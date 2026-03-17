Varno čez tire: pravila, ki rešujejo življenja

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.

Število potnikov na vlakih raste, številne države vlagajo v posodobitev infrastrukture, železnica pa postaja pomemben del prehoda v bolj trajnostne prometne sisteme. Hkrati večja obremenjenost prog pomeni tudi večjo odgovornost pri zagotavljanju varnosti, tako za potnike kot za vse, ki se gibljejo v bližini železniške infrastrukture.

Rast železniškega prometa prinaša več pozornosti varnosti

Z rastjo števila potnikov in posodobitvijo prog postaja poznavanje pravil ob železniški infrastrukturi še pomembnejše. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Železniški promet ima v Sloveniji pomembno vlogo pri povezovanju ljudi, gospodarstva in regij. Skupina Slovenske železnice je nacionalni steber mobilnosti, logistike in infrastrukture ter pomembna podpora gospodarskemu razvoju in trajnostni mobilnosti. Z naraščanjem števila potnikov, ki za potovanje izberejo vlak, se hkrati še povečuje pomen varnosti v železniškem prometu.

V zadnjih letih se železniška infrastruktura postopno modernizira. Posodobitve prog, signalnovarnostnih naprav in železniških postaj omogočajo učinkovitejši in zanesljivejši promet, hkrati pa prinašajo nove standarde varnosti. Vlaki postajajo hitrejši, promet na progah je gostejši, zato je še toliko pomembnejše, da vsi udeleženci prometa poznajo pravila vedenja v bližini železniške infrastrukture.

Posodabljajo se proge, postaje in signalnovarnostni sistemi, vse več pozornosti pa Slovenske železnice namenjajo tudi ozaveščanju o varnem ravnanju na območju železniške infrastrukture. Pomemben del teh prizadevanj so preventivne in ozaveščevalne kampanje, s katerimi opozarjajo na nevarnosti nepravilnega prečkanja tirov in nepooblaščenega gibanja ob železniški infrastrukturi.

Na prehodih, označenih z Andrejevim križem, varnost temelji predvsem na tem, da se ustavimo, pogledamo v obe smeri in ravnamo čim bolj previdno. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice.

Junija se tako pridružujejo mednarodnemu dnevu ozaveščanja o varnosti na železniških prehodih in mednarodnemu dnevu ozaveščanja o nedovoljenem prečkanju železniških tirov. Obe pobudi potekata pod vodstvom Mednarodne železniške zveze UIC in v ospredje postavljata preprosto, vendar pomembno sporočilo: tudi na videz znana pot čez tire se lahko v hipu spremeni v smrtno nevarno odločitev.

V tem okviru sodelujejo tudi v kampanjah ILCAD, ki opozarja na varnost na nivojskih prehodih, in TRESPAD, ki osvetljuje nevarnosti hoje po tirih in prečkanja proge na neurejenih mestih. Septembra se tem prizadevanjem pridružijo še aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti, hkrati pa sodelujejo tudi v mednarodni preventivni akciji Rail Action Week, tednu poostrenega nadzora na železnici, ki dodatno poudarja pomen odgovornega ravnanja na območju železnice.

Ko sekunda ne dopušča popravka: kako varno prečkati tire

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga, zato je nepravilno prečkanje tirov lahko usodno.

Železniška infrastruktura ima jasna pravila, ki niso le suhoparna formalnost, ampak nujen pogoj za varnost v železniškem prometu.

Železniška proga ni javna površina za hojo ali zadrževanje. Namenjena je izključno železniškemu prometu. Prav zato je razumevanje osnovnih pravil ključno za vsakogar, ki se znajde v bližini tirov, kot pešec, kolesar ali voznik. Zavorna pot vlaka je dolga in je ni mogoče primerjati z avtomobilom. Vlaki lahko pripeljejo iz obeh smeri, novi vlaki pa so tišji, kot mnogi pričakujejo. Nevarnost povečuje tudi zračni val ob hitrem vlaku, ki lahko destabilizira osebo, če stoji preblizu tirov. Po progah vozijo tudi izredni vlaki, med njimi tovorni in delovni, zato zanašanje na ustaljen ritem prometa ni varno. PREČKANJE SAMO NA OZNAČENIH PREHODIH : Železniško progo prečkajte izključno na uradno urejenih in jasno označenih mestih ter dosledno upoštevajte vso prometno in varnostno signalizacijo. Nevarno je prečkati progo na neoznačenih ali nepredvidenih mestih.

: Železniško progo prečkajte izključno na uradno urejenih in jasno označenih mestih ter dosledno upoštevajte vso prometno in varnostno signalizacijo. Nevarno je prečkati progo na neoznačenih ali nepredvidenih mestih. OHRANJANJE POZORNOSTI OB PREČKANJU: V bližini tirov ne uporabljajte telefona ali slušalk. Popolna pozornost je bistvena za varnost.

Prečkanje je dovoljeno izključno na označenih prehodih. Utripajoče luči ali spuščene zapornice pomenijo, da je prehod prepovedan.

Varno čez nivojski prehod Ustavite se pred prehodom, preverite obe smeri, počakajte, da je prehod popolnoma prost, in ne obvozite ali obhodite zapornice. Posebna previdnost je nujna tudi na nivojskih prehodih, ki so označeni z Andrejevim križem. Tam sta obvezna ustavitev in pogled v obe smeri, prečkanje pa je varno le ob popolni preglednosti. Zanašanje na rutino ali občutek varnosti je lahko zavajajoče in ima lahko resne posledice

Varnost tudi na železniških postajah

Tudi na železniških postajah veljajo jasna pravila: počakati za rumeno črto in se robu perona približati šele, ko se vlak ustavi. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Železniške postaje so del železniškega prometa, zato tudi tam veljajo jasna pravila ravnanja. Potniki naj med čakanjem na vlak stojijo za varnostno mejo, ki jo na peronu označuje rumena črta, in se robu približajo šele, ko se vlak popolnoma ustavi. Posebna previdnost je potrebna tudi zato, ker ob prihodu ali odhodu vlaka nastane močan zračni tok, ki lahko vpliva na stabilnost ljudi, ki stojijo preblizu roba perona. Tek ob vlaku ali prehitevanje drugih potnikov lahko hitro privede do nevarnih situacij.

Na postajah zato velja jasno pravilo: ohraniti razdaljo, počakati na ustavitev vlaka in upoštevati navodila železniškega osebja.

Skoraj 700 nivojskih prehodov čez železniško progo

Na slovenskih progah je skoraj 700 nivojskih prehodov. Varnost je odvisna od infrastrukture, še bolj pa od ravnanja ljudi. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Varnost na železnici je tesno povezana tudi z ureditvijo nivojskih prehodov, torej mest, kjer se križata cestni in železniški promet. Prav na teh točkah je dosledno upoštevanje pravil še posebej pomembno, saj se tu srečujejo različni udeleženci prometa, pogosto pa odločajo sekunde in zbranost. Trenutno je na območju javne železniške infrastrukture v Sloveniji skupaj 672 nivojskih prehodov čez železniško progo. Nivojski prehodi so zavarovani ali označeni, skladno z določbami pravilnika o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/19 in 110/22).

Največ smrtnih žrtev na območju železnice ni posledica trkov vlakov, temveč nepooblaščenega gibanja po tirih in prečkanja na neurejenih mestih. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Zavarovani nivojski prehodi so opremljeni s cestnimi signali, s cestnimi signali in zapornicami ali polzapornicami, s cestnimi signali in labirintno ograjo, zapornim brunom ali mehanskimi zapornicami. Teh je trenutno 337. Takšna ureditev pomeni višjo raven tehničnega varovanja, vendar tudi na teh prehodih velja, da signalizacije ni dovoljeno prezreti ali obiti.

Trenutno število nivojskih prehodov, ki so označeni s prometnim znakom Andrejev križ, je 335. V nekaterih primerih, ko ni zagotovljena ustrezna preglednost, so dodatno označeni še s prometnim znakom STOP. Na takšnih prehodih je odgovornost udeležencev v prometu še toliko večja, saj varnost izhaja predvsem iz previdnega ravnanja – nujno se moramo ustaviti in se prepričati, da je prečkanje res varno. (Opomba: Opremljenost nivojskih prehodov na dan 31. 12. 2024.)

Podatki zadnjih let kažejo postopno zmanjševanje števila nezavarovanih nivojskih prehodov, kar odraža vlaganja države v javno železniško infrastrukturo in prizadevanja za večjo prometno varnost. Posodabljanje prehodov je pomemben korak, vendar infrastruktura sama po sebi še ne more preprečiti vseh nevarnih ravnanj. K varnosti pomembno prispevata tudi pozornost ljudi in spoštovanje pravil, zlasti tam, kjer se železniški promet sreča z vsakodnevnimi potmi pešcev, kolesarjev in voznikov.

Ko pozornost popusti, se tveganje hitro poveča

Ob prečkanju tirov ne smemo uporabljati telefona, slušalk ali se zanašati na rutino, saj lahko že trenutek nepozornosti vodi v nesrečo. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Dodatno previdnost pri varnosti na železnici zahtevajo otroci in mladostniki, saj so zaradi neizkušenosti in manjše pozornosti, na primer zaradi uporabe elektronskih naprav (slušalke, mobilni telefon), bolj izpostavljeni tveganju. Zaradi zmanjšane pozornosti pri prečkanju tirov, predvsem na območju nezavarovanih prehodov in t. i. »sivih con«, so še posebej tvegana skupina.

Prav zato je pomembno, da se o varnosti ne govori le takrat, ko se zgodi nesreča, ampak redno, jasno in na način, ki ga mladi razumejo. Pomembno je, da odrasli dajejo zgled varnega vedenja, da se o pravilih redno pogovarjamo in da otroci razumejo, da območje železniške proge ni primerno za igro in druženje. Otroci se namreč pogosto učijo z opazovanjem, zato lahko že vsakdanje ravnanje staršev, skrbnikov in drugih odraslih vpliva tudi na njihove navade.

Železniški tiri in postaje imajo svoja pravila, ki jih je treba spoštovati, preventiva pa temelji na znanju in odgovornosti.

Varnost v mednarodnem železniškem prometu

Podatki Eurostata kažejo, da je varnost v železniškem prometu v Evropi še vedno pomemben izziv. Leta 2024 je bilo v državah Evropske unije 1.507 resnih železniških nesreč, v katerih je umrlo 750 ljudi, 548 pa je bilo huje poškodovanih. Največ smrtnih žrtev ni povezanih z železniškimi nesrečami med vlaki, temveč z ravnanjem ljudi na območju železnice. Kar 65,6 odstotka vseh smrtnih žrtev so bile nepooblaščene osebe, ki so se zadrževale na tirih ali jih prečkale na neurejenih mestih, dodatnih 25,5 odstotka pa se je zgodilo na nivojskih prehodih.

Podatki Mednarodne železniške zveze UIC kažejo, da se je število resnih nesreč v železniškem prometu v zadnjih petih letih povečalo za 21,5 odstotka, leta 2024 pa doseglo najvišjo raven v tem obdobju. Po letu 2022 se je število smrtnih žrtev sicer stabiliziralo oziroma rahlo zmanjšalo, vendar posebej izstopa 16-odstotna rast nesreč na nivojskih prehodih v primerjavi z letom 2023, kar kaže na potrebo po dodatnih preventivnih ukrepih, ozaveščanju in tehnoloških rešitvah. UIC v poročilu za leto 2025 posebej poudarja tudi živali na tirih. Analiza kaže, da se število tovrstnih dogodkov v zadnjih letih zmanjšuje, kar potrjuje, da ciljno usmerjeni ukrepi lahko prinesejo rezultate. Infrastruktura se izboljšuje, vendar je varnost še vedno najbolj odvisna od ravnanja ljudi.

Ti podatki kažejo, da je varnost železniškega prometa sicer tudi odvisna od tehnologije in infrastrukture, predvsem še bolj pa je odvisna od ravnanja ljudi, zato je ozaveščanje o varnem prečkanju tirov in pravilnem vedenju v bližini železnice eden ključnih elementov sodobnega železniškega sistema.

Slovenske železnice ob modernizaciji voznega parka in postaj krepijo tudi ozaveščanje o varnem ravnanju na območju železnice. Na fotografiji od leve proti desni: direktorica Agencije za varnost v železniškem prometu Nina Mauhler, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, Darja Kocjan, SŽ-lnfrastruktura d. o. o. in podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Opozorilne table na mestih, kjer je tveganje največje Z namenom dodatnega ozaveščanja in nagovarjanja najbolj ranljivih ciljnih skupin, ki prečkajo tire na mestih brez urejenega varnega prehoda, je Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije v sodelovanju s SZ-lnfrastruktura, Agencijo za vamost v železniškem prometu in Mestno občino Ljubljana v četrtek, 5. marca, postavilo prvo ozaveščevalno tablo na Kodeljevem. Tabla stoji tik ob šolskem igrišču OS Ketteja in Murna, kjer otroci in mladostniki pogosto prečkajo železniške tire na mestu, ki je od varno urejenega nivojskega prehoda oddaljeno le nekaj deset metrov. Ob postavitvi prve table v Ljubljani je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek napovedala, da bodo table z opozorili, da je prehod čez tire smrtno nevaren, postavili po vsej Sloveniji. »Žal so no tirih umrli tudi že otroci, tako do pozivam vse, najprej otroke in tudi vse druge, do smo jim vzor, do hodimo čez tire tam, kjer je to označeno. Seveda pa smo predvsem starši tisti, ki moramo otroke ozaveščati in opozoriti no nevarnosti,« je se povedala ministrica in opozorila, da je prečkanje tirov na mestih, kjer prehod ni urejen, smrtno nevarno. V Ljubljani so ozaveščevalne table postavljene na lokacijah: ob igrišču OŠ Ketteja in Murna (Kodeljevo),

pri Pivovarni Laško Union,

pri Gimnaziji Šiška,

v bližini OŠ Oskarja Kovačiča (Rakovnik). Postavili so tudi tablo v Mariboru pri železniški postaji Maribor Tezno, sledi pa še tabla v Kranju pri Visoki šoli za gradbeno inženirstvo (pri Riževi skledi na Gorenjski cesti).

Opozorilno tablo so postavili tudi v Mariboru, in sicer na železniški postaji Maribor Tabor. Na fotografiji od leve proti desni: SŽ-lnfrastruktura d.o.o. Petra Privšek, direktorica Agencije za varnost v železniškem prometu Nina Mauhler, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh in podžupan Mestne občine Maribor Srečko Vilar. FOTO: Slovenske železnice

