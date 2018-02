Novi materiali v gradnji povečujejo tudi tveganja

Skupno število požarov pri nas se po letu 2014 (spet) povečuje tako v stavbah, prometu kot v naravi - lani je po podatkih uprave za zaščito in reševanje gorelo več kot pettisočkrat. Vzroki za take trende so precej kompleksni, nam je pojasnil Aleš Jug, strokovnjak za požarno varnost, ki v Gasilski zvezi Slovenije vodi komisijo za preventivo.

»Ta trend ni samo slovenski, povečanje števila požarov zaznavajo tudi v Združenih državah Amerike, v Avstraliji, v številnih evropskih državah. Vzrokov za to je več. Gre za kompleksen pojav, ki ga v zadnjem času imenujemo kar družbeni problem,« pravi Aleš Jug.