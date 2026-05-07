Prišli, vstopili in se odpeljali: zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.

Neskončne ure, ki jih pustimo na cesti

Koliko ur dnevno preživimo na cestah, v prometnih zamaških, v križiščih in iskanju parkirišč? Vsekakor preveč in vožnja na delo, ki bi lahko trajala dvajset minut, se zaradi gostega prometa hitro podaljša na eno uro, ko nas ves čas teži občutek, izgubljamo dragocene minute. Kako utrujajoč začetek dneva, pri tem pa nas čaka še pot nazaj! Ni presenetljivo, da vse več ljudi išče drugačne načine prevoza na delo, izlet ali druge vsakodnevne opravke, ki jih je mogoče opraviti hitreje in bolj sproščeno, predvsem pa bolj udobno.

Že na peronu nas očara drugačna dinamika in sproščeno vzdušje. Pridemo na postajo, vstopimo in se odpeljemo. Med vožnjo se lahko končno umirimo. Ni nam treba spremljati prometa, iskati obvozov ali razmišljati, kje bomo parkirali. Namesto tega lahko v miru pregledamo sporočila, preberemo nekaj strani knjige, poslušamo glasbo ali preprosto gledamo skozi okno. Na cilj zato pogosto pridemo manj utrujeni in z občutkom, da pot ni bila še ena obveznost, ampak prijeten čas, ki smo ga dobro izkoristili. Že tisti prvi trenutek, ko se usedemo in vlak spelje, prinese občutek olajšanja – znak, da smo si vsaj za nekaj časa vzeli malce predaha.

Zakaj vlak postaja razumna izbira

Vlak je za veliko ljudi predvsem vprašanje vsakdanjega udobja. Ko enkrat odpade razmišljanje o zastojih, obvozih in parkiranju, je vse lažje. Celoten dan si lahko bolje organiziramo, kar pride še posebej prav pri rednih poteh v službo, šolo ali po opravkih.

Svoje doda tudi občutek na poti. V avtomobilu smo ves čas pozorni samo na cesto, na vlaku pa se lahko med vožnjo umirimo, sedemo in pot izkoristimo drugače. Kdo bo ta čas namenil delu ali pripravam na službo, kdo bo pregledal sporočila, kdo bo samo sedel ob oknu in imel pol ure časa zase. Ravno zaradi te dragocene sproščenosti naj vlak postane naša nova vsakodnevna navada.

Vozovnico si zagotovite pred vstopom v vlak.

Vozovnica brez zapletov

Nakup vozovnice je pri Slovenskih železnicah urejen na več načinov. Vozovnice za potovanja po Sloveniji je mogoče kupiti na potniških blagajnah, v spletni trgovini, v mobilni aplikaciji Grem z vlakom (Google Play, App Store in Huawei AppGallery), na kartomatih, za določene primere pa tudi na vlaku.

Kartomat je praktičen predvsem takrat, ko želimo vozovnico urediti hitro in brez čakanja pri okencu.

Nakup vozovnice na kartomatu je hiter in preprost, brez čakanja na blagajni.

Postopek je preprost: na zaslonu izberemo začetno in končno postajo, nato vrsto vozovnice, preverimo podatke o poti in zaključimo plačilo. Kupimo lahko enosmerne, povratne in tudi nekatere druge vozovnice.

* Pred odhodom preverite informacije o postaji in aktualno ureditev prometa.

Veliko potnikov danes vozovnico kupi kar prek pametnega telefona. Prenesemo mobilno aplikacijo Grem z vlakom, nato pa v nekaj korakih izberemo relacijo, datum, vrsto vozovnice in plačilo. Po nakupu je vozovnica shranjena v telefonu, ob kontroli pa jo pokažemo sprevodniku. Prednost takšnega načina je očitna: vozovnico lahko kupimo kjer koli, tudi ko smo že na poti do postaje, brez tiskanja in dodatnega postanka pred blagajno.

Vlak ponuja preprosto in hitro izbiro vozovnic, tudi prek mobilne aplikacije.

Koristno je poznati tudi osnovne vrste vozovnic. Za občasne poti sta najbolj običajni enosmerna in povratna vozovnica. Kdor potuje pogosto, lahko izbere abonentsko vozovnico, ki velja za izbrano relacijo ali pa za celotno omrežje. Za redne vožnje so namenjene abonentske vozovnice, ki jih je mogoče kupiti na blagajnah in nato podaljšati tudi na kartomatih, v spletni trgovini ter v aplikaciji Grem z vlakom.

S splošno mesečno abonentsko vozovnico lahko neomejeno potujete po celotnem območju Slovenskih železnic z vsemi vrstami potniških vlakov, za krajše razdalje pa so na voljo tudi ugodnejše relacijske abonentske vozovnice.

Poleg klasičnih vozovnic so na voljo tudi enotne IJPP vozovnice za kombinacijo vlaka in avtobusa.

Udobje na vlaku

Udobni sedeži in svetla notranjost ustvarjajo prijetno vzdušje med vožnjo.

Glavni razlog, da se vedno več ljudi vozi z vlakom, je preprost: vožnja je nadvse udobna. Ko sedemo, nam ni treba pozorno spremljati prometa, zato pot poteka brez napetosti. V praksi to pomeni, da lahko del poti izkoristimo za pregled elektronske pošte, pripravo na sestanek, branje ali pa samo za mirno vožnjo, predah, ki ga med delovnim dnem pogosto zmanjka.

Slovenske železnice so v zadnjih letih v promet uvedle 72 novih potniških garnitur Stadler, med njimi tudi serijo SŽ 313 Stadler KISS, ki je prvi dvopodni vlak v Sloveniji. Te garniture so namenjene predvsem elektrificiranim primestnim progam in omogočajo prevoz večjega števila potnikov. Dvonadstropna zasnova prinaša več sedežev, več svetlobe in drugačen pogled na pokrajino, zlasti v zgornjem delu vlaka.

Vožnja z vlakom je predvsem zelo udobna in ponuja več časa za stvari, ki jih radi počnemo. Namesto čakanja v prometu lahko pot izkoristimo za branje, delo ali preprosto počitek.

Poleg dvopodnih vlakov po slovenskih progah (in v tujino - Zagreb, Beljak, Gradec, Pula) vozijo tudi Stadlerjeve nizkopodne garniture FLIRT (Fast Light Intercity and Regional Train) s sodobno opremo, ki potnikom omogočajo lažji vstop in bolj pregledno notranjost.

Pomembna je tudi oprema v notranjosti Stadlerjevih garnitur KISS. Vsi sedeži so opremljeni z 220-voltnimi vtičnicami, v prvem razredu pa so na voljo tudi USB-priključki, bralne lučke in mizice. Garniture imajo brezžično omrežje Wi-Fi, sodoben potniški informacijski sistem z informacijskimi prikazovalniki in napovedni sistem. Brezplačni Wi-Fi uporabljamo tako, da se med vožnjo povežemo v omrežje SloZeleznice in se prijavimo. To so konkretne stvari, ki pridejo prav vsak dan, zlasti kadar želimo na poti polniti telefon, odpreti računalnik ali ostati dosegljivi.

Prvi razred nudi več prostora in miru za delo ali sprostitev.

Kdor ima rad še več zasebnosti in udobja, naj izbere potovanje v prvem razredu. Razlika med navadnim vagonom in prvim razredom se najbolj pokaže v prostoru in miru. Pri Stadlerjevih dvonadstropnih garniturah SŽ imajo sedeži v prvem razredu poleg vtičnic še USB-priključke, bralne lučke in mizice. Navadni vagon še vedno ostaja dobra izbira za večino potnikov, prvi razred pa pride prav takrat, ko želimo na poti delati, brati ali imeti nekoliko več prostora zase.

S kolesom na vlak

Vlak in kolo sta dva junaka trajnostne mobilnosti, ki omogočata več gibanja, več svobode in več trenutkov na soncu. Kombinacija vlaka in kolesa je ena najbolj uporabnih možnosti za izlete, pa tudi za vsakodnevne poti, kadar del poti opravimo po tirih, del pa na dveh kolesih. In ko izstopimo, nas čaka nadaljevanje poti, z vetrom v laseh in soncem na obrazu.

Na vlakih so urejeni posebni prostori za varen in enostaven prevoz koles. Kolesarsko vozovnico za vožnje po Sloveniji lahko kupite le v vlaku pri sprevodniku, plačilo pa je mogoče samo z gotovino.

Vlake, na katerih je dovoljen prevoz koles, lahko preverimo v iskalniku voznega reda. Takšni vlaki so označeni s piktogramom kolesa, kar potniku že pred odhodom pove, da vlak na izbrani vožnji nudi možnost prevoza kolesa.

Ko vlak pripelje, je zato smiselno pogledati oznake na garnituri in slediti tistemu delu vlaka, ki je namenjen kolesom. V notranjosti so za kolesa predvideni posebni prostori, kjer jih postavimo v stojalo ali ob držalo in jih po potrebi pritrdimo, da med vožnjo ostanejo stabilna.

Pri tem je dobro vedeti še dve stvari. Prva je, da je število mest za kolesa omejeno, zato je ob koncih tedna ali v času večjih izletov smiselno pot načrtovati nekoliko bolj premišljeno. Druga pa je cena: prevoz navadnega kolesa stane 1,50 evra, električnega pa 3 evre.

Za mirno vožnjo skrbi strojevodja, na postajah ter v Centrih vodenja prometa pa prometniki

Za varno in zanesljivo vožnjo skrbijo usklajeno delo strojevodje in nadzornega centra.

Medtem ko potniki uživajo v vožnji in razgledih skozi okno, pa se precej pomembnega dela poti dogaja v ozadju in ga običajno niti ne opazimo. Strojevodja spremlja signalizacijo, stanje proge in vse postopke, ki omogočajo varno vožnjo. Ves časa mora aktivno uporabljati sistem, imenovan budnik, s katerim redno potrjuje zbranost.

Delo v nadzornem centru poteka 24 ur na dan.

Podobno velja za nadzorni center v Ljubljani, kjer spremljajo dogajanje v prometu, usklajujejo premike vlakov in skrbijo za varnost. Potnik tega dela sistema skoraj ne vidi, občuti pa rezultat njihovega stalnega dela: promet teče, informacije se posodabljajo in vlaki imajo v ozadju podporo ljudi, ki spremljajo celotno omrežje.

Pomembno od 1. maja Na vseh začetnih postajah je treba vozovnico validirati že pred vstopom na vlak. Sprevodnik jo pregleda na peronu ali pri vratih, zato si vozovnico pravočasno uredite in se izognite morebitnim zapletom.

Tudi zato je vlak za marsikoga praktična odločitev. Nakup vozovnice je preprost, vožnja je udobna, kolo lahko vzamemo s seboj, v ozadju pa deluje sistem, ki skrbi, da pot sploh lahko teče zanesljivo. Morda ne spremeni vsega, lahko pa spremeni način, kako doživljamo vsakdan.

Vozne rede, vrste vozovnic, aplikacijo Grem z vlakom in podrobnosti o potovanju s kolesom preverite na spletni strani Slovenskih železnic.

