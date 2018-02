Po sanaciji bank so se težave za sanatorje šele začele

Postopek imenovanja Boštjana Jazbeca, guvernerja Banke Slovenije, za člana enotnega odbora za reševanje se danes nadaljuje v evropskem parlamentu. Po pričakovanjih ga bodo poslanci podprli. O novem guvernerju pa bi lahko odločala še sedanja sestava državnega zbora.



Odbor evropskega parlamenta za gospodarske in denarne zadeve bo danes popoldne opravil izmenjavo mnenj z Boštjanom Jazbecem. Razprava bo trajala 45 minut, nato se bo še glasovalo o kandidaturi. Pričakovano je, da bo Jazbec, ki ga je prejšnji teden predlagala evropska komisija, gladko prestal zaslišanje. Po naših neuradnih informacijah ima Jazbec zagotovljeno podporo dveh največjih političnih skupin, torej Evropske ljudske stranke in socialistov.



Evropski parlament bo predvidoma glasoval o kandidaturi na plenarnem zasedanju marca. Pričakovano je, da bodo na »plenarki« sledili priporočilu odbora. Po odobritvi predloga v evropskem parlamentu bo svet EU sprejel izvedbeni sklep o imenovanju člana odbora. Če ne bi bilo zapletov, bi se postopki imenovanja Jazbeca utegnili končati do konca marca.



Nato se bodo v Sloveniji zavrteli obrati imenovanja novega guvernerja. Tega bo državnemu zboru predlagal predsednik republike Borut Pahor. Zadnja redna seja državnega zbora pred volitvami bo aprila, a je po tem možen sklic izredne seje. Mandatna doba državnega zbora pa se konča s prvo sejo novega državnega zbora.



Pregledali smo, kaj je zaznamovalo mandat guvernerja Boštjana Jazbeca.