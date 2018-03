Kontejnerji z redno linijo iz Kopra v München

Koper – Danes bo slovenski železniški operater Adria Kombi v Münchnu predstavil novo direktno linijo za prevoz zabojnikov s kontejnerskega terminala v Luki Koper do terminala Riem v bavarski prestolnici.



Vlak, ki prevaža kontejnerje iz Kopra v južno Nemčijo, je začel voziti prejšnji teden in bo vozil trikrat na teden. Pomeni bistveno izboljšanje storitev pri prevozih zabojnikov, saj je bilo treba doslej vsak kontejner pretovarjati v Ljubljani, kar je zavleklo in podražilo storitev.



Bavarski trg na leto sprejme od 1,5 do dva milijona kontejnerjev (Avstrija okoli 600.000). Iz Kopra jih na nemški trg prepeljejo vsega okoli 13.000 (Trst vsaj dvakrat več), kar pomeni, da ima v tej gospodarsko najrazvitejši nemški deželi še veliko neizkoriščenih potencialov. Koper je na primer 300 kilometrov bližji Münchnu kot Hamburg. Toda nemške železnice so sodobnejše in vlaki hitrejši. Največja prednost Kopra pred severnomorskimi pristanišči je približno en teden krajša plovba in posledično cenejša storitev.



Lani je Luka Koper za nemški trg pretovorila več kot 550.000 ton blaga. Samo za skupino Daimler Benz je šlo v dveh letih skozi Koper 290.000 avtov za Daljni vzhod, k temu je treba dodati še skoraj dvakrat toliko Volkswagnovih avtov za Sredozemlje. Dobre izkušnje pri avtih so seveda referenca za večji delež strank, ki posluje s kontejnerji.



Prostor za nove igralce



Direktor podjetja Adria Kombi Rok Svetek je povedal, da želijo najprej prepričati stranke o številnih prednostih linije in povečati zanimanje tako, da bodo v prihodnjih letih lahko vozili vsaj petkrat na teden na Bavarsko. Lastniki Adrie Kombija (po eno tretjino SŽ, Avstrijske železnice in nemški logist Schenker) pričakujejo, da že prvo leto ne bi smeli poslovati z izgubami. Zavedajo pa se konkurence tržaškega pristanišča, ki že vozi po pet vlakov na teden za Bavarsko.



Iznajdljivi sosedje



Čeprav v EU ni dovoljena državna pomoč takim prevozom, so v Trstu nadvse iznajdljivi, ko s pomočjo sredstev za promocijo in različne oblike projektov vseeno pomembno znižujejo ceno prevoza kontejnerjev. Po podatkih, ki smo jih dobili pri enem od koprskih špediterjev, si zato v Trstu lahko privoščijo od 50 do 100 evrov nižjo ceno za prevoz enega kontejnerja na poti od Daljnega vzhoda do srednjeevropskih središč. Iz Trsta zdaj vozijo že šest do sedem vlakov tudi v Budimpešto, in to vse manj skozi Slovenijo, pač pa po tabeljski progi čez Avstrijo. »Konkurenca je res velika, toda kjer je kruha za enega, je zagotovo posla tudi za dva,« nam je povedal koprski špediter.