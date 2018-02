Na Berlinalu tudi Matija Strniša in Maja Prettner

Filmski skladatelj in scenaristka ter režiserka iz Slovenije sta bila povabljena na letošnji Berlinale Talents.

K sodelovanju na letošnjem filmskem festivalu v Berlinu je bil v okviru projekta Berlinale Talents povabljen tudi filmski skladatelj Matija Strniša. V tem okviru bo 250 mladih filmskih ustvarjalcev iz 81 držav razvijalo svoje projekte in se medsebojno povezovalo. Iz Slovenije se je v ta program uvrstila še scenaristka in režiserka Maja Prettner.

Berlinale Talents odkriva nove filmske avtorje z vsega sveta, 250 mladih filmskih ustvarjalcev iz 81 držav, od tega 128 žensk in 122 moških, pa je bilo izbranih izmed 3000 prijavljenih.

Matija Strniša na Berlinale Talents sodeluje kot filmski komponist. Letos so v to kategorijo izbrali 12 filmskih komponistov. Diplomiral je iz klarineta v razredu profesorja Alojza Zupana na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Na filmski univerzi Babelsberg v Potsdamu pa je leta 2015 zaključil magistrski študij filmske kompozicije.

V letih 2016 in 2017 je na berlinskem festivalu že sodeloval kot avtor filmske glasbe. Je avtor glasbe za celovečerni film Meteorstrasse, ki je leta 2016 odprl festivalsko sekcijo Perspektivna nemška kinematografija (Prespektive Deutsches Kino), in avtor glasbe za celovečerni film Ein Weg, ki je bil prav tako predstavljen v okviru omenjene sekcije leta 2017, so sporočili z založbe Desk Top Music.

Maja Prettner je samostojna filmska ustvarjalka. Leta 2016 je predstavila dokumentarni celovečerec Dom, ljubi dom, ki spremlja eno leto v življenju štirih otrok, ki so bili iz socialno neprimernih okolij umaknjeni v mladinski dom. Kot piše na njenem Linkedin profilu, so ga predvajali na Festivalu slovenskega filma v Portorožu in še nekaj drugih festivalih, na Festivalu filmov iz JV Evrope v Los Angelesu pa je dobil nagrado za najboljši dokumentarec.

Pred tem je ustvarila kratki igrani film Limonada, celovečerni film Nikoli za vedno, kratki dokumentarni film Prekmurje: preko meglic in kratki igrani film Behind Closed Minds. Študij filmske režije je zaključila na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.