Ko živiš v tujini, na domovino gledaš povsem drugače

Vita Sonjak iz Prevalj na Koroškem združuje izkušnje iz študija laboratorijske biomedicine v Ljubljani, magisterija iz biomedicine na Nizozemskem in trenutnega doktorskega študija v kanadskem Montrealu, ki se močno prepleta z raziskovalnim delom. Ima še kako leto ali dve časa do konca študija, a se bo treba počasi odločiti, kako naprej. Rada bi se vrnila v Slovenijo ali v katero od držav EU.



Iz Montreala je prišla v Ljubljano na karierni zajtrk – preverit, kako dobra priložnost bi bila zanjo zaposlitev v Leku. Suvereno se je zatopila v pomenek z gostitelji in poizvedela tudi, kako je mogoče prehajati z oddelka na oddelek oziroma podjetje v Novartisovih enotah po Evropi. Zadovoljna je bila: če si motiviran in če se pokaže prilika, te podjetje samo spodbuja h kariernemu razvoju in napredovanju.



Vleče jo vsaj nazaj čez lužo



Kljub vsemu nas zanima, čemu – ob odličnih študijskih referencah – ne poišče službe v katerem od številnih farmacevtskih gigantov v Montrealu. Tam je sicer možnosti za zaposlitev ogromno, pritrjuje sogovornica. Zato ne izključuje možnosti, da bo kako leto ali dve po koncu študija pridobivala izkušnje v Kanadi. Ampak potem pa se želi ustaliti in si urediti življenje vsaj v Evropi, če že ne kje bliže domu.



»V Montrealu je sicer prijetno bivati, saj je dokaj podobno nekaterim evropskim mestom, le zime so bolj mrzle,« pripoveduje sogovornica. »Vsekakor pa je v Sloveniji življenje boljše, bolj umirjeno, laže izkoristiš svoj prosti čas. Vse je blizu, medtem ko se moraš v Kanadi voziti šest ur, da prideš do morja ali gora. Ko sem študirala v Ljubljani, me je vleklo ven, a ko živiš v tujini, se ti spremeni pogled na domovino. Birokracija in politične zdrahe so povsod, vsaka država ima svoje hibe. Ker je Montreal del quebeške province, je znanje francoščine marsikje pogoj za službo. So stvari, ki mi niso preveč všeč.«