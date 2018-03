Makete niso plačali, odgovornih ni

Ljubljana, Koper - Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je že 22. marca odstopila od pogodbe za izdelavo razvpite makete o drugem tiru, smo izvedeli danes. Direktor direkcije Damir Topolko nam je povedal, da so zavrnili račun v vrednosti 133.590 evrov, ki so ga 19. marca prejeli od družbe Art Rebel 9. Ta je že umaknila kontejner z maketo iz Kopra. Vsaj prvi del zgodbe končan. Glave pa (še) niso letele.

Vzrok za odstop od pogodbe je bila kršitev tistega člena pogodbe, ki je določal, da bo izvajalec izvedel naročilo brez podizvajalcev. Za maketo niso izvedli tehničnega prevzema, v katerem bi ugotavljali morebitne napake ali pomanjkljivosti naročene makete. Na ta način maketa še ni bila zares predana naročniku, niti ni bila plačana. Kako se bo odzval Art Rebel 9 na takšen odstop od pogodbe, pri Matjažu Požlepu, direktorju osmoljene družbe, danes nismo mogli preveriti, ker se na naše klice ni odzval.

Smo pa od Damirja Topolka izvedeli, da so zaradi tega dogodka v DRSI zamenjali skrbnika pogodbe, ki je bil nosilec projekta v sektorju za železnice. To pomeni, da se ne ukvarja s tem naročilom, ampak z drugim delom. Na njegovo mesto je vstopil drugi zaposleni. Zamenjali niso niti odgovornega za javna naročila. V direkciji še zmeraj potekajo drugi interni postopki ugotavljanja vzrokov, ki so privedli do takšne napake. Prav tako ugotavljajo, kako bi z dodatnimi kontrolami preprečili ponovitev podobnih spodrsljajev.

Bananin olupek

Topolko ve za pritiske javnosti, da bi moral prevzeti odgovornost, vendar je tudi nam odgovoril, da so na DRSI v samo enem letu sklenili več kot 300 naročil in je v zvezi z njimi moral podpisati 20.000 dokumentov. Velika večina drugih naročil je precej zahtevnejših in obsežnejših, zato ne more sprejemati odgovornosti za relativno majhno naročilo, temveč je zaupal tistim, ki so se ukvarjali s temi naročili. »Ta primer je bil medijsko napihnjen. Ne strinjam se, da v DRSI nimamo kaj pokazati, saj imamo zdaj več kot 100 odprtih gradbišč v državi. Zato ne sprejemam očitka, da nismo uspešni pri svojem delu in da bi lahko en takšen dogodek zasenčil vse druge dosežke. Še posebno zato, ker ni šlo za namerno napako, ampak za napako pri točkovanju. Upoštevati je treba, da sta se za naročilo potegovala dva različno zahtevna izdelka. Pri naročilu pa je zatajil še en element nadzora, saj se neizbrani ponudnik ni pritožil. Zaradi povezovanja obeh naročnikov smo primer prijavili tudi agenciji za varstvo konkurence. Glede upravičenosti zavrnitve računa pa bo morda odločalo pravdanje,« razmišlja prvi človek direkcije.