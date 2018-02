Obrat MDK v Zalogu ostaja zaprt

Ker si želijo brezhibno urejene dokumentacije, so zaprosili za podaljšanje odločbe o zaprtju do 26. februarja.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – V Mesninah dežele Kranjske (MDK) so inšpekcijo za varno hrano zaprosili za odlog inšpekcijskega pregleda začasno zaprtega obrata podjetja v ljubljanskem Zalogu. Obrat ima odločbo o zaprtju do 22. februarja, v MDK, kjer si želijo brezhibno urejene dokumentacije, pa so zaprosili za odlog pregleda, ta bo 26. februarja, so za STA pojasnili v MDK.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je obrat MDK v Zalogu konec januarja za en mesec začasno zaprla, in sicer zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov.

Inšpekcija je MDK pred zaprtjem obrata v nekaj mesecih izdala 11 ureditvenih odločb. Ker je bilo nepravilnosti preveč in nosilec dejavnosti ni reagiral popolno (sprejemal je namreč ukrepe za začasno izboljšanje, ne pa trajnih), so se odločili za skrajni ukrep zaprtja obrata.

Inšpektorji so doslej, kot so za STA pojasnili na upravi za varno hrano, 14. februarja pregledali le dokumentacijo za oddelek konzerve in poltrajni program, vendar predložena dokumentacija ni bila ustrezna. Prav tako predloženi dokumenti prerekvizitnih (predhodnih) programov niso bili skladni, po ocenah inšpekcije so bili pomanjkljivi.

Pregled izpolnjevanja tehničnih in higienskih pogojev v praksi zato ni bil opravljen, saj so v MDK zaprosili za odlog. MDK bo lahko nadaljeval s proizvodnjo takrat, ko bo v inšpekcijskem nadzoru ugotovljeno, da je odpravil vse neskladnosti (tehnične, HACCP, sledljivost in druge), ki so bile razlog začasnega zaprtja, so dodali.