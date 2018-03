Cerar bo še proučil opozicijski predlog za NLB

Ljubljana – Cerarjeva vlada je obravnavo že prejšnji teden napovedanih ukrepov za zaščito NLB pred posledicami tožb hrvaških bank preložila še za vsaj teden dni, medtem pa je svoj predlog na to temo v državni zbor vložil tudi vse bolj usklajeni opozicijski dvojec SDS–NSi.



Skupina 25 poslancev SDS in NSi je v torek vložila v parlamentarno proceduro predlog za dopolnitev ustavnega zakona, v katerem predlagajo, da se NLB prepoveduje izplačila prispevkov na podlagi sodb hrvaških sodišč iz naslova prenesenih deviznih vlog varčevalcev pri LB Zagreb. Če bi slovenska vlada ugotovila, da bi NLB zaradi tožb hrvaških sodišč utrpela škodo, bi morala naložiti Fursu, da to škodo v višini restitucijskega prispevka izterja od hrvaških družb v večinski državni lasti, iz tega poplačila pa bi nato država krila škodo NLB. Ob tem podpisniki še predlagajo, da bi Banka Slovenije uvedla sankcije zoper lastnika bank Unicredit in Banka Intesa, gre za sestrski banki hrvaških bank, ki tožita NLB.



Predloga opozicijskih SDS in NSi premier Miro Cerar ne zavrača. Pravi, da ga je treba proučiti – predvsem na podlagi strokovnih argumentov –, če bi se izkazalo, da je njegovo sprejetje smiselno, za kar je sicer potrebna dvetretjinska večina vseh poslancev (60 glasov), se bo morala politika do tega opredeliti. Premier zagotavlja, da že zdaj ni nobene podlage za kakršna koli izplačila – ne v slovenskem ne v mednarodnem pravu.

Na vprašanje, ali je bila vlada res vnaprej seznanjena, da ena od sodb hrvaških sodišč zahteva plačilo NLB, ki naj bi bilo nato dejansko izvedeno, je Cerar odgovoril, da je bil vrh koalicije o tem neformalno seznanjen, a se na to ni odzval. »Vlada pa o tem ni bila nikoli formalno obveščena in o tem ni posebej odločala,« je pojasnil in dodal, da to niso sodbe, ki bi imele pravno opravičilo, zato do izplačil ne sme prihajati.« Mnenje vlade izhaja tudi iz stališča posebne koordinacijske skupine za nasledstvo. »Stališča nismo nikoli spreminjali in banka ga mora v vsakem primeru upoštevati,« trdi predsednik vlade.



Problematiko hrvaških tožb je včeraj obravnavala, večinoma za zaprtimi vrati, tudi komisija DZ za nadzor javnih financ. Zaslišala je predsednika NS in uprave NLB Primoža Karpeta in Blaža Brodnjaka, ki sta poslance pozvala k zaščiti banke pred posledicami tožb.