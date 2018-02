V Cimosu odpustili 40 delavcev

Sprva so jih nameravali odpustiti 70, a so zaradi novih naročil načrt odpuščanja spremenili.

Koper – Pred dnevi se je zaključil program odpuščanja presežnih delavcev v Cimosu, pri čemer je odpovedi prejelo 40 zaposlenih, večinoma iz družbe Cimos Kinematika, je danes poročal Radio Koper. 23 odpuščenih delavcev pa se je že vpisalo med iskalce zaposlitve na koprskem zavodu za zaposlovanje.

Cimos je sprva nameraval odpustiti približno 70 delavcev, predvsem v Kinematiki in Senožečah, a je zaradi novih naročil načrt odpuščanja spremenil, je spomnil radio.

Direktorica koprske enote Zavoda za zaposlovanje Nevenka Bandelj je za Radio Koper navedla, da jih je podatek o številu presežnih delavcev prijetno presenetil: »Vedeli smo, da se bo ta številka zmanjšala, vendar ne tako zelo. Mislim, da je to presenetilo tudi delodajalca.«

23 se jih je vpisalo med iskalce zaposlitve. To pomeni, da v času odpovednega roka, ki še traja, iščejo novo delo, tudi s pomočjo zavoda, kjer so imeli danes predstavitev zaposlitvenih možnosti. Kot je za radio povedala predstavnica zavoda Daira Balta, povpraševanje po takšnem kadru je. »Iz pogovora z njimi smo po zaključku predstavitve ugotovili, da se jih veliko že obrača na delodajalce, da to zanje niso bile nove informacije. Pravzaprav iščejo rešitve sami,« je dodala.

Program presežnih delavcev v Cimosu so začeli izvajati sredi prejšnjega meseca. Delavci so sicer iztržili ugodnejše pogoje, kot jih predvidevata zakonodaja in kolektivna pogodba. Med drugim so dogovorili višje izplačilo morebitnega neizrabljenega dopusta in morebitnega viška ur ter odškodnino za odhod pred iztekom odpovednega roka. V primeru povečanih potreb (zaradi povečanja obsega naročil) pa bi moral Cimos najprej nazaj povabiti odpuščene delavce.