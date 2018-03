Vojna napoved Trumpa našim prvim partnerjem

Ljubljana, Berlin - Nova vlada bo mandat, kot kaže, začela v letu visoke gospodarske rasti. Umar je včeraj napovedal 5,1-odstotno rast BDP, ki temelji tudi na rasti izvoza na krilih dobaviteljev nemški avtomobilski industriji. Tej pa je ameriški predsednik Donald Trump napovedal vojno: »Obdavčili bomo Mercedes Benz, obdavčili bomo BMW!« Kaj to pomeni za Slovenijo?



»Ta čas je zelo težko ugotoviti, o čem se sploh govori, ko je govor o možnih carinah, ki so jih uvedle ZDA. Po drugi strani vemo, da lahko pričakujemo povračilne ukrepe, vendar ne vemo, na katerih področjih, še manj v kakšnem obsegu bi bili uvedeni,« na vprašanje Dela o možnih posledicah trgovinske vojne med EU in ZDA na Slovenijo odgovarja direktor Umarja Boštjan Vasle. Poudarja, da je Slovenija nadpovprečno odprta država: »Še več, prav v teh industrijah, ki so povezane z jeklarskimi industrijami, avtomobili in podobnim, imamo pomembno vlogo pri izvozu in v mednarodnih verigah. To pomeni, da bi bila Slovenija ob kakršnihkoli zapletih tudi nadpovprečno prizadeta.«



Velik del slovenskega uspeha v izvozu je posledica tega, da zelo veliko slovenskih podjetij dela z avtomobilsko industrijo, predvsem za nemško, je poudaril svetovalec uprave avtomobilskega dobavitelja Štore Steela Marjan Mačkošek: »Protekcionistični ukrepi za avtomobilsko industrijo bi zmanjšali slovenski izvoz predvsem na evropski trg, vplivali pa bi predvsem na tiste, ki delamo za nemški premijski avtomobilski razred.« Na ameriškem trgu so od evropske avtomobilske industrije prisotna predvsem nemška podjetja Mercedes, BMW, skupina Volkswagen s premijskimi vozili, nekoliko tudi italijanski Fiat.