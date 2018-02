Roboti in delavci prijatelji v proizvodnji

Novo mesto – V novomeški skupini TPV se zelo dobro zavedajo, kako pomembna je inovativnost, zato 1205 zaposlenih spodbujajo in nagrajujejo. Lani so ustvarili 153 milijonov evrov prihodkov, za razvoj in inovacije pa namenijo dobrih 7,5 milijona evrov na leto.

»Inovativnost je močno vpeta v vse delovne procese in miselnost naših zaposlenih. Lani so zaposleni predlagali že desettisočo inovacijo, kar pomeni 2,9 predloga na zaposlenega. Število oddanih predlogov pa se vsako leto še povečuje. Lani so zaposleni v naši skupini TPV oddali skoraj 3000 inovativnih predlogov,« je zadovoljno povedal direktor, predsednik poslovodstva TPV Marko Gorjup, in dodal, da želijo biti aktivni pri razvoju in uvajanju tehnologij na področju robotike, sodobnih proizvodnih tehnologij in tehnologije vodenja. Gorjup pravi, da se ljudje ne bojijo, da bodo z robotizacijo izgubili delovna mesta, ampak gledajo na ta tehnološki proces kot na pripomoček za njihovo lažje delo in so v bistvu drug drugemu prijatelji v proizvodnji.



Razbremenitev težkih delovnih mest



Poslovodstvo družbe letos pričakuje poslovni izid primerljiv z lanskim oziroma z manjšo rastjo, predvsem pa načrtujejo proizvodnjo novih izdelkov in usmeritev v avtomatizacijo in robotizacijo za razbremenitev težkih delovnih mest. Na dan inovativnosti, ki je na sedežu skupine TPV v Novem mestu potekal danes popoldan, je bil med nagrajenci Marko Malnarič z inovativnim predlogom robotizacija izdelave izdelka za vozila range rover. Nagrado za najboljšo inovativno idejo skupine sta prejela Primož Kozan in Srečko Basarac za Študijo izvedbe in vpeljave varovanja v orodju za preoblikovanje. Davor Tramte pa je prejel nagrado Martina Severja za diplomsko nalogo 3D-skeniranje in izdelava 3D-modela na podlagi oblaka točk kot koraka v procesu vzvratnega inženiringa nihajne roke. Na inovativen način je potekala tudi sama podelitev priznanj, pri čemer je sodeloval kolaborativni robot.



Razvojni dobavitelji



Skupina TPV je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev, ki deluje na globalnem trgu avtomobilske industrije. Osrednjo dejavnost, katere nosilec je družba TPV, predstavljata razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so sklopi karoserije ter podvozja, komponente in elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev. Ob tem razvijajo in ponujajo tudi celovite rešitve za potrebe upravljanja proizvodne logistike, kjer so avtomatsko vodena vozila (lastni razvoj) eden ključnih produktov. Prisotni so na petih lokacijah v Sloveniji: Novo mesto, Brežice, Suhor, Velika Loka in Ptuj ter v Kragujevcu. So globalno prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj v avtomobilski industriji. Razvojnim kompetencam družbe TPV zaupajo najzahtevnejši proizvajalci vozil za najprestižnejše blagovne znamke, kot so BMW, Mercedez Benz, Rolls Royce, Jaguar, Renault, Volvo itd. Zanje razvijajo produkte, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost, ekološko sprejemljivost in udobje pri vožnji. Po besedah Gorjupa so na ravni skupine lani zaposlili 40 ljudi, prav toliko pa nameravajo zaposliti visoko strokovnega kadra tudi letos.