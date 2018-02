Telekomov mlinski kamen bo počakal na volitve

Ljubljana - Zgodba se vleče že več kot deset let in očitno še ni končana. Upravno sodišče je sicer delno odpravilo odločbo Agencije za varstvo konkurence, ki je Telekomu očitala zlorabo položaja, T-2 pa ob tem ocenjuje, da je s tem njegova tožba dobila trdno osnovo.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je septembra 2008 zoper Telekom Slovenije začela postopek zaradi suma kršitev zlorabe prevladujočega položaja, pri čemer je preiskovala tudi ravnanja, ki jih je tej družbi v pravdnem postopku očital T-2. Po temeljiti proučitvi zadeve je AVK februarja 2015 izdala odločbo, s katero je odločila, da je nacionalni telekomunikacijski operater zlorabljal prevladujoč položaj na trgu, in sicer tudi glede kršitev, ki jih očita družba T-2.

»To odločbo je Telekom Slovenije neuspešno izpodbijal pred upravnim sodiščem, saj je sodišče to tožbo s sodbo z dne 9. 1. 2018 v delu, ki je relevanten za družbo T-2, v celoti zavrnilo. S tem je postala odločba AVK o zlorabi prevladujočega položaja tudi glede ravnanj, ki jih v odškodninskem sporu T-2 očita Telekomu Slovenije, pravnomočna. Upravno sodišče je s sodbo pravnomočno v celoti pritrdilo trditvam družbe T-2, da je Telekom v obdobju od leta 2005 do 2014 zlorabljal prevladujoč položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja družbi T-2 in drugim operaterjem. Zato od njega upravičeno terjamo plačilo odškodnine, ki znaša že dobrih 261 milijonov evrov,« so sporočili iz T-2.

Na podlagi te sodbe je po njihovi oceni zdaj dokončno, da je Telekom protipravno omejeval dostop do omrežne infrastrukture in zlorabljal prevladujoči položaj na trgu. Odškodnina, ki jo terjajo, se na račun zamudnih obresti vsako leto poveča za dodatnih 25 milijonov evrov.

V T-2 so prepričani, da je z odločitvijo upravnega sodišča njihova tožba zoper nacionalnega telekomunikacijskega operaterja dobila trdno osnovo. V Telekomu teh stališč ne želijo komentirati.

Skobe o poravnavi s T-2 tudi z Glavino

Glede na informacije, da bi se bili pripravljeni zunajsodno poravnati, pa v Telekomu očitno dopuščajo, da je v očitkih T-2 tudi zrno resnice. Po naših informacijah se je predsednik uprave družbe Rudolf Skobe o tem že pogovarjal tudi s predsednico nadzornega sveta Telekoma Lidijo Glavina in ji predstavil predlog zunajsodne poravnave s T-2. Presodili naj bi, da se s tem vročim krompirjem raje počaka do volitev in da postopka formalno ne bodo peljali najprej.

Vrtoglavi tožbeni znesek lahko sicer negativno vpliva na delovanje Telekoma in predvsem na njegovo vrednost, še posebej, če se bo Slovenski državni holding (SDH), skladno s strategijo prodaje svojih portfeljskih naložb, letos odločil za nov poskus prodaje nacionalnega telekomunikacijskega operaterja.

V SDH poskusov zunajsodne poravnave v tem trenutku ne komentirajo, v Telekomu pa so ponovili svoje stališče, da si za optimizacijo in racionalizacijo svojega poslovanja aktivno prizadevajo na vseh ravneh poslovanja skupine in med te aktivnosti sodi tudi zmanjševanje tožbenih zahtevkov proti njihovim družbam. Te so v zadnjih petih letih skupaj zmanjšali že za 473 milijonov evrov. Prav tožbeni zahtevki proti podjetjem skupine so bili ena od pomembnih ovir za uspešno prodajo Telekoma Slovenije v preteklosti.