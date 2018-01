Formula: Sneguljčica

Film, ki je fasciniral priznane režiserje in Hitlerja, je vzpostavil vzorec za animirane filme vse do današnjih dni.

Konec minulega leta je studio Disney kupil studie Twentieth Century Fox. Ta poteza, s katero Disney postaja eden najmočnejših, če ne najmočnejši akter v ameriški zabavni industriji, je še posebno zanimiva, saj je bila njegova usoda pred osemdesetimi leti, preden je v kina prišel prvi dolgometražni risani film Sneguljčica in sedem palčkov, precej negotova.



Ko je leta 1934 Walt Disney napovedal, da bo posnel dolgometražni risani film o Sneguljčici, so to označili za norost. Nihče ni pričakoval, da bi pravljica, ki traja tako dolgo kot celovečerni filmi za odrasle, lahko privabila dovolj občinstva in povrnila stroške produkcije. A ko je konec leta 1937 in začetku leta 1938 film zakrožil po ameriških in svetovnih kinematografih, je nemudoma postal uspešnica (še danes ga umeščajo med deset najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov), ki je navdušila tako kritike kot gledalce.