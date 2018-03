Mlačen interes za premoženje propadle Lukančičeve

Idrija – Dražba premoženja podjetnice Mojce Lukančič po kolapsu njene skupine Aha je bila le delno uspešna. Od skupaj 7,3 milijona evrov ocenjene vrednosti nepremičnin je Okrajno sodišče v Idriji iztržilo 1,138 milijona evrov. Slaba novica za upnike je, da bodo cene najdražjih nepremičnin zdaj padle za polovico.

Za poslovne prostore Blagovnice Midas v ocenjeni vrednosti štiri milijone evrov nihče ni vplačal varščine. Štiri nekdanje trgovine prestižnih oblačil in dve skladišči na ploščadi Ajdovščina v centru prestolnice bodo tako še nekaj časa samevali. Vsakdo od številnih upnikov ima zdaj pol leta časa, da predlaga novo dražbo omenjenega premoženja. Takrat bo interes kupcev najbrž vendarle večji, saj se bo cena nepremičnin predvidoma znižala na dobra dva milijona evrov.



Poslovni prostor (z dvema parkiriščema) na Tivolski bo od takrat v lasti slovenskega državljana iz Londona Marka Matevža Zuleja, če bo v določenem času poravnal kupnino v višini 180.000 evrov. Ocenjena vrednost je v tem primeru dosegla dobrih 160.000 evrov. Edini interesent za milijon evrov vredne poslovne prostore na Poljanskem nasipu (Kapitelj) je bil edini interesent družba Commercial Real Estate Fund – Nepremičninski sklad Ljubljana, ki bo morala v premoženje vložiti 715.000 evrov. Njen direktor Dean Gregorič nakupa ni komentiral.



Vojna za parkirišča



Omenjeni dražbi sta sicer že napovedali ljubljansko vojno za parkirišča v Bravničarjevi ulici, kjer sta sicer poleg 14 parkirišč na voljo še dva poslovna prostora. Vse skupaj je bilo ovrednoteno na 748.000 evrov. V prvih dveh primerih so se namreč pojavili tudi dražitelji za posamezna parkirišča, ki so bila na voljo, in na koncu dosegla prodajno ceno od 15.000 do 20.000 evrov. Bataljon dražiteljev za parkirna mesta v omenjeni ulici pa se s sodnikom Erikom Rusom zaradi nenatančnih predhodnih pravil sodišča o poteku prodaje ni mogel poenotiti, zato je sodnik dražbo preložil.



Nesojena rešiteljica Mure Mojca Lukančič. Foto: Jože Pojbič/Delo

Z dražbo za milijon evrov vredno stanovanjsko hišo v Veliki čolnarski ulici podjetnice pa se je na sodišču pojavil tudi njen solastnik in partner Lukančičeve Nigel Peter Buxton v družbi odvetnice Špele Pavšič. Toda dražba je bila kratka, saj se edini plačnik 100.000 evrov visoke varščine E-Solventa iz Ljubljane naposled ni pojavila na sodišču. Dražba je bila s tem neuspešna, a je pooblaščenec upnika (Dom Invest VII) takoj podal predlog za drugo prodajo nepremičnine. Hiša dvojca vodilnih v skupini Aha bo zdaj na voljo za pol milijona evrov, dražbe pa ni mogoče pričakovati prej kot v mesecu dni.

Skoraj 260 kvadratnih metrov velik poslovni prostor 12. nadstropja stavbe WTC je edini ponudnik – zasebnik – Igor Bernot kot edini dražitelj dobil po izklicni ceni 243.000 evrov. Tik po zaključku dražbe je v dvorano prišla še predstavnica Poslovnega parka Alfa, a ji sodnik kljub opravičilu za zamudo ni več pustil dražiti.

Dolžna vse naokoli



Vse našteto premoženje sicer ni del stečajne mase skupine Aha, kupnino pa bo sodišče delilo na razdelitvenih narokih. Največ terjatev do nesojene rešiteljice Mure in njenega partnerja ima družba Ledava investicije – za kar 5,8 milijona evrov. SID banki dolgujeta 5,5 milijona evrov, družbi B2 Kapital 3,4 milijona evrov, Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) pa 1,4 milijona evrov terjatev. Svoje terjatve so poleg Nove KBM, celovške Posojilnice Bank eGen in banke Intesa Sanpaolo prijavili tudi ljubljanski Snaga in Energetika, etažni lastniki na Dunajski cesti 156 ter ljubljansko podjetje SPL, sicer eden največjih upravnikov nepremičnin v Ljubljani.