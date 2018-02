Sol odpravlja prakso veriženja aneksov k pogodbam

Ljubljana – V sporu med družbo za avtoceste (Dars) in vrhovnim državnim tožilstvom o podaljšanju roka veljavnosti pogodbe za dobavo posipne soli brez novega javnega naročila, je vrhovno sodišče presodilo v prid tožilstvu. Dars ne bi smel spremeniti te bistvene sestavine pogodbe in jo podaljšati brez novega javnega naročila.



Po mnenju vrhovnega sodišča je očitek tožilstva o kršitvi načel transparentnosti, enakopravnosti in zagotavljanja konkurence med ponudniki utemeljen. Vrhovno sodišče je 16. januarja letos zavzelo stališče, po katerem spremembe pogodbe brez oddaje javnega naročila ni dopustno uporabiti v primeru spremembe bistvene sestavine pogodbe, med katere se uvršča tudi rok veljavnosti pogodbe.



Sodba je, kot poudarjajo na vrhovnem državnem tožilstvu, zelo pomembna, saj sledi praksi Sodišča EU in daje jasno sporočilo vsem naročnikom, na strani katerih so navadno osebe javnega sektorja, da ob sklenitvi pogodb o izvedbi javnega naročila izpolnjujejo osnovna načela javnega naročanja, tudi v primeru spremembe časovnih pogojev izvedbe javnega naročila. Odločitev sodišča odpravlja nepravilno prakso naročnikov pri veriženju aneksov k veljavni pogodbi o javnem naročilu v primeru, ko sta stranki sicer (lahko) soglasni o spremembah roka za njeno izvedbo. Pri tem zadostuje že objektivna možnost prikrajšanja drugih ponudnikov in ne šele dejansko nastala škoda.