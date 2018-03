za urno rešitev in hitro odobritev ...

V banki SKB so za obstoječe in nove stranke pripravili občutno spremembo pri najemu gotovinskega kredita.

Gotovinski kredit lahko zdaj najamete kar do 10 let. Izbirate lahko med fiksno in spremenljivo obrestno mero, kredit do 8 let pa lahko dobite tudi brez zavarovanja. Ob tem si lahko zagotovite tudi ustrezno zavarovanje (za primer brezposelnosti, življenjsko ali avtomobilsko) in ugodnosti pri obrestnih merah. Nova stranka pa za dobrodošlico poleg številnih drugih ugodnosti prejme še boniteto ob plačilu stroškov najema kredita.

Za stranke SKB pa so pripravili še hitrejšo in ugodnejšo ponudbo hitrega gotovinskega kredita, ki ga lahko najamete nad 3 mesece ter kar do 5 let s super fiksno obrestno mero. Znesek najema kredita lahko sega vse do 10.000 EUR, v kreditno sposobnost pa se poleg plače ali pokojnine štejejo tudi nekateri drugi redni mesečni prilivi. Ker potrjevanje dokumentacije pri delodajalcu ni potrebno, je čas za odobritev kredita še krajši. Vlogo za odobritev kredita lahko enostavno oddate prek mobilne banke MOJ@SKB, spletne banke SKB NET ali v poslovalnicah SKB.

O ugodni ponudbi gotovinskih kreditov se prepričajte v vseh poslovalnicah SKB, na SKB TEL (01) 471 55 55 in na spletni strani www.skb.si/osebne-finance/krediti.