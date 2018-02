Kolektor v BiH odpira novo proizvodno halo

To bo že četrta proizvodna lokacija za Kolektorjevo podjetje v Bosni in Hercegovini Kolektor CCL.

Ba. Pa.

Ljubljana – Kolektor bo do konca leta v Prijedoru postavil 2500 kvadratnih metrov veliko proizvodno halo. To bo prva faza projekta, za katerega so temelje položili s podpisom memoranduma o sodelovanju med koncernom Kolektor in mestom Prijedor. Podpisala sta ga član uprave koncerna Kolektor Valter Leban in župan mesta Prijedor Milenko Đaković.

S podpisom memoranduma sta se obe strani zvezali, da ne bosta poskrbeli samo za vzpostavitev vse potrebne infrastrukture za zagon proizvodnje, pač pa bosta tvorno sodelovali tudi pri razvoju gospodarstva in povečevanju zaposlovanja na širšem območju mesta Prijedor, pri povezovanju gospodarskih subjektov, izobraževalnih ustanov in drugih pomembnih akterjev v regiji ter po svojih močeh prispevali h krepitvi izvoznega potenciala in internacionalizaciji, s sporočili iz koncerna.

Memorandum o sodelovanju sta podpisala član uprave koncerna Kolektor Valter Leban (desno) in župan mesta Prijedor Milenko Đaković. Foto: arhiv podjetja

»Veseli me, da smo našli skupni jezik in začeli sodelovati,« je po podpisu memoranduma povedal župan in dodal, da je Prijedor mesto dobrih in častnih ljudi. »Pričakujem, da bomo dober poslovni partner Kolektorju in da bomo sodelovanje v prihodnjih letih še okrepili in nadgradili.«

Nova proizvodna hala bo že četrta proizvodna lokacija za Kolektorjevo podjetje v Bosni in Hercegovini Kolektor CCL. Nova lokacija pomeni širitev obstoječih proizvodnih programov in nova delovna mesta.

Kolektor CCL je danes strateška lokacija oziroma kompetenčni center za maloserijske komutatorske programe, hibridiko in magnetiko, med najpomembnejšimi kupci pa so Valeo, Bosch, Remy, Mahle, Stihl in drugi.