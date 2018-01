Štiri milijone evrov za širitev Herza

Šmartno pri Litiji – S simbolično položitvijo temeljnega kamna s predstavniki vlade so danes uradno odprli gradbišče družbe Herz, ki namerava do septembra zgraditi proizvodno-skladiščni objekt v vrednosti štiri milijone evrov. Objekt bo gradilo domače gradbeno podjetje Trgograd. Družba bo na novo zaposlila najmanj 70 delavcev.



»Del travnika nam je uspelo odvzeti kravam in narediti zgodbo o uspehu. Šmarski Herz ima zelo pomembno vlogo v skupini Herz,« je poudaril lastnik tega avstrijskega koncerna Gerhard Glinzerer. Družba je nastala leta 2006 z združitvijo podjetij Unitas in Kovina ter je članica mednarodne skupine Herz s sedežem na Dunaju.



Zraven obstoječe proizvodne hale bo stal nov objekt s 5000 kvadratnimi metri površine, v njem pa bodo izdelovali krogelne ventile in sanitarne armature, ki so plod lastnega razvoja. V drugem delu objekta bodo skladiščni prostori, ki jih družbi primanjkuje, zato so najemniki v objektu družbe Omahen transport. V družbi Herz sicer ne razkrijejo, koliko so odšteli za kvadratni meter zemljišča, saj so 9000 kvadratnih metrov odkupili od več lastnikov. Po naših informacijah so za kvadratni meter odšteli od 30 do 80 evrov.



Izvozno usmerjeni



»V tujino izvozimo tri četrtine proizvodnje sanitarnih armatur in rešitev za ogrevalno tehniko ter ventile za ogrevanje, plin in vodo,« je za Delo povedal direktor Damir Rutar, ki je s 24,6 milijona evrov prometa in z dobrim milijonom evrov dobička zadovoljen z lanskim poslovnim izidom. V letu 2016 je bilo prometa za 21,9 milijona evrov, dobiček pa je bil za polovico manjši glede na lani. Letos v družbi z 267 zaposlenimi načrtujejo 30 milijonov evrov prometa in poldrugi milijon evrov dobička. Rutar pravi, da imajo bistveno več naročil, kot jih lahko realizirajo, zato je širitev proizvodnje nuja. Najkasneje leta 2023 načrtujejo prodati za 50 milijonov evrov izdelkov in ustvariti 2,5 milijona evrov dobička; ob tem pa Rutar napoveduje, da bosta obe številki bržkone višji, saj izdelujejo izdelke, za katere je na trgu veliko povpraševanje in jih prodajajo na 120 trgih po vsem svetu. Postajajo eno najrazvitejših proizvodnih podjetij v regiji in tudi pomemben zaposlovalec inženirjev in tehnično izobraženega kadra na tem območju.



Predsednik vlade Miro Cerar je ob tej priložnosti povedal, da ima Herz poslovno vizijo, da veliko pripomore k družbeni rasti, saj zaposluje delavce s tega območja. Po naših informacijah delavec v proizvodnji prejme približno 700 evrov neto na mesec. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je prepričan, da do naložbe Herza ne bi prišlo brez dobrega investicijskega okolja, kar dokazujejo tudi začete naložbe Magne, Yaskawe in v aprilu začetek gradnje tovarne medicinskih elastomerov švicarske družbe Lonstroff v Logatcu. Po njegovem so tuje naložbe posledica dobro izobražene delovne sile, urejene infrastrukture in poslovnega ter konkurenčnega okolja.