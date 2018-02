Jazbec dobil službo v Bruslju

Evropska komisija je guvernerja Banke Slovenije na to funkcijo imenovala za pet let. Imenovanje mora potrditi še Svet EU.

Ba. Pa.

Ljubljana – Evropska komisija je danes guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca imenovala za člana odbora in direktorja za načrtovanje in odločanje o reševanju v enotnem odboru za reševanje bank, centralnem organu za reševanje v okviru bančne unije, so sporočili iz evropske komisije. Jazbec je tako pred odhodom v Bruselj in predčasnim odhodom z vrha Banke Slovenije.

Evropska komisija bo odločitev posredovala v potrditev Evropskemu parlamentu, imenovanje pa mora nato potrditi še Svet Evropske unije. Poročali smo že, da naj bi bili po pričakovanjih postopki končani spomladi, kar je po bruseljskih standardih razmeroma raztegljiv pojem.

Predčasno razrešitev člana sveta Banke Slovenije mora ugotoviti državni zbor. Predsednik republike Borut Pahor bo moral objaviti poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov. Rok za zbiranje prijav v primeru predčasnega prenehanja mandata ne sme biti krajši od 15 dni. Pahor bo nato državnemu zboru predlagal novega guvernerja, pred tem pa se bo verjetno posvetoval tudi s svojim svetovalcem Francetom Arharjem, nekdanjim guvernerjem. Za guvernerja mora glasovati vsaj 46, torej večina vseh poslancev.



Jazbec bo tako predvidoma končal mandat pred njegovim iztekom julija prihodnje leto. Realnih možnosti za ponovitev mandata ne bi imel, saj nihče od viceguvernerjev, ki so službovali v času sanacije bank, ni dobil poslanske podpore.



Vodstvo Enotnega odbora za reševanje (Single Resolution Board - SRB) sestavlja šest članov, vodi pa ga Elke König. Jazbec bo v odboru zasedel mesto direktorja za načrtovanje in odločanje o reševanju, ki ga danes zaseda Joanne Kellermann. Nizozemka se je namreč poleti odločila, da zapusti mesto v odboru. Mandat trajanja funkcije je pet let, brez možnosti podaljšanja.



Enotni odbor za reševanje je centralni organ za reševanje bank v okviru bančne unije. Je del enotnega mehanizma za reševanje bank, katerega namen je zagotoviti učinkovito reševanje bank s čim manjšimi stroški za davkoplačevalci.