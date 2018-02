V španoviji bi delali civilna letala

Brazilski proizvajalec letal je potrdil, da se z ameriškim Boeingom pogovarja o morebitni ustanovitvi tretjega podjetja, ki bi izdelovalo samo civilna letala, ne pa tudi vojaških, saj brazilska vlada nasprotuje morebitni skupni proizvodnji vojaških letal.



Brazilsko letalsko podjetje Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) je bilo ustanovljeno leta 1969 kot državno podjetje, ki je prvih nekaj let izdelovalo predvsem vojaška letala za brazilsko vlado in šele sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je začelo izdelovati tudi civilna letala. Embraer je nato začel prodajati svoja letala tujim naročnikom, in ko se je v devetdesetih letih podjetje dovolj dobro uveljavilo na tujih trgih, se je brazilska vlada odločila, da bo podjetje privatizirala.

Država z vetom

Vlada je kljub privatizaciji podjetja ohranila desetodstotni lastniški delež v Embraerju in ima še vedno pravico do veta na pomembne poslovne odločitve, če bi, denimo, kdorkoli poskušal popolnoma prevzeti brazilsko letalsko podjetje, ki je postalo zelo pomembno za brazilsko civilno in vojaško letalsko industrijo. Embraer se je medtem namreč razvil v tretjega največjega proizvajalca civilnih letal na svetu, takoj za podjetjema Airbus in Boeing, lani je prodal 240 letal in imel 6,2 milijarde dolarjev prihodkov.



Konec lanskega leta so nekateri mediji poročali, da se ameriški proizvajalec letal Boeing dogovarja o prevzemu Embraerja, in sicer za okoli 3,7 milijarde dolarjev, vendar so predstavniki obeh podjetij opozarjali, da mora kakršenkoli prevzem potrditi tudi brazilska vlada. Ta je nato sporočila, da je sicer naklonjena povezovanju Embraerja z drugimi podjetji, vendar ni pripravljena potrditi kakršnega koli prevzema, saj je po njenem mnenju podjetje, ki izdeluje tudi vojaška letala za brazilsko vojsko, zelo pomembno za brazilsko državno varnost, zato morajo poslovneži iz tega podjetja pri svojih odločitvah upoštevati tudi varnost Brazilije.

Vojaška letala izključena



Iz Embraerja so nato pred dobrim tednom dni sporočili, da po propadlih decembrskih pogajanjih od Boeinga niso prejeli nobenega novega uradnega predloga o morebitni združitvi podjetij, so pa potrdili, da se z Boeingom dogovarjajo, da bi podjetji skupaj ustanovili tretje podjetje. To bi izdelovalo samo civilna letala, ne pa tudi vojaških, saj bi bila skupna proizvodnja vojaških letal očitno v nasprotju z zakonodajo brazilske države, ki ščiti brazilske programe, povezane z obrambo države.

Predstavniki Boeinga so za medije povedali, da si skupaj s partnerji iz Embraerja prizadevajo izpolniti vse pogoje, ki jih določa brazilska zakonodaja, in poiskati ustrezno rešitev za poslovno sodelovanje z Embraerjem, ki bi bilo po njihovem mnenju zelo koristno za obe podjetji.