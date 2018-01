Baba Ramdev, jogi in trgovec

Indijski jogijski guru in uspešen poslovnež namerava začeti sodelovati z znanimi spletnimi trgovskimi podjetji iz tujine. Pričakuje, da se bo prodaja izdelkov njegovega podjetja Patanjali Ayurved v prihodnjih letih zato močno povečala.

Baba Ramdev se je v Indiji najprej uveljavil kot jogijski učitelj, ki poučuje jogo številne znane osebnosti iz Indije in tujine. Leta 2006 je v Haridvarju v indijski zvezni državi Utarahand ustanovil Patanjali, enega največjih jogijskih inštitutov v Indiji, in Patanjali Ayurved Limited - podjetje, ki prodaja različne kozmetične izdelke iz zelišč in mineralov ter različna živila.