Kako Češka privablja tuje investicije?

Češka ima podobno zgodovino kot Slovenija in kljub podobnemu izhodišču se med državama še ni razvilo dovolj močno sodelovanje. V zadnjih dvajsetih letih jim je uspelo sestaviti zelo uspešno zgodbo, pritegnejo precej več tujih investicij kot Slovenija, trenutno skoraj ne poznajo brezposelnosti, država pa očitno dobro deluje, zato smo, kot pravi predsednik Združenja Manager in generalni direktor Danfoss Trate Aleksander Zalaznik, hoteli bolje spoznati njihovo poslovno okolje in razvojni model. »Zanimalo nas je, kje so razlike med državama, na katerih področjih se lahko od Češke učimo, ob tem pa smo seveda želeli spodbuditi tudi nova sodelovanja.«



Nizka obdavčitev



V Pragi so se lahko na lastne oči prepričali, kako velike multinacionalke druga za drugo odpirajo svoje regionalne centre – nekatere razvojne, druge vsaj prodajne. Slovenec Primož Karlin, ki dela v Microsoftovem centru – ta trenutno tam zaposluje 600 ljudi, iščejo pa še 200 novih sodelavcev –, pojasnjuje svoj pogled na privlačnost Češke za tuje investitorje: »Kljub nekoliko problematičnemu (ne)znanju angleščine med domačini se Češka ponaša z odličnim tehniškim kadrom oziroma z zelo dobrimi tehniškimi fakultetami. Ob tem investitorje privablja predvsem ugoden davčni sistem, nizka obdavčitev dela, zaradi česar tudi ni težko privabiti ljudi, saj je kvaliteta življenja tu visoka.«



Rekordno nizka brezposelnost



Nizka obdavčitev dela pripomore, da ima država rekordno nizko brezposelnost, kakršne ni imela nobena druga država Evropske unije že od leta 2002, hkrati pa na Češko prihajajo mnogi tuji visoko izobraženi delavci. Trenutno se jim politika nizke obdavčitve mnogih z visokimi plačami obnese bolje, kot se Sloveniji obratna logika; ustvarjamo sistem, iz katerega izobraženi bežijo, iz preostalih pa poskušamo z davki iztisniti čim več.