Iztok Polanič je novi predsednik uprave Pomgrada

Murska Sobota – Potem, ko smo v petek pisali o tem, da dosedanji predsednik uprave enega največjih slovenskih gradbincev Pomgrada Igor Banič predčasno zapušča to mesto, je Pomgradov nadzorni svet danes že opravil zamenjavo na vrhu: Baniča je sporazumno razrešil, za novega predsednika uprave pa imenoval Iztoka Polaniča.

Igorju Baniču bi se mandat sicer iztekel prihodnje leto, Iztok Polanič pa je bil že doslej član uprave Pomgrada. Na njegovo izpraznjeno mesto v upravi je nadzorni svet imenoval Kristiana Ravniča, ki je bil do sedaj član Pomgradovega nadzornega sveta.ostaja še naprej tudi direktor nepremičninskega podjetja Imo-Real iz skupine podjetij v večinski lasti družine Polanič. Podjetje Imo-Real je sicer največji, 64-odstotni lastnik Pomgrada.

»Za leto 2017 pričakujemo boljše rezultate kot smo jih dosegali v 2016, ko smo, kljub padcu obsega del na tržišču ostali na ravni realizacije iz predhodnega leta in dosegli konsolidirano realizacijo v višini 123 milijonov evrov. Za leto 2018 pa planiramo dvig skupnih prihodkov v višini 15 odstotkov in izboljšanje dobičkonosnosti. Pomgrad zadnja leta posluje zelo stabilno. Tudi načrti za 2018 so optimistični, saj se večji, lani pričeti gradbeni projekti prenašajo v letošnje leto, računamo pa tudi na nove projekte,« je napovedal novi predsednik uprave Iztok Polanič.

Pomgrad bo letos dokončal lani začeto gradnjo Magnine lakirnice v Hočah, tovarno Lek na Prevaljah, obnovo mostov na Ptuju in v Vuhredu in obnovo nekaj železniških odsekov. Za letos pa si obetajo tudi dodatno delo pri investicijskem vzdrževanju državnih cest, pri gradnji ljubljanske Ikee in podobno. Kar polovico lanske realizacije je Pomgrad ustvaril pri naložbah gospodarskih družb.