Načrtovanje prodaje: fantastika ali nujno zlo?

Logistika zalog: Kompleksnost in število artiklov sta glavni spremenljivki pri načrtovanju zalog blaga in materialov.

Večina trgovskih, distribucijskih in tudi veliko proizvodnih podjetij mora načrtovati prodajo, da zagotovi, da kupec dobi izdelek v trenutku, ko ga potrebuje. Po drugi strani veliko zaposlenih v teh podjetjih meni, da je napovedovanje prodaje nekoristno, saj prihodnosti ni mogoče napovedati in navadno vedno obstaja velik razkorak med napovedanimi in dejansko prodanimi količinami.

Kako torej pristopiti k tej pomembni poslovni funkciji in ali je res mogoče napovedovati prodajo? Pogovarjali smo se z Mitjo Štiglicem, arhitektom poslovnih rešitev v S & T Slovenija.

Zaloge blaga za prodajo po eni strani vežejo obratna sredstva, po drugi strani pa so nujne, če želi podjetje pravočasno izpolnjevati prodajna naročila. Zakaj je iskanje optimalne višine zalog blaga tudi logističen problem?

Logistika se ukvarja z upravljanjem toka blaga in materialov znotraj podjetij in med podjetji. Zaloge imajo vlogo blažilcev, ki skrbijo za to, da je ta tok neprekinjen. Podjetja imajo na voljo različne politike upravljanja zalog, ki so tesno povezane z nabavno in prodajno politiko ter vrsto proizvodnje. Največja napaka pri upravljanju zaloge je, da je obravnavana samo točkovno, to je, da se nam zdi pomembno samo, kako se porablja in kako jo lahko ponovno nadomestimo. Zalogo je treba obravnavati kot pomemben del celega sistema preskrbe - takrat postane tudi logistični problem. Če se osredotočimo samo na zaloge blaga za prodajo, je torej treba najprej ugotoviti, da so te zaloge tam zaradi naših strank. Če res želimo dobro načrtovati zalogo blaga za prodajo, moramo načrtovati tudi prodajo.