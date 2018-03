Predelovalne dejavnosti slabšajo gospodarsko klimo

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Gospodarska klima v Sloveniji se je marca poslabšala tako na mesečni kot na letni ravni. Na mesečni ravni se je najbolj poslabšalo zaupanje v predelovalnih dejavnostih, na letni najbolj zaupanje v trgovini in storitvenih dejavnostih, je danes objavil državni statistični urad.

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila marca z 12,1 odstotne točke za 2,4 odstotne točke nižja kot februarja in 0,6 odstotne točke nižja kot marca lani.

Na mesečni ravni je na poslabšanje najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke), znižali so ga tudi kazalniki zaupanja v trgovini na drobno, v storitvenih dejavnostih ter med potrošniki (za 0,8, 0,4 in 0,2 odstotne točke). Pozitiven pa je bil vpliv kazalnika zaupanja v gradbeništvu.

Na letni ravni se je najbolj poslabšalo zaupanje v trgovini, v storitvenih dejavnostih in v predelovalnih dejavnostih (za 1,1, 1,0 in 0,9 odstotne točke). Pozitivno sta vplivala kazalnika zaupanja med potrošniki in v gradbeništvu (za 1,6 oziroma za 0,9 odstotne točke).

V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja za tri odstotne točke nižji kot februarja in za dve odstotni točki nižji kot marca lani ter za desetodstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem. Slabša kot februarja so bila pričakovanja glede proizvodnje in ocena skupnih naročil, boljše ocene zalog končnih izdelkov. Poslabšala se je tudi večina drugih kazalnikov stanj in pričakovanj, izjema so pričakovanja glede cen in izvoza.

V trgovini na drobno je bil kazalnik za 15 odstotnih točk nižji kot februarja, za 23 odstotnih točk nižji kot marca lani in za sedem odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. V tej panogi je zaupanje upadlo drugi mesec zapored, pri tem so se tako kot februarja poslabšale ocene prodaje in pričakovanja glede prodaje, kar je najbolj znižalo kazalnik. Sicer so se kazalniki stanj večinoma poslabšali, kazalniki pričakovanj pa večinoma izboljšali.

V gradbeništvu je bilo zaupanje marca za dve odstotni točki višje kot februarja, za 18 odstotnih točk višje kot marca lani in za 40 odstotnih točk višje od dolgoletnega povprečja. Ocene trenutnega stanja so se večinoma izboljšale, predvsem glede obsega gradbenih del in skupnih naročil, poslabšale pa so se ocene glede zaposlovanja in poslovnega stanja. Kazalniki pričakovanj so se tokrat – po rekordnih vrednostih kazalnikov pričakovana naročila in pričakovano zaposlovanje v prejšnjem mesecu – vsi poslabšali.

V storitvenih dejavnostih je bilo zaupanje marca za eno odstotno točko nižje kot februarja, za štiri odstotne točke nižje kot marca lani in za 13 odstotnih točk višje od dolgoletnega povprečja. Kazalniki stanj in pričakovanj so se večinoma poslabšali. Najbolj so se poslabšale ocene povpraševanja in pričakovanja glede zaposlovanja.