od blizu spoznavali bogato železniško zgodbo.

Nova razsežnost športa, ki deluje tudi kot vez med sodelavci

Partnerstvo s hokejskim klubom ima pomembno vlogo tudi znotraj podjetja, saj Slovenske železnice zaposlenim omogočajo oglede tekem HK Olimpija ter jih s tem spodbujajo k druženju in krepitvi vezi tudi zunaj delovnega okolja. Šport tako povezuje sodelavce in njihove družine, kar prispeva k boljšemu počutju in občutku pripadnosti, ki ga potrjuje tudi certifikat Športu prijazno podjetje. Slovenske železnice so se s tem certifikatom zavezale, da bodo sistematično spodbujale športno dejavnost, gibanje in zdrav življenjski slog med zaposlenimi. Tako skrbijo za rekreativne in organizirane športne dejavnosti zaposlenih, omogočajo udeležbo na športnih dogodkih in tekmah ter podpirajo druženje zaposlenih tudi zunaj delovnega okolja, saj se zavedajo, da je šport odlično orodje za krepitev pripadnosti, sodelovanja in medsebojnih odnosov. V povprečju vsako hokejsko tekmo obišče vsaj 50 zaposlenih in njihovih družinskih članov, ko se igra končnica ali finale državnega prvenstva, pa jih naštejejo tudi 200.

Slovenske železnice tudi z olimpijskim vlakom že vrsto let stojijo ob strani slovenskim olimpijcem. FOTO: Slovenske železnice

Skupaj za močnejšo skupnost Poleg sodelovanja s HK Olimpija Slovenske železnice podpirajo več športnih organizacij in Olimpijski komite Slovenije (OKS). Slovenske železnice kot veliki sponzor podpirajo tudi slovensko reprezentanco na aktualnih zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Simbol partnerstva je olimpijski vlak v barvah OKS, ki po državi predstavlja slovenski šport in hkrati ozavešča o vrednotah trajnostnega razvoja ter odgovornega potovanja. S sponzorskim sodelovanjem združujejo vrhunski šport, ekipni duh ter vrednote odgovornosti in povezovanja.

Z vlakom na tekmo, v ritmu trajnostne mobilnosti

FOTO: Slovenske železnice

Trajnostna mobilnost predstavlja še en naravni stik med Slovenskimi železnicami in športom. Kot prevoznik in eden ključnih povezovalcev gospodarstva, družbe in okolja se Slovenske železnice razvijajo v vodilnega ponudnika sodobnih in celovitih rešitev mobilnosti v regiji, pri čemer s trajnostnim poslovanjem neposredno skrbijo za naravno okolje in hkrati vplivajo na razvoj družbe.

To usmeritev vse bolj prepoznava tudi športni svet. Uvod v novo hokejsko sezono se je na simbolen in zelo konkreten način začel z novinarsko konferenco na vlaku, na kateri je predsednik HK Olimpija Miha Butara predstavil načrte in novosti pred sezono. Tudi hokejisti so se na del priprav odpravili z vlakom, tako kot se navijači na tekme vse pogosteje pripeljejo z okolju prijaznejšim prevozom. K temu med drugim prispevajo prakse, kot je vključen prevoz z vlakom za imetnike vstopnic na nekaterih izbranih tekmah HK Olimpija, s katerimi se trajnostni način potovanja postopno uveljavlja tudi med navijači.

Tudi v prihodnje bo prostor na ledu in ob njem še naprej namenjen povezovanju in trenutkom, ki se vtisnejo v spomin. Pri SŽ bodo naslednja poglavja pisali z enako predanostjo in z mislijo na ljudi, ki soustvarjajo hokejske in druge športne uspešnice.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice