»Ne tekmujemo v vesolju, ampak prinašamo rezultate«

München – Nemški proizvajalec avtomobilov BMW ima za seboj še eno zelo dobro poslovno leto in velike načrte za naprej, tudi ob velikih vlaganjih, ki gredo v več milijard evrov, pa naj bi še naprej ohranili visoko dobičkonosnost. Na današnji letni konferenci pa niso komentirali preiskave tožilstva v zvezi z dizelskimi motorji, ki je bila opravljena dan pred konferenco.



Lani je BMW po besedah predsednika uprave podjetja Haralda Krügerja prodal 2,4 milijona avtomobilov in 146.000 motociklov – še nikoli doslej toliko. Optimist je tudi za prihodnje, saj bodo samo letos v okviru štirih znamk, katerih izdelke večinoma izvažajo, predstavili 20 novih ali prenovljenih modelov, vključno z vsemi možnimi klasičnimi in električnimi pogoni. »Naša lanska marža je znašala 8,9 odstotka, in to kljub temu, da smo v raziskave in razvoj vložili kar šest milijard evrov, precej več kot prej,« je razlagal Nicolas Peter, prvi finančnik družbe in slikovito dodal: »Nismo del vesoljske tekme, a dostavimo rezultate. V teh negotovih časih je dobičkonosnost osnova za inovacije.«



Veliko novosti



BMW bo veliko novosti predstavil na področju električnih avtomobilov, pri čemer so večkrat poudarili modularnost njihovih modelov. Ti imajo lahko pod eno obleko različen pogon, bodisi električni, priključno hibridni ali klasični na notranje zgorevanje, kar da jim daje prednost pred tekmeci. Na vprašanje o dizlih in njihovi prodaji so pojasnili, da se je ponekod prodaja zmanjšala, a o tem niso bili konkretnejši. Kljub temu so lani skupni izpust ogljikovega dioksida svojih avtomobilov zmanjšali na 122 gramov/km; nadaljnje tovrstne zahteve proti letu 2021 pa da bodo preizkušnja, a da jih bodo izpolnili. Ob tem dodajmo, da so ob začetku letne novinarske konferenco predstavniki BMW pojasnili, da so imeli dan prej preiskavo tožilstva, a da ostajajo na stališču, da je šlo pri namestitvi programske opreme nekaterih dizlov za napako in zadeve več kot tako ne bodo komentirali.



Kitajska največji posamični trg



Podjetju je šlo lani po svetu večinoma zelo dobro, a je bilo v pregledu trgov spet opazno, da je njihov največji posamični trg Kitajska, ki je zanje strateško zelo pomembna. Ta trg gre najbolj v smeri elektrifikacije, prav na eni tamkajšnjih razstav pa bodo v bližnji prihodnosti predstavili naslednji električni model, BMW iX3, kateremu bo nekaj kasneje sledila električna limuzina i4. Prvi mož BMW Krüger je na vprašanje o grožnjah ameriškega predsednika Trumpa glede uvedbe carin na jeklo in aluminij dejal, da njihove poslovanje temelji na prosti trgovini, a vendarle dodal, da 70 odstotkov potrebnega jekla za svojo ameriško proizvodnjo dobijo v ZDA.