Restavrirani spomini na neukrotljive gade

Ljubljana - Pet nabritih fantov in oče, ki jih komaj še kroti s pomočjo gospodinje Rozi – to so Štebetovi. Ko pride Meri, mlada podeželanka, fantom ni več do potegavščin, s katerimi sosedom delajo sive lase. Raje kujejo načrte, kako osvojiti samosvojo mladenko, ki se ne pusti ujeti. Da bi jim kuhala kot teta Rozi? Jok, brate, odpade! Emancipirana Meri ima drugačne načrte za svoje življenje. Potem ko Toniju, vozniku avtobusa, zmeša štrene in vozni red, še sama sklene opraviti vozniški izpit.



Mladinska komedija To so gadi v režiji Jožeta Bevca je v kinematografe prišla jeseni leta 1977 in bila skoraj petnajst let s 112.000 gledalci najbolj gledan film v Ljubljani, v vsej Sloveniji pa si ga je ogledalo okoli 280.000 ljudi. Danes so v Cankarjevem domu predvajali digitalizirano in restavrirano različico filma, ki so si ga po dolgem času spet ogledali tudi nekateri igralci in filmski ustvarjalci ter obujali spomine na snemanje z danes pokojnimi Majdo Potokar, Milo Kačič, Ivo Zupančič in Bertom Sotlarjem.



Projekcija je potekala v sklopu dogodkov Naši filmi doma, ki jo je lani v sodelovanju s Cankarjevim domom uvedel Slovenski filmski center. Gade pa si bo mogoče februarja ogledati še v kinih Art kino mreže v Krškem, Izoli, Idriji, na Ptuju, v Šmarju in Pivki.