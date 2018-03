E-plačila uničujejo sivo in črno ekonomijo

Družba Mastercard in banka NLB sta že leta 2014 v Sloveniji premierno zaorali v ledino brezstičnega plačevanja. Ob splavitvi namenske mobilne aplikacije NLB za mobilno plačevanje »vseh vrst«, smo na klepet povabili Endreja Eolyusa, vodjo poslovanja družbe Mastercard za Slovenijo in Madžarsko, ki nam je opisal razmere v svetu plačil.

Ste odličen poznavalec razmer v svetovni bančni industriji, zato nas zanima, kakšna je Slovenija skozi oči finančnega tehnološkega strokovnjaka? Kako Mastercard posluje pri nas, kje ste dobri in kje vidite še prostor za izboljšave?

Slovenija dohiteva druge države, v zadnjih petih letih ste močno zmanjšali zaostanek. To je posebej očitno na področju brezstičnih plačil, ki so v uporabi slaba tri leta in pol. Uvedli ste jih kot ena zadnjih držav v regiji Južne Evrope, zdaj pa prav Slovenija na tem področju najhitreje raste - tako po deležu implementacij brezstičnega plačevanja na prodajnih mestih kot po dejanski rabi - že letos boste opravili več brezstičnih plačil kot klasičnih kartičnih plačil. Za primerjavo: za tako raven smo na Madžarskem potrebovali sedem let.