Imeti moraš dodano vrednost, da te opazijo

Nekdanja študentka ekonomije Taja Mohorčič je svoje prve poletne počitnice izkoristila za nabiranje začetnih izkušenj, in sicer je tri mesece delala v zalednih službah v banki. A to je bil šele začetek, ki jo je nekaj let kasneje pripeljal do zaposlitve. Drugo poletje je delo dobila na področju razreševanja slabih naložb in tam ostala tri leta.

»Ob študiju, ki sem ga takrat končevala in se že malo ozirala za zaposlitvijo, ter študentskem delu v banki sem se na profesorjevo povabilo pridružila ekipi za tekmovanje CFA Research Challenge. Zmagali smo na lokalnem tekmovanju, na regijskem pa zasedli visoko mesto. Mislim, da mi je to dokončno odprlo vrata,« je povedala Mohorčičeva. Po vsaki končani stopnji tekmovanja so namreč prejeli potrdilo o udeležbi in uvrstitvi, ki so jo zasedli, v bankah pa je certifikat CFA cenjen.



Research Challenge pika na i



Tisto leto, pred štirimi leti, se je tudi v banki, kjer je delala kot študentka, odprlo prosto delovno mesto v sektorju Ocenjevanje kreditnih tveganj. Prijavila se je in bila sprejeta. Izpolnjevala je pogoje, tako kot gotovo še mnogo drugih prijavljenih kandidatov, a ona je imela tudi že kar nekaj konkretnih delovnih izkušenj.

»Verjamem, da je mojega zdajšnjega delodajalca dokončno prepričala ravno priloga, potrdilo o tekmovanju CFA, s katero se nas je v moji generaciji lahko pohvalilo le nekaj posameznikov, in seveda dejstvo, da sem že nekaj let opravljala podobne delovne naloge,« meni bančnica.



S študijem ekonomije dobiš osnovno znanje na področju financ, ki ga vsakdo potrebuje za življenje, število diplomantov pa je veliko. Zato, je prepričana Taja, mora iskalec zaposlitve za uspešno kandidiranje za delovno mesto svojemu izobraževanju dodati neko dodano vrednost. Delodajalcu je verjetno težko samo na podlagi življenjepisov ugotoviti, kateri kandidat je ustreznejši. Še posebej, če je v vsakem navedeno, da je pošiljatelj diplomirani ekonomist ali magister ekonomije, ki po ničemer ne odstopa od drugih.

Znanje s fakultete ne zadostuje

Možnosti za sodelovanje v projektih, ki naredijo razliko, je veliko, le vključiti se je treba vanje, meni sogovornica. Je pa na lastni koži tudi ugotovila, da znanje, ki ga je prinesla s fakultete, ni zadostovalo na delovnem mestu.

»Čeprav sem imela veliko teoretičnega znanja, kar je nujno potrebna osnova, sem se morala praktično vse naučiti na novo. Kar nekaj časa sem ob popoldnevih po službi študirala, kako bom naslednji dan izpeljala kakšno delovno zadolžitev. Nikakor ne morem reči, da bi po pridobitvi diplome lahko prišla na delovno mesto in se takoj izkazala s tistim, kar sem se naučila,« je Mohorčičeva kritična do izobraževalnega sistema. Je pa ugotovila, da je bančništvo področje, ki ji je pisano na kožo. »Zadovoljna sem in delo me veseli, zagotovo se vidim v finančni industriji tudi v prihodnje,« je povedala Taja Mohorčič.