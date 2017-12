Manjši sindikat o stavki

V premogovniku Velenje med drugim zahtevajo boljše pogoje v jami in dvig osnovnih plač .

Velenje – Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki je imel oktobra v Premogovniku Velenje (PV) 253 članov, kar je 11,6 odstotka zaposlenih v družbi, je ta teden oblikoval predlog stavkovnih zahtev. Vodstvu PV jih bodo posredovali, če se bodo s tem strinjali delavci prihodnji teden. Med drugim zahtevajo boljše pogoje v jami, da se premog obravnava kot strateško pomemben energent in dvig osnovnih plač.

Izvršni odbor SDRES se je preimenoval v stavkovni, zahteve bodo poslovodstvu predali zgolj, če se bodo s tem strinjali zaposleni. Zbore delavcev načrtujejo 4. januarja. Ne izključujejo niti stavke, pravi predsednik SDRES Asmir Bečarević: »Stopnjevanje bo odvisno od odziva poslovodstva.« Za zdaj zahtevajo varnejše opravljanje dela z »največjo stopnjo varnosti in humanosti«, napredovanje odkopov znotraj zakonske omejitve delovnega časa z upoštevanjem vsake prisotnosti na delovnem mestu.

Odprava kršitev kolektivnih pogodb in dvig osnovnih plač

Kot je še dejal Bečarević, zahtevajo tudi, da se premog obravnava kot strateško pomemben energent za državo ter socialno varnost za zaposlene v PV, s ciljem ohranjanja delovnih mest v primeru nenadnega zmanjšanja proizvodnje ali manjšega odvzema premoga in prehoda v nizkoogljično družbo oz. postopnega zapiranja PV. Dodajo še zahteve po stalnem zagotavljanju zaščitnih in delovnih sredstev, odpravo kršitev kolektivnih pogodb in dvig osnovnih plač. Precej večji sindikat v PV Sindikat pridobivanja energetskih surovin (SPESS), ki je imel oktobra včlanjenih 1460 zaposlenih ali 67 odstotkov vseh zaposlenih, o stavki ne govori.

Pred kratkim je predsednik SPESS Simon Lamot dejal le, da bodo januarja zahtevali nagrade za leto 2017, ki naj bodo višje kot za leto 2016, v nasprotnem primeru bodo »zaostrili sindikalno delovanje«. Vodstvo družbe s predsednikom uprave Ludvikom Golobom na čelu danes ni bilo dosegljivo, so pa že prejšnji teden zanikali vse navedbe o slabšanju razmer in varnosti v jami.