Furs poenostavlja eDavke

Fizične osebe, ki se v sistem eDavki registrirajo z uporabniškim imenom in geslom, lahko po novem oddajo obrazce brez podpisa.

Ljubljana - Fizične osebe, ki se v sistem eDavki registrirajo z uporabniškim imenom in geslom, lahko po novem oddajo obrazce brez podpisne komponente. V tem primeru lahko uporabljajo katerikoli operacijski sistem in brskalnik na računalnikih, tablicah in pametnih mobilnih telefonih.

Vsi ostali uporabniki eDavkov - vse fizične osebe z dejavnostjo, pravne osebe in tudi fizične osebe, ki za uporabo eDavkov uporabljajo certifikat - lahko oddajo dokumente le s podpisno komponento, poudarjajo na Finančni upravi RS (Furs) in napovedujejo, da bodo dodatne novosti sledile v naslednjih mesecih.

V Fursu so v minulih tednih veliko pozornost namenjali spodbujanju davčnih zavezancev za oddajo vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane preko sistema eDavki. To vlogo je letos oddalo 240.288 zavezancev, od tega 40.196 ali 16,73 odstotka elektronsko prek sistema eDavki. Elektronsko je to vlogo oddalo 82,5 odstotka več zavezancev kot leto poprej.

Poenostavljena registracija

Eden izmed razlogov za množičnejšo uporabo eDavkov je po navedbah Fursa poenostavljena registracija. Od lanskega decembra se namreč lahko fizične osebe registrirajo v eDavke zgolj z uporabniškim imenom in geslom.

Kljub poenostavitvam so imeli nekateri zavezanci pri elektronski oddaji obrazca težave pri namestitvi vtičnika in podpisne komponente. Njihova namestitev je namreč odvisna od tega, kakšen operacijski sistema in spletni brskalnika uporablja posameznik. Če je kdo hotel oddati obrazec preko službenega računalnika, pa je lahko naletel na težave, ker ni imel administracijskih pravic za namestitev podpisne komponente.