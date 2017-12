Furs bo nagrajeval za uporabo sistema eDavki

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Finančna uprava RS (Furs) se je odločila nagraditi zavezance, ki bodo vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane oddali prek eDavkov brez certifikata. Tisti, ki bodo do 5. februarja prihodnje leto vlogo oddali na ta način, se bodo lahko potegovali za 10.000 evrov nagrade.

Če bo zavezanec želel sodelovati v nagradni igri, bo za oddan obrazec preko eDavkov dobil srečko, s katero se bo potegoval za nagrado, so danes sporočili iz Fursa.

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja 2018 vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Furs glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane posebej izpostavlja pravico do povišane posebne olajšave zavezanca za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali če je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožen za delo, ne glede na starost.

Finančna uprava je pred nedavnim poenostavila registracijo v sistem eDavki, saj jo je dotlej predvsem zaradi pridobitve certifikata in razmeroma zapleteno registracijo uporabljalo le malo fizičnih oseb.

Posamezniki morajo po novem pri registraciji v sistem eDavki uporabiti zgolj svoje ime in priimek, elektronski naslov, davčno številko ter kot varnostni identifikator še številko informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto.

Kdor bo to želel, bo lahko prek sistema eDavki še naprej posloval s certifikatom. Prijava z uporabniškim imenom in geslom je namreč zgolj alternativa obstoječi registraciji.

Pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo, ki morajo obvezno poslovati prek sistema eDavki, bodo morale še naprej uporabljati kvalificirano digitalno potrdilo oziroma certifikat.